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Фонд Порошенка та волонтери відправляють черговий вантаж на фронт: бронежилети, шоломи, морозильні камери. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Волонтери та Фонд Порошенка відправляють на фронт чергову вантажівку з допомогою українським військовим. Цього разу бійцям двох батальйонів відправляють літні футболки, бронежилети, шоломи, генератори і морозильні камери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Фонд Порошенка та волонтери відправляють черговий вантаж на фронт: бронежилети, шоломи, морозильні камери 01

Загалом цього разу на фронт відправили 200 бронежилетів та 200 шоломів, 1000 комплектів нижньої білизни, 300 дощовиків, півсотні рпс, укомплектованих підсумками, наплічними під вистріли РПГ, 10 комплектів газових плит з балонами та дві морозильні камери.

Фонд Порошенка та волонтери відправляють черговий вантаж на фронт: бронежилети, шоломи, морозильні камери 02
Фонд Порошенка та волонтери відправляють черговий вантаж на фронт: бронежилети, шоломи, морозильні камери 03
Фонд Порошенка та волонтери відправляють черговий вантаж на фронт: бронежилети, шоломи, морозильні камери 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенка та волонтери відправляють черговий вантаж на фронт: бронежилети, шоломи, морозильні камери 05
Фонд Порошенка та волонтери відправляють черговий вантаж на фронт: бронежилети, шоломи, морозильні камери 06

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбаної тисячі бронежилетів, кевларові шоломи, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, Старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

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Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які додатково зібрали десятки мільйонів гривень на потреби армії. Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+64
Це вам не відосіками розважати
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15.06.2022 19:10
+62
Петро Олексійович - Людина! А хто його ображає, просто драна скотина.
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15.06.2022 19:15
+40
Для таких свиней як зелено лайно то це бісер
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15.06.2022 19:12
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але ж не мільярдер, як це...
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15.06.2022 20:27 Відповісти
Нічого не змінюється. