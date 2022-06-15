Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Остап із Шепетівки збирав гроші на бронежилет для захисника України, але коштів не вистачило - і тому він купив зарядний пристрій на сонячній батареї.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають, – розповіла мама юнака Наталя.
Грошей на купівлю бронежилета правда не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій. Його передали Шепетівським зенітникам. Вчинок хлопця розчулив військових.
"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде Україна завдяки таким дітям, як Остап", - кажуть військові.
Сам Остап розказав, що дуже вірить в перемогу України і таким чином хотів допомогти та наблизити її.
Будь ласка, зачекайте...
А Зєля тим часом "освоїв" кілька мільярдів баксів забугорної допомоги. Зєлєбобікі, ви ж відчуваєте як Верховний Головнокомандувач піклується про вас?
Цікаво, чи побачить доларовий мільйонер Боневтік це повідомлення?
Але, якщо побачить, то, не моргнувши оком, скаже, що весь час робив і робить для військових значно більше: просить ввести санкції та закрити небо...
Nurlat Hafizov
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Реєстрація:15.06.2022 - ???
шобли совісті немає і це правда 😠
Тем не менее, 300 долларов на земле не валяются.
И это намного больше. чем пожертвовал миллиардер Игорь Коломойский.
@Reuters
Video shared on social media shows a Ukrainian girl playing the recorder in Dnipro to raise money for the military conflict.
https://twitter.com/Reuters/status/1536755353118973953
а це ж, мабуть, ще баксів 300...