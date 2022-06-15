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Евакуація з Луганщини відбувається вкрай важко. Вчора вивезли 75 людей, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканці Луганської області масово почали евакуюватися. Вчора вивезли 75 людей.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуація проходить вкрай важко, бо обстріли не вщухають. Людей забирають адресно, часто потрапляючи під обстріли. Нині охочих виїхати з кожним днем стає все більше. Бо перебувати на Луганщині - це малий шанс пережити цю війну", - зауважив він.

За його словами, поліцейські, ДСНСники та волонтери змогли успішно евакуювати 75 людей, всі вони в безпеці та вже змогли зробити найщасливіше - зателефонували рідним, сказали, що живі.

"Заради цього ми не зупинимося! Допоки буде така можливість - будемо рятувати!" - резюмує Гайдай.

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Евакуація з Луганщини відбувається вкрай важко. Вчора вивезли 75 людей, - Гайдай 01

Автор: Ірина Дашківська
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мирные люди - всегда заложники на войне..
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15.06.2022 11:05 Відповісти
Нафіга вони ту вату вивозять до нас? Це ж старпери, які 100% чекають руского міра і будуть тут пащекувати, шта ета бєндери стрєляют.
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15.06.2022 11:10 Відповісти
Просили поїхати місяць назад, а почали вчора!
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15.06.2022 11:12 Відповісти
Ждут "освободителей"
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15.06.2022 11:13 Відповісти
У цієй мерзотной влади коли вивозять людей в полон та окупацію то теж називається евакуацієй. Брешуть на кожному кроці. Цього разу мабуть евакуїровали в Україну. А скількі разів було що в Московію.
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15.06.2022 11:14 Відповісти
ну что граждане товарищи ждуны? Дождались наконец, и еще не так просто их вывезти.
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15.06.2022 14:02 Відповісти
 
 