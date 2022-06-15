Від початку російського вторгнення Байден оголосив про 11 траншів військової допомоги Україні майже на $4,6 млрд. ІНФОГРАФІКА

Президент США Джозеф Байден від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну оголосив про 11 траншів військової допомоги майже на 4,6 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства США в Києві.

"Від початку путінської війни проти України президент США Джозеф Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки України, і кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни", - зазначили у диппредставництві.





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