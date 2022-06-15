Від початку російського вторгнення Байден оголосив про 11 траншів військової допомоги Україні майже на $4,6 млрд. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джозеф Байден від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну оголосив про 11 траншів військової допомоги майже на 4,6 млрд доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства США в Києві.
"Від початку путінської війни проти України президент США Джозеф Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки України, і кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни", - зазначили у диппредставництві.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
MausMike
показати весь коментар15.06.2022 11:38 Відповісти Мені подобається 10
klhlhhhhhhhhhhhkf
показати весь коментар15.06.2022 11:56 Відповісти Мені подобається 7
Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар15.06.2022 13:16 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...