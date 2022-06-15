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Маріуполь (2820) морг (26)

Тіла загиблих маріупольців лежать у спеку на асфальті просто неба. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Опубліковано фото так званого "моргу", який окупанти облаштували в районі гіпермаркету "Метро" в захопленому Маріуполі.

Світлини публікує телеграм-канал "Мариуполь сейчас", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними каналу, знімки були зроблені кілька днів тому.

УВАГА! ПЕРЕГЛЯД ФОТОГРАФІЙ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ДІТЯМ, ВАГІТНИМ ЖІНКАМ ТА ОСОБАМ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВРАЗЛИВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТАНАХ. 

Тіла загиблих маріупольців лежать у спеку на асфальті просто неба 01
Тіла загиблих маріупольців лежать у спеку на асфальті просто неба 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+68
Мікрона з ******** туди привезти
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15.06.2022 15:52
+62
Руzzкий мир во всей своей красе
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15.06.2022 15:49
+60
руССкій мір прийшов туди...
Тепер, сєпари, ви розумієте чому бандерівці боролись проти москальської чуми?!
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15.06.2022 15:54
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Рускій мір 21 століття.
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15.06.2022 15:49 Відповісти
Руzzкий мир во всей своей красе
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15.06.2022 15:49 Відповісти
Мікрона з ******** туди привезти
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15.06.2022 15:52 Відповісти
руССкій мір прийшов туди...
Тепер, сєпари, ви розумієте чому бандерівці боролись проти москальської чуми?!
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15.06.2022 15:54 Відповісти
Щоб зрозуміти, треба мати мосХ і інтелект. А цього у сєпарів за означенням немає. В принципі.

Негативна селекція зробила своє діло.
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16.06.2022 00:16 Відповісти
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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15.06.2022 15:54 Відповісти
Смерть москалям!!
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15.06.2022 15:57 Відповісти
Геноцид XXI века
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15.06.2022 15:56 Відповісти
"Кацап прийшов - рийте могили" (с)
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15.06.2022 15:56 Відповісти
для кацапа?
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15.06.2022 16:30 Відповісти
Макрон, смотри ****, это так выглядит мир который ты нам предлагаешь подписать с ******
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15.06.2022 15:56 Відповісти
К Макрону какие претензии, почему он вообще обязан за нас впрягаться? Нашли козла отпущения?
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15.06.2022 15:59 Відповісти
вообще-то обязан! Франция является одним из гарантов Украине в связи с отказом от ЯО
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15.06.2022 16:14 Відповісти
вообще-то, нет:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
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15.06.2022 16:29 Відповісти
вообще-то, да:
"Франция передала делегации Украины соответствующую декларацию вместе с сопроводительным письмом, подписанным президентом Ф.Миттераном 5 декабря 1994 года"
Франция и Китай присоединились к обещалкам-цацанкам немного позже, поскольку тоже обладали ядерным оружием
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15.06.2022 17:07 Відповісти
франция подписантом меморандума не является. даже в той статье, которую вы так избирательно цитируете, нет ни слова о том, что франция и китай, "присоединились" к меморандуму.

"присоединиться" - значит "подписать". здесь ни китай, ни франция меморандум не подписывали. китай "сделал заявление", франция "передала делегации Украины соответствующую декларацию". это совсем не то же самое, что подписать документ. хотите убедиться? подайте на францию в международный суд - я уверен, вы его выиграете .

