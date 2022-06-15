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Наслідки ворожого обстрілу Апостолового на Дніпропетровщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нічний обстріл Апостолового забрав життя чотирьох мирних мешканців.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував фото наслідків ворожого обстрілу із "Ураганів".

"Апостолове після нічної ворожої атаки, яка забрала життя чотирьох людей", - написав Резніченко.

Читайте також: Апостолівська громада Дніпропетровщини обстріляна із "Ураганів", 4 загиблих. У Новомосковському районі - 2 "прильоти", - Резніченко. ФОТО

Наслідки ворожого обстрілу Апостолового на Дніпропетровщині 01
Наслідки ворожого обстрілу Апостолового на Дніпропетровщині 02
Наслідки ворожого обстрілу Апостолового на Дніпропетровщині 03
Наслідки ворожого обстрілу Апостолового на Дніпропетровщині 04
Наслідки ворожого обстрілу Апостолового на Дніпропетровщині 05

Автор: Ірина Дашківська
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твари козломордые...
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15.06.2022 10:04 Відповісти
Там був один з 16 українських заводів по виготовленню залізобетонних труб для меліорації.
І я туди їздила в відрядження.
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15.06.2022 10:10 Відповісти
У мене там родичі мешкають, надіюсь, що всі живі...
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15.06.2022 10:27 Відповісти
подзвоніть їм
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15.06.2022 10:49 Відповісти
реалії нашого життя - труба наззовні, чимось там обмотана, коли вже цього не буде...
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15.06.2022 10:50 Відповісти
жили собі нормальні люди в Україні.. - і раптом пдaрazzи-андрофаги на чолі з обмилком вирішили "всЄх асвабаждАть"..
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15.06.2022 12:49 Відповісти
Скільки за це було спалено сараїв параші та вбито гоблінів? 100? 1000? Жодного, а отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...

Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
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15.06.2022 13:23 Відповісти
 
 