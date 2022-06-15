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Наслідки ворожого обстрілу Апостолового на Дніпропетровщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нічний обстріл Апостолового забрав життя чотирьох мирних мешканців.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував фото наслідків ворожого обстрілу із "Ураганів".
"Апостолове після нічної ворожої атаки, яка забрала життя чотирьох людей", - написав Резніченко.
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І я туди їздила в відрядження.
Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.