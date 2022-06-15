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Апостолівська громада Дніпропетровщини обстріляна із "Ураганів", 4 загиблих. У Новомосковському районі - 2 "прильоти", - Резніченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли із "Ураганів" Криворізький район Дніпропетровщини. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив у фейсбуці глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важка ніч із втратами. Ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район. Ударив по житлових кварталах Апостолівської громади", - зауважив він.

За даними Резніченка, попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 - поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.

Крім того, Резніченко повідомляє, що у Новомосковському районі - два "прильоти".

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"Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає", - резюмує він.

Апостолівська громада Дніпропетровщини обстріляна із Ураганів, 4 загиблих. У Новомосковському районі - 2 прильоти, - Резніченко 01
Апостолівська громада Дніпропетровщини обстріляна із Ураганів, 4 загиблих. У Новомосковському районі - 2 прильоти, - Резніченко 02
Апостолівська громада Дніпропетровщини обстріляна із Ураганів, 4 загиблих. У Новомосковському районі - 2 прильоти, - Резніченко 03

Автор: Ірина Дашківська
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Коли вже, утого ,мопса ,задавлять,так остачьортів?
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15.06.2022 08:24 Відповісти
Як було заявлено, ми даємл отвєтку. Тіко гіпотєтічєскі
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15.06.2022 09:17 Відповісти
 
 