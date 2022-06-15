ЗСУ ліквідували полковника Росгвардії Постнова

Українські військові ліквідували полковника Росгвардії Сергія Постнова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Полковник Сергій Постнов, начальник групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії зі ЗМІ росгвардії. Офіційно денацифікований та демілітаризований".

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