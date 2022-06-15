Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай. ФОТО

Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених в Лисичанську

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за останні два дні тільки до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого.

"Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу із трьох боків. Боронять Сєверодонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська. Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки. Так, окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". Щонайменше вісім будинків постраждали 14 червня в цьому місті. 14 будинків зруйновано в Гірському. У Сєверодонецьку ворог вкотре поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта. Противник слабкіший у вуличних боях, тому відкриває вогонь із артилерії, через що руйнуються наші домівки", - підкреслює Гайдай.



















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Серйозні пошкодження, за словами очільника Луганщини, у навколишніх селах. Те, що вдалося зафіксувати протягом минулої доби, - зруйновані шість будинків в Нирковому, чотири – в Миколаївці, три – у Вікторівці.

Крім того повідомляється про авіаудари, завдані по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному.

Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка.

Російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3.