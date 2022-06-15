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Нова марка буде з "тракторними військами", - "Укрпошта". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

"Укрпошта" випустить нову марку під назвою "Доброго вечора, ми з України!". У голосуванні друге місце посів ескіз з Путіним, третє - з гуртом "Калуш".

Про це повідомили в "Укрпошті", інформує Цензор.НЕТ.

Участь у голосуванні взяли майже 834 тис. українців. Понад 340 тис. з них віддали голоси за ескіз з трактором, який тягне російську військову техніку.

"Ну що ж, наш народ вибрав роботу з тим образом, який знайомий кожному. Світло завжди переможе темряву, а чесна праця — злодійство. І для цього не обов'язково мати танки, бо "у своїй хаті своя й правда, і сила, і воля", - йдеться в повідомленні пресслужби "Укрпошти".

Нову поштову марку випустять через місяць.

Також читайте: За два дні було продано 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!", - Укрпошта

Нова марка буде з тракторними військами, - Укрпошта 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
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15.06.2022 11:17
+17
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15.06.2022 11:22
+14
Я теж за неї проголосував)
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15.06.2022 11:15
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А марка рашиста з унітазом буде? Не дякуйте.
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15.06.2022 11:11 Відповісти
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15.06.2022 12:07 Відповісти
Я теж за неї проголосував)
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15.06.2022 11:15 Відповісти
і я) може б ще Z намалювали в іншу сторону
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15.06.2022 11:23 Відповісти
А ти уяви реакцію на пошті, коли з маркою "Русский корабль", чи з оцею, лист прийде "за поребрик"!
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15.06.2022 11:41 Відповісти
Супер! Разработчики идеи и дизайна просто таланты
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15.06.2022 11:17 Відповісти
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15.06.2022 11:17 Відповісти
Огонь, опустить кацапов святое дело
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15.06.2022 11:21 Відповісти
Доброго вечора, ми з України самі бажані слова на сьогодні.
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15.06.2022 11:21 Відповісти
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15.06.2022 11:22 Відповісти
Я-бы, дополнил эту композицию ******, повешенным на этой башне.
Для полного комплекта.
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15.06.2022 11:48 Відповісти
Лучше нечто подобное с названием ленд-лиз)
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15.06.2022 11:32 Відповісти
Ще робить не переробить тих марок:
- собака їсть бурята…
- Чорнобаївка - ахтунг !
- дід з вєліком проти кацапского танка…

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15.06.2022 11:41 Відповісти
цигани в карти розігрують крадений російський танк))
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15.06.2022 11:57 Відповісти
 
 