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Донецька область (5682) Кириленко Павло (866) воєнні злочини (1567)

Протягом 14 червня у Донецькій області вбито 3 мирних жителів, 4 - поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко озвучив цифри вбитих і поранених мирних мешканців області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Керівник ОВА зазначив: "За 14 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.

Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області.

Наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протягом 12 червня у Донецькій області загинула 1 людина, ще 3 - поранені, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Протягом 14 червня у Донецькій області вбито 3 мирних жителів, 4 - поранені, - ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
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https://news.obozrevatel.com/russia/istochniki-v-razvedke-putin-vpal-v-komu-posle-neudachnoj-operatsii-v-kremle-srochno-razrabatyivayut-stsenarij-peredachi-vlasti.htm

Источники в разведке: Путин впал в кому после неудачной операции, в Кремле срочно разрабатывают сценарий передачи власти


София Закревская
Новости России

14.06.2022 21:37

1 минута
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14.06.2022 22:38 Відповісти
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14.06.2022 22:39 Відповісти
Ответочка не заржавеет. Как и ныне. Тримайтеся - хлопці й дівчата. У дупу глибоку всіх клопів загонемо, аби там і згнили кляті!
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14.06.2022 23:42 Відповісти
фуфель на пути к фуфелем своим?
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14.06.2022 23:50 Відповісти
Корабельная ударная группа Черноморского флота оттянулась ещё южнее ранее занимаемого района... Ссутся. Там что-то на берег приехало.
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15.06.2022 01:07 Відповісти
14 июня 1941 года газета ,,Кривда,, на первой полосе напечатала статтю о нерушиимом братстве двух народов ссср и Германии...а договор Молотов-Риббентроп способствует взаимовыгодному сотрудничеству..
Но некоторые страны Запада хотят нарушить этот договор...типа СССР хочет напасть на братана Гитлера...Это наглая ложь...
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15.06.2022 09:44 Відповісти
 
 