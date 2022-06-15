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Від початку російського вторгнення Байден оголосив про 11 траншів військової допомоги Україні майже на $4,6 млрд. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент США Джозеф Байден від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну оголосив про 11 траншів військової допомоги майже на 4,6 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства США в Києві.

"Від початку путінської війни проти України президент США Джозеф Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки України, і кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни", - зазначили у диппредставництві.

Від початку російського вторгнення Байден оголосив про 11 траншів військової допомоги Україні майже на $4,6 млрд 01
Від початку російського вторгнення Байден оголосив про 11 траншів військової допомоги Україні майже на $4,6 млрд 02

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Автор: Ірина Дашківська
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Добре шо у нас президент Байден.
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15.06.2022 11:38 Відповісти
Дякую американському народу за допомогу, в цей скрутний для моєї країни час.
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15.06.2022 11:56 Відповісти
Байден красавчик
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15.06.2022 13:16 Відповісти
 
 