Тіла загиблих маріупольців лежать у спеку на асфальті просто неба. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Опубліковано фото так званого "моргу", який окупанти облаштували в районі гіпермаркету "Метро" в захопленому Маріуполі.
Світлини публікує телеграм-канал "Мариуполь сейчас", повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними каналу, знімки були зроблені кілька днів тому.
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Топ коментарі
+68 Папєрєднік
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+62 Sophia-Maria Duglass
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+60 Бандерівець
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Будь ласка, зачекайте...
Тепер, сєпари, ви розумієте чому бандерівці боролись проти москальської чуми?!
Негативна селекція зробила своє діло.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
"Франция передала делегации Украины соответствующую декларацию вместе с сопроводительным письмом, подписанным президентом Ф.Миттераном 5 декабря 1994 года"
Франция и Китай присоединились к обещалкам-цацанкам немного позже, поскольку тоже обладали ядерным оружием
"присоединиться" - значит "подписать". здесь ни китай, ни франция меморандум не подписывали. китай "сделал заявление", франция "передала делегации Украины соответствующую декларацию". это совсем не то же самое, что подписать документ. хотите убедиться? подайте на францию в международный суд - я уверен, вы его выиграете .
ещё одно. если меморандум, по вашим словам - "обещалка-цацанка" (тут я с вами согласен), тогда какие ваши претензии к подписантам, а тем более к не подписантам. чем они вам обязаны? текст меморандума в открытом доступе - что французы не сделали из того, что написано в меморандуме?
Так что эти завывания в сторону Макрона излишни.
Он мог бы вообще ни санкций не вводить, ни гаубицы не поставлять.
договор ему назвать... в пасть тебе не насрать, василиса?
Посмотри на поведение Германии, Франции, Италии. Это большая часть ВВП Европы. Минимальная помощь для поддержки штанов и продолжение зависимости от газа. А кто толкает на переговоры, не они?
США не сильно отличаются, помощь сдулась за месяц, смена риторики.
Ты из страны влажных мечтаний, страны Идиотиии, где всё иначе? Тогда вопросов не имею, это диагноз.
а от Німеччина - ні
1.ЗАХВАТИТЬ
2.ЗАГЕНОЦИДИТЬ
3.ПОСТАВИТЬ УКРАИНСКОГО КАДЫРОВА
4.ЧЕРЕЗ СИЛУ ЗАСТАВИТЬ УКРАИНЦЕВ ЛЮБИТЬ И УВАЖАТЬ РОССИЮ....
Но что-то пошло не так... Подвёл врождённый АЛКОДЕБЕЛИЗМ РУССКИХ ...План получился только в русскоязычном Мариуполе....
До речі ліліпутін його поздоровляв з обранням.
Мир їх праху.
Сморід там такий що.... Отаке буде з Кацапієй скоро, бо що посієш те і пожнеш.