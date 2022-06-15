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Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених в Лисичанську

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за останні два дні тільки до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого.

"Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу із трьох боків. Боронять Сєверодонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська. Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки. Так, окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". Щонайменше вісім будинків постраждали 14 червня в цьому місті. 14 будинків зруйновано в Гірському. У Сєверодонецьку ворог вкотре поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта. Противник слабкіший у вуличних боях, тому відкриває вогонь із артилерії, через що руйнуються наші домівки", - підкреслює Гайдай.

Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай 01
Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай 02
Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай 03
Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай 04
Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай 05
Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай 06
Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай 07
Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай 08
Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай 09

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Серйозні пошкодження, за словами очільника Луганщини, у навколишніх селах. Те, що вдалося зафіксувати протягом минулої доби, - зруйновані шість будинків в Нирковому, чотири – в Миколаївці, три – у Вікторівці.

Крім того повідомляється про авіаудари, завдані по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному.

Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка.

Російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3.

Автор: Ірина Дашківська
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чому наша пропоганда не волає серед кацапів на передку, що ФУЙЛО в комі і війна "всьо", оплати не буде
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15.06.2022 08:47 Відповісти
Тому що рашикам в танку чи бтр-і просто начхати на стан *****. Вони на фронті за обіцянку грошей (а не за самі гроші) або з дурості та страху перед командиром. Саме тому вся геращенківська діяльність в березні щодо "давайте всі подзвонимо в рашку знайомим або незнайомим і розкажемо, що тут нас вбивають" - була просто ідіотизмом. Їм начхати, що десь там хтось вбиває українців. Взагалі начхати. І зараз начхати. І зараз, коли почали діяти санкції і став реально погіршуватись економічний стан, головна емоція "а нас-то за що".
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15.06.2022 12:42 Відповісти
на последней фотке спутниковые антенны по ним смотрели ********* и соловья о том как тяжело жить наваросам пад бендерами
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15.06.2022 08:53 Відповісти
те саме подумала
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15.06.2022 09:23 Відповісти
Гарний чорний юмор...Живу на харківщині.До 24.02.22 більше ніж пів Харківа були за путіна ...Зараз путін іхьрівняє з землею ...Якось усе дивовижно.А обстріли Донецьку россійскою армією пару днів тому...
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15.06.2022 20:19 Відповісти
це зоветься карма
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16.06.2022 03:46 Відповісти
Що таке будівлі...лиш би люди живі залишилися, захисників берегти, а не будинки. Тримайтесь і бережіть себе
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15.06.2022 09:16 Відповісти
Маріуполь- Азов, Сєверодонецьк-Свобода. Символічно чи .. ..
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15.06.2022 09:33 Відповісти
 
 