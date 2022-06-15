Апостолівська громада Дніпропетровщини обстріляна із "Ураганів", 4 загиблих. У Новомосковському районі - 2 "прильоти", - Резніченко. ФОТО

Війська РФ обстріляли із "Ураганів" Криворізький район Дніпропетровщини. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив у фейсбуці глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важка ніч із втратами. Ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район. Ударив по житлових кварталах Апостолівської громади", - зауважив він.

За даними Резніченка, попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 - поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.

Крім того, Резніченко повідомляє, що у Новомосковському районі - два "прильоти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли з "Ураганів" Апостолове на Дніпропетровщині, є загиблі, - мер Оса

"Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає", - резюмує він.





