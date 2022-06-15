Тіла загиблих маріупольців лежать у спеку на асфальті просто неба. ФОТО 18+

Опубліковано фото так званого "моргу", який окупанти облаштували в районі гіпермаркету "Метро" в захопленому Маріуполі.

Світлини публікує телеграм-канал "Мариуполь сейчас", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними каналу, знімки були зроблені кілька днів тому.

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