ещё одно. если меморандум, по вашим словам - "обещалка-цацанка" (тут я с вами согласен), тогда какие ваши претензии к подписантам, а тем более к не подписантам. чем они вам обязаны? текст меморандума в открытом доступе - что французы не сделали из того, что написано в меморандуме?
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15.06.2022 21:38 Відповісти
Вообще-то не обязан. Франции среди подписантов нет.
Так что эти завывания в сторону Макрона излишни.
Он мог бы вообще ни санкций не вводить, ни гаубицы не поставлять.
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15.06.2022 16:34 Відповісти
вообще-то, обязан! учите историю внимательнее и тщательнее
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15.06.2022 17:08 Відповісти
Ну назови договор, по которому обязана. То, что ты лично считаешь, что тебе что-то должны, ни к чему не обязывает.
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15.06.2022 17:15 Відповісти
чего это ты мне тыкаешь фуфложер? сам ищи, раз тебе что-то надо
договор ему назвать... в пасть тебе не насрать, василиса?
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15.06.2022 17:57 Відповісти
Вот потому украинцев и считают быдлом и не собираются помогать, что существуют такие скоты как ты, которым весь мир должен, а даже когда даёт вы руку кусаете и даже спасибо не говорите, только требуете ещё, основываясь на каких-то своих понятиях. Так же и украинская власть себя ведёт, потому как плоть от плоти такого быдла.
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15.06.2022 18:24 Відповісти
что это за глупый вброс "украинцев и считают быдлом и не собираются помогать". Кто считает? Есть какие-то социологические исследования у тебя? Кто не собирается помогать? Со времен второй мировой не было такого единства в помощи одной стране как сейчас. Украинская власть это кого ты имеешь в виду конкретно? Еврея Зеленского или грузина Арахамию? Какая плоть от плоти? Ты сам из паРашки чтоли? Тогда особо больше вопросов не имею, это как правило диагноз)
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15.06.2022 18:43 Відповісти
Идиот, ты зенки не протёр?
Посмотри на поведение Германии, Франции, Италии. Это большая часть ВВП Европы. Минимальная помощь для поддержки штанов и продолжение зависимости от газа. А кто толкает на переговоры, не они?
США не сильно отличаются, помощь сдулась за месяц, смена риторики.
Ты из страны влажных мечтаний, страны Идиотиии, где всё иначе? Тогда вопросов не имею, это диагноз.
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15.06.2022 22:25 Відповісти
Маю питання до пана: путін - *****?
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15.06.2022 20:59 Відповісти
Ти українець ?
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16.06.2022 01:13 Відповісти
Ти дебіл?
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15.06.2022 20:56 Відповісти
макрон хоч дав гаубиці, а от шольц то фашист як і москалі
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15.06.2022 16:02 Відповісти
тому що Франція є учасником гарантій для України по Будапестському меморандуму!
а от Німеччина - ні
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15.06.2022 16:15 Відповісти
Valter чому причепилися до Макрона, чому ніяких питань до зЕлених вишкребків, це "майський шашлик"?
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15.06.2022 16:13 Відповісти
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за дороги, як Україна!
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15.06.2022 15:58 Відповісти
А с другой стороны гипермаркета рашисты крутят ролики как *счастливые* мариупольцы радостно покупают продукты у асвабадителей
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15.06.2022 15:59 Відповісти
крутят ролики "беженцы" с Мариуполя, которых "насильно" привезли в роийские города, где они ждут получения рос. гражданства, и тогда будут возвращаться в Мариуполь. И вы говорите что те этнические украинцы. которых еще союз забросил на россию, хуже тех мариупольцев, которые даже не имеют корней украинских.
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15.06.2022 16:24 Відповісти
Просто нема слів, це щось таке, що й не можна назвати, таке тільки роблять люцифери і вампіри.
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15.06.2022 16:01 Відповісти
Ужас.Как родным увидеть своего человека???Вот и освободили часть населения от жизни.
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15.06.2022 16:02 Відповісти
Пздц. Какртина как с Освенцима. А какое количество гробов. Тупо весь город рашисты выкосили. Не зря ***** с таким упорством бросал все что можно чтобы захватить Мариуполь спрятать следы массового геноцида
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15.06.2022 16:03 Відповісти
Картинки Освенцима в большинстве своем снятьі после войньі, режиссерьі те же, поєтому и такое сходство.
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15.06.2022 16:35 Відповісти
Город уничтожили, а жителей убили. Вся идеология рускага мира. С кем тут вести и о чем переговоры ? Только военная техника и истребление чумы ХХI века. Модель очень проста - орки убьют тебя. если ты не убьеш их.
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15.06.2022 16:07 Відповісти
Треба москву роздовбати, а кремль зрівняти з рівнем землі.
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16.06.2022 01:09 Відповісти
Зебіли, ця кров і на ваших руках, бо та команда блазнів, яку ви обрали ніфіга не готувалася до війни, навіть знаючи що війна неминуча
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15.06.2022 16:14 Відповісти
tovarish, ti zabil napisat "*****, vvedi".
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15.06.2022 16:20 Відповісти
У КАЦАПА план был простой...Как в Чечне...

1.ЗАХВАТИТЬ
2.ЗАГЕНОЦИДИТЬ
3.ПОСТАВИТЬ УКРАИНСКОГО КАДЫРОВА
4.ЧЕРЕЗ СИЛУ ЗАСТАВИТЬ УКРАИНЦЕВ ЛЮБИТЬ И УВАЖАТЬ РОССИЮ....

Но что-то пошло не так... Подвёл врождённый АЛКОДЕБЕЛИЗМ РУССКИХ ...План получился только в русскоязычном Мариуполе....
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15.06.2022 16:15 Відповісти
из-за этого ***** столько смертей....
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15.06.2022 16:24 Відповісти
я никогда не прощу... и детям своим скажу и внукам, чтобы помнили и не прощали...
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15.06.2022 16:25 Відповісти
Беслан 2004 год
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15.06.2022 16:27 Відповісти
Да, только в тысячу раз масштабнее!
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15.06.2022 17:32 Відповісти
Шо натворили свинособачие, дикие чурки!
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15.06.2022 16:27 Відповісти
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15.06.2022 16:30 Відповісти
Попіл Клааса стукає у наші серця!
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15.06.2022 16:34 Відповісти
Помстимось!
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15.06.2022 16:51 Відповісти
Російська мова і церква мп в Україні конче потрібні так? От як звільнили російськомовних прихожан маскальс.кої церкви..
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15.06.2022 17:14 Відповісти
Если это не геноцид, тогда что такое геноцид?
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15.06.2022 17:34 Відповісти
Такого наверное даже Освенцим не видывал
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15.06.2022 17:43 Відповісти
Шольца і Макрона привезти туди,тримати дві три години біля вбитих рашистами.Після цього знову дати можливість подзвонити *****.
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15.06.2022 18:48 Відповісти
шоб ви здохли, рашисти, страшною смертю!
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15.06.2022 20:57 Відповісти
москаляки дзявкають шо то "нацики" їх вбили
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15.06.2022 21:47 Відповісти
таке вже було, коли жертв нквд навісили німцям. П'ятьдесять років брехали світу про жертв Катині, навіть спойлєр причепили - дєрьовню Хатинь шоп людей обдурити
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15.06.2022 21:50 Відповісти
У мертвих вже не спитаєш.
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16.06.2022 01:07 Відповісти
Згадаємо ??
До речі ліліпутін його поздоровляв з обранням.

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16.06.2022 01:06 Відповісти
Жесть - морг під відкритим небом ще й на задусі. Бідолашні маріупольці.
Мир їх праху.
Сморід там такий що.... Отаке буде з Кацапієй скоро, бо що посієш те і пожнеш.
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16.06.2022 01:15 Відповісти
 
 