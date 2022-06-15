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Виявлено тіло вбитого окупантами жителя Київщини, - Нацполіція. ФОТО

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Поліція Київщини виявила тіло вбитого окупантами жителя села Колонщина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Виявлено тіло вбитого окупантами жителя Київщини, - Нацполіція 01

"Під час окупації 49-річний загиблий разом із односельцем вийшли на вулицю та зникли. Тіло 30-річного товариша правоохоронці виявили ще у травні. Експертиза підтвердила, що чоловіка вбили пострілом у голову. Другий чоловік дотепер вважався зниклим безвісти" - повідомили в поліції.

Тіло другого товариша поліцейські Бучанського районного управління поліції днями ексгумували у лісі поблизу села Вишеград. Поряд із захороненням знаходились позиції армії РФ.

Виявлено тіло вбитого окупантами жителя Київщини, - Нацполіція 02

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Поліцейські спрямували загиблого до моргу для проведення судово-медичної експертизи. Після встановлення остаточної причини смерті, чоловіка передадуть рідним для поховання.

Автор: Володимир Янченко
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15.06.2022 17:50 Відповісти
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15.06.2022 18:54 Відповісти
 
 