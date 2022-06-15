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В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

14 червня відпочивальникам призовного віку на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі виписували повістки до військкомату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 01

Перевірку розпочали патрульні поліцейські. Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагають на пляжах та купаються в морі.

В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 02
В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 03

Подібні рейди правоохоронці проводять щодня, люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію.

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В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 04
В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 05

"Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах", – зазначили в поліції.

В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 06

Пізніше до рейду долучилися військові. Чоловікам призовного віку вони виписували повістки із запрошенням з’явитися у віськкомат.

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В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 07

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+76
на дорозі не пробували водіям Крузака або Каена вручити ?
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14.06.2022 22:07
+61
А з яких пір в нас повістка до армії - форма покарання? Це взагалі абсурд, виписували б штраф чи трудові роботи
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14.06.2022 22:12
+46
в принципі... якщо подумати там міни плавають є випадки підривів,про що попереджають і вони все одно ризикують життям? то нехай краще на фронті віддати життя за батьківщину ніж даремно на пляжі.
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14.06.2022 22:14
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Дівкам ще повістки випишіть. Ато бач як розляглись. Хай макарони варять в військовій частині, посуд миють
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15.06.2022 14:41 Відповісти
Голосували - отримайте
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15.06.2022 15:31 Відповісти
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