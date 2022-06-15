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ЗСУ ліквідували полковника Росгвардії Постнова

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові ліквідували полковника Росгвардії Сергія Постнова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Полковник Сергій Постнов, начальник групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії зі ЗМІ росгвардії. Офіційно денацифікований та демілітаризований".

Також дивіться: Російського полковника-морпіха Ширіна ліквідовано в Україні. ФОТО

ЗСУ ліквідували полковника Росгвардії Постнова 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
Ах какой был полковник (с)
Был и сдох! Слава Украине!
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15.06.2022 02:06
+31
Не просто "полковник"! "ПРОПАГАНДОН"! А зараз пропаганда страшніша пістолета Бо пістолет вражає одну голову, а пропаганда - десятки тисяч!
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15.06.2022 04:14
+27
Здоровья ему и хорошего настроения. Пусть поправляется.
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15.06.2022 02:31
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это хороший кацап
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15.06.2022 05:01 Відповісти
Тепер-так!
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15.06.2022 20:32 Відповісти
Ах какой был полковник (с)
Был и сдох! Слава Украине!
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15.06.2022 02:06 Відповісти
"Час от часу нє лєгче".
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15.06.2022 03:44 Відповісти
Не просто "полковник"! "ПРОПАГАНДОН"! А зараз пропаганда страшніша пістолета Бо пістолет вражає одну голову, а пропаганда - десятки тисяч!
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15.06.2022 04:14 Відповісти
Норм. Рашистов вже більше 30000 полягло. Не сси.
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15.06.2022 03:33 Відповісти
А ти ж не забувай про ті десятки тисяч які валяються у госпіталях! Значна частина з них будуть інвалідами і воювать не зможуть Врахуй що десь до 10-15 % з госпіталізованих не виживають
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15.06.2022 04:29 Відповісти
А тобі легше від тих постійних висерів про асфальт???
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15.06.2022 07:26 Відповісти
хороший кацап...
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15.06.2022 02:20 Відповісти
Денацификацию окончил. МО-ЛО-ДЕЦ.
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15.06.2022 02:32 Відповісти
стал на путь исправлений
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15.06.2022 02:48 Відповісти
И вот под этой личной, скрывался блин, уголовник.. Ну в жизни не скажешь.. Какой был мущина..
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15.06.2022 02:20 Відповісти
та і похер .... собаці собача смерть
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15.06.2022 02:29 Відповісти
А Сережа МОЛОДЕЦ!!!)))
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15.06.2022 02:31 Відповісти
Не дожив до поразки мордор
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15.06.2022 02:40 Відповісти
Здоровья ему и хорошего настроения. Пусть поправляется.
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15.06.2022 02:31 Відповісти
И наградить праздничным герметичным пакетом.
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15.06.2022 16:21 Відповісти
Всім на добраніч , полковнику покривало бетонне йому вже по х )
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15.06.2022 02:39 Відповісти
Ещё одна кацапская "сюпруга" радуется 5 лямам лёжа под Ашотом.
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15.06.2022 02:59 Відповісти
Мєлоч, а приємно
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15.06.2022 03:04 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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15.06.2022 03:14 Відповісти
"Начальник групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії зі ЗМІ росгвардії" - тобто це він не лише за кацапським походженням брехунякою був, а ще й за посадою. До кобзона в другий ряд
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15.06.2022 03:21 Відповісти
Оцей став "харошім" рюззкім.... не то шо Нєвзорав.
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15.06.2022 03:30 Відповісти
Добазікався кацапура
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15.06.2022 05:33 Відповісти
Горе-то какое! Вдова рыдает (на плече у Семена). Детишки сопли утирают грязными носками. Мать инвалидная к сердцу карточку черно-белую прижимает. Зато - загинул сын за дело правое. И увсех каклов пабидил.
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15.06.2022 06:11 Відповісти
Почти портнов…
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15.06.2022 06:23 Відповісти
Я танцював і співав від цього "страшного горя", подох черговий пропагандон. Починався б з таких новин кожен день!
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15.06.2022 06:27 Відповісти
Был плохим, а стал хорошим.
Воспитание на лицо
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15.06.2022 06:42 Відповісти
Полковнику никто не пишет ....
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15.06.2022 07:03 Відповісти
Ну и рожа! А фамилия! Отбросы человечества! Боже, почему кацапская орда не на Рейне, или возле Техаса?
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15.06.2022 07:34 Відповісти
Правильно писати Zаї**шений
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15.06.2022 08:27 Відповісти
Не встояв на "посту"
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15.06.2022 08:37 Відповісти
Ещё одна крыса утонула..
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15.06.2022 08:45 Відповісти
здоров"я турістам.
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15.06.2022 09:09 Відповісти
Ще одне па.ло здохло...
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15.06.2022 09:52 Відповісти
палковнику никто не пишет
палковника никто не ждееет
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15.06.2022 11:55 Відповісти
Сейчас Кобздону либретто пишет! ✏️
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15.06.2022 12:39 Відповісти
Добрий ранок, ну і звичайно здоров'я хорошому руському полковнику
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16.06.2022 07:00 Відповісти
тварь козломорда отримала кульок для фаршу ... нєх... шастать без запрошення...
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27.07.2022 15:11 Відповісти
 
 