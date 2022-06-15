Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї. ФОТО

Остап із Шепетівки збирав гроші на бронежилет для захисника України, але коштів не вистачило - і тому він купив зарядний пристрій на сонячній батареї.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають, – розповіла мама юнака Наталя.

Грошей на купівлю бронежилета правда не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій. Його передали Шепетівським зенітникам. Вчинок хлопця розчулив військових.

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"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде Україна завдяки таким дітям, як Остап", - кажуть військові.

Сам Остап розказав, що дуже вірить в перемогу України і таким чином хотів допомогти та наблизити її.







