ЗСУ ліквідували полковника Росгвардії Постнова
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові ліквідували полковника Росгвардії Сергія Постнова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Полковник Сергій Постнов, начальник групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії зі ЗМІ росгвардії. Офіційно денацифікований та демілітаризований".
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