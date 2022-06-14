Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому "Нашого краю" Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому партії "Наш край" Олександра Мазурчака, якого раніше гучно затримали за підозрою в шахрайстві і зловживанні впливом.
Про це пише Судовий репортер, передає Цензор.НЕТ.
За версією слідства, голова партії у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії вимагали у підприємця 2,5 млн доларів США за включення до "прохідної" частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради України.
Прокуратура просила взяти під варту із альтернативою застави у 36 млн грн. Суд відмовив і призначив особисте зобов'язання. Мазурчака звільнили з-під варти в залі суду. Аналогічне рішення суд ухвалив і по його гіпотетичному спільнику.
Топ коментарі
+31 Ireland
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Война, люди гибнут, защищая Родину, а у украинских судей, как всегда было, ни чести, ни совести одно бабло на уме. Будут в оккупации - пойдут в услужение к врагу.
"Свістить Ліпатов невпопад, а вслед за ним і Шкловский. А кто же в етом віноват-Валерій Лобановскій. Тоді запопадливий Кравчук, як агітпіп і відповідальний за комсомол, притягнув заст.редактора "Молодь України" за цей куплет до партвідповідальності, бо так боявся руки Москви. Так і на Пороха всі шашлі "безсрібників" чіпляють
Суд этот давно нужно ликвидировать , никакой люстрации и запретить заниматься судьям этой деятельностью ...
А во вторых меня убивает что не суд не видно где прокурор а где адвокат в суд приходят как на молдавский рынок поторговаться, одежда от спортивных до платьев в цветок
Продажне бидло. Без винятків.
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