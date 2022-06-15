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Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Остап із Шепетівки збирав гроші на бронежилет для захисника України, але коштів не вистачило - і тому він купив зарядний пристрій на сонячній батареї.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають, – розповіла мама юнака Наталя.

Грошей на купівлю бронежилета правда не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій. Його передали Шепетівським зенітникам. Вчинок хлопця розчулив військових.

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"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде Україна завдяки таким дітям, як Остап", - кажуть військові.

Сам Остап розказав, що дуже вірить в перемогу України і таким чином хотів допомогти та наблизити її.

Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї 01
Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї 02
Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї 03
Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Цей хлопчик майбутнє української незламної нації...
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15.06.2022 14:10
+26
Благослови Господь того хлопця
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15.06.2022 14:13
+22
А що купив наш відосікотворець, разом із Лєнкою і шоблою 95 кварталу? Виставив у ефірі Г+Г дві пропиті відкомлені рожі із тупими ***********?
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15.06.2022 14:14
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Цей хлопчик майбутнє української незламної нації...
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15.06.2022 14:10 Відповісти
А президентами становятся зеленские...
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15.06.2022 14:13 Відповісти
Abidno, da?
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15.06.2022 16:07 Відповісти
Пошло
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15.06.2022 17:30 Відповісти
залізо у сталь - народ у націю !
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15.06.2022 14:37 Відповісти
"золотая молодежь" депутатские, прокурорские отпрыски не при делах, и дальше из бюджета тянут не реально завышенные выплаты. Это даже зарплатой не назовешь., так как месяц нужно работать на зарплату, а не просто получать как депутаты.
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15.06.2022 14:13 Відповісти
Благослови Господь того хлопця
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15.06.2022 14:13 Відповісти
и 300 долларов из госфинансирования уходят в карман брата дерьмака и его братвы!
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15.06.2022 14:13 Відповісти
Za to u vas tualetnoj bumagi net. tak i hodite...
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15.06.2022 16:09 Відповісти
А що купив наш відосікотворець, разом із Лєнкою і шоблою 95 кварталу? Виставив у ефірі Г+Г дві пропиті відкомлені рожі із тупими ***********?
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15.06.2022 14:14 Відповісти
Za to u vas tualetnoj bumagi net. tak i hodite...
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15.06.2022 16:10 Відповісти
Скільки за час війни вкрали зелені бандити на чолі з бородатою бабушкою?
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15.06.2022 14:14 Відповісти
яке щастя для батьків!
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15.06.2022 14:16 Відповісти
Молодець пацан.
А Зєля тим часом "освоїв" кілька мільярдів баксів забугорної допомоги. Зєлєбобікі, ви ж відчуваєте як Верховний Головнокомандувач піклується про вас?
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15.06.2022 14:19 Відповісти
Зеленський попросив "дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах Джерело: https://censor.net/ua/n3347986
Цікаво, чи побачить доларовий мільйонер Боневтік це повідомлення?
Але, якщо побачить, то, не моргнувши оком, скаже, що весь час робив і робить для військових значно більше: просить ввести санкції та закрити небо...
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15.06.2022 14:24 Відповісти
Подяка хлопцю і батькам, що його таким виховали❤️
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15.06.2022 14:31 Відповісти
Парень, ты ЛУЧШИЙ! ❤️
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15.06.2022 14:38 Відповісти
фигней занимается, уж лучше бы собирал гпроши на иней для офиса пианиста, це щас дуже важливей, чем якая то там пехота
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15.06.2022 14:44 Відповісти
...це ти якою мовою пишеш?
Nurlat Hafizov

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:15.06.2022 - ???
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15.06.2022 14:50 Відповісти
НУ и зачем такое писать? Тебе не стыдно перед этим мальчишкой ? Убери свой пост , и не позорься...
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15.06.2022 15:55 Відповісти
а владі не стидно?
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15.06.2022 14:52 Відповісти
Соромно буває тільки тим людям , які мають совість ,а у зеленоі
шобли совісті немає і це правда 😠
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15.06.2022 15:47 Відповісти
Вот это ГРАЖДАНИН нашей Украины!
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15.06.2022 14:54 Відповісти
Какое красивое, открытре лицо у этого подростка , НАСТОЯЩИЙ ГРАЖДАНИН НАШЕЙ РОДИНЫ!
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15.06.2022 15:52 Відповісти
Судя по причёске, мальчик сэкономил на парикмахере.
Тем не менее, 300 долларов на земле не валяются.
И это намного больше. чем пожертвовал миллиардер Игорь Коломойский.
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15.06.2022 16:05 Відповісти
Reuters

@Reuters

Video shared on social media shows a Ukrainian girl playing the recorder in Dnipro to raise money for the military conflict.

https://twitter.com/Reuters/status/1536755353118973953
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15.06.2022 17:32 Відповісти
Діти мають армію вдягати та підтримувати? Сором. Вчинок поважаю, а новину вважаю піаром.
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15.06.2022 18:49 Відповісти
Новина показала, що у забезпечених сім'ях до виховання дітей підходять також дуже серйозно. Військовик дивиться на взуванку хлопця і думає:
а це ж, мабуть, ще баксів 300...
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15.06.2022 22:30 Відповісти
 
 