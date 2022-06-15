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Рашисти за добу вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти за добу 13 разів обстрілювали територію Донецької області. Внаслідок цього є поранені та загиблі цивільні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населених пунктах –смт Очеретине, с. Бердичі, смт Нью-Йорк, м. Авдіївка. Желанне, м. Добропілля. Вірівка, м. Бахмут, с. Зайцеве, м. Красногорівка, м. Покровськ.

Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів: 47 – житлових будинків, залізнична колія, лікарні та медичний центр, легкові та вантажні автомобілі, гаражі. Наразі знеструмлені 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти за добу вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 01
Рашисти за добу вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Рашисти за добу вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Рашисти за добу вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
Рашисти за добу вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 05

Автор: Богдан Гуньковський
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15.06.2022 10:38 Відповісти
Рашистам Донбас як територія не потрібен, їм потрібен повний контроль над Азовським морем.
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15.06.2022 12:26 Відповісти
 
 