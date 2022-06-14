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суд (8036) Мазурчак (1) Наш Край (16)

Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому "Нашого краю" Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому партії "Наш край" Олександра Мазурчака, якого раніше гучно затримали за підозрою в шахрайстві і зловживанні впливом.

Про це пише Судовий репортер, передає Цензор.НЕТ.

 За версією слідства, голова партії у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії вимагали у підприємця 2,5 млн доларів США за включення до "прохідної" частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє партійців "Нашого краю" вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

Прокуратура просила взяти під варту із альтернативою застави у 36 млн грн. Суд відмовив і призначив особисте зобов'язання. Мазурчака звільнили з-під варти в залі суду. Аналогічне рішення суд ухвалив і по його гіпотетичному спільнику.

Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 01
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 02
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 03
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 04
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 05
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 06
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 07
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 08
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 09
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 10
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Топ коментарі
+31
Хочете в Європу ?
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14.06.2022 23:40
+28
интересно судье взяточнику вручили повестку на фронт????? может одной роты хватит чтобы рассnрелять ***** весь состав Евбанного пагорбного печерского судика @Qыдовського??? в Киеве??!! сколько можно терпеть ************** у мантиях судей **********???!!!
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14.06.2022 23:48
+15
Какие честнейшие, благородные лица что у этого ублюдка, что у судьи.
Война, люди гибнут, защищая Родину, а у украинских судей, как всегда было, ни чести, ни совести одно бабло на уме. Будут в оккупации - пойдут в услужение к врагу.
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15.06.2022 01:07
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Хочете в Європу ?
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14.06.2022 23:40 Відповісти
гнуснапя рожа "судьи" , мне кого то напоминает ...
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15.06.2022 04:59 Відповісти
судью ,суку,расстрелять,где судейские комиссии ? ВСЕ прогнило при ССУЧЕНОЙ зеленой власти ! ЖРИ-те,избиратели !
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15.06.2022 08:20 Відповісти
Чекаємо на гнівний відосик від верховного чи бодай когось з офісу президента. Реакція на ганебне рішення Печерського антиукраїнського суду буде жорстка і митьєва. А може і не буде нічого.
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15.06.2022 07:52 Відповісти
Ето другоє...
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14.06.2022 23:47 Відповісти
интересно судье взяточнику вручили повестку на фронт????? может одной роты хватит чтобы рассnрелять ***** весь состав Евбанного пагорбного печерского судика @Qыдовського??? в Киеве??!! сколько можно терпеть ************** у мантиях судей **********???!!!
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14.06.2022 23:48 Відповісти
странно,шо судэйко завстыдався зигануты видкрыто на *****...з фотофиксацией канєшна..
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14.06.2022 23:48 Відповісти
думаєте у СБ ОУН до судді було би багато питань?
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14.06.2022 23:51 Відповісти
Як несподівано!

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14.06.2022 23:54 Відповісти
Какие честнейшие, благородные лица что у этого ублюдка, что у судьи.
Война, люди гибнут, защищая Родину, а у украинских судей, как всегда было, ни чести, ни совести одно бабло на уме. Будут в оккупации - пойдут в услужение к врагу.
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15.06.2022 01:07 Відповісти
Це той суддя, хто Пороха взимку судив. Вовк
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15.06.2022 00:03 Відповісти
і це той суддя, якого Порошенко не реформував, і не люстрував, все зійшло на манівках.
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15.06.2022 00:17 Відповісти
як "фронтовики" через МЮ Петренка палки в колеса ставили судовій реформі, то вони гарні хлопці. Я давно наводив куплет Павла Римаренка, виданий ним ще 1980 року щодо перемоги Київського Динамо.
"Свістить Ліпатов невпопад, а вслед за ним і Шкловский. А кто же в етом віноват-Валерій Лобановскій. Тоді запопадливий Кравчук, як агітпіп і відповідальний за комсомол, притягнув заст.редактора "Молодь України" за цей куплет до партвідповідальності, бо так боявся руки Москви. Так і на Пороха всі шашлі "безсрібників" чіпляють
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15.06.2022 00:33 Відповісти
У же три роки "руліт" Зеленський, він навіть Голову КС звільнив, начхавши на закон, але Вовки на місці, а зелені воші все ще намагаються усю йго херню перекласти на інших.
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15.06.2022 04:08 Відповісти
Порошенко розпочав реформування суду з Верховного Суду. До нижньої районної судівської ланки системи не дійшов, прийшов "найвеличніший автодорівець"
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15.06.2022 08:30 Відповісти
Не принижуйте найвеличнішого шашличника за версією журналу "Time".
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15.06.2022 08:52 Відповісти
Мародёр это не тот кто украл пачку сигарет, это тот кто воровал Европу у Украины.
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15.06.2022 00:04 Відповісти
Это тот «парашютист» Мазурчак, из-за которого Киев стоял двое суток в снегу во времена Попова , а на проспекте победы авто стояли с вечера до утра , пока водители не сообразили разобрать отбойники ? У МазурчакА и ДАИ ума на этоне хватило 🤣🤣🤣
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15.06.2022 00:24 Відповісти
Війна війною, а підараси підарасами.
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15.06.2022 00:28 Відповісти
А взагалі то де знайшли такого дурня, який за 2.5 лями зелені хотів купити повітря. Напевне, циганка чари навела. Партія -фантом і продає місця в уявному списку. І знаходяться ж дурні..... Як у Золотому теляті - піліте шура піліте, они золотие.
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15.06.2022 00:37 Відповісти
Ото мені цікаво - Печерський суд працює на Кремль з кацапами, чи на користь України бува працює?
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15.06.2022 00:52 Відповісти
На старую советскую эпоху((( на жаль...
Суд этот давно нужно ликвидировать , никакой люстрации и запретить заниматься судьям этой деятельностью ...
А во вторых меня убивает что не суд не видно где прокурор а где адвокат в суд приходят как на молдавский рынок поторговаться, одежда от спортивных до платьев в цветок
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15.06.2022 06:54 Відповісти
Цікаво що це рішення Вовк виніс в той самий день, коли Зеленський заявив що в Україні антикорупційні закони кращі ніж в ЄС. Притому назвав НАЗК, НАБУ, АКС, які були створені при Порошенко і... зруйновані при Зеленському. Виглядить усе так, що Зеленський не збирається робити нічого НІЧОГО, для одержання кандидатства у члени ЄС, щоб не втратити вплив на судову систему.
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15.06.2022 04:17 Відповісти
Вовк теж до Європи хоче?... Не дивуюсь,коли нам кажуть,що Україні туди зарано. Нам треба спочатку реформувати "реформаторів",а потім вже робити справжні реформи.
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15.06.2022 05:25 Відповісти
У Печерському суді - "печерне правосуддя".
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15.06.2022 06:23 Відповісти
Что там зеленский говорил про систему западной коррупции?
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15.06.2022 06:26 Відповісти
Печерський суд в повному складі на фронт - під Сіверодонецьк.
Продажне бидло. Без винятків.
Гниди.
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15.06.2022 06:48 Відповісти
В цій статті викликає питання тільки одне: чому Печерський суд у повному складі ще на свободі???
Інших питань нема...
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15.06.2022 08:38 Відповісти
Всё мудачье.
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15.06.2022 08:59 Відповісти
Навіщо українцям оцей суд з колоборантів та здирників? Скільки це збіговисько дегенератів буде знущатися над людьми?
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15.06.2022 09:32 Відповісти
 
 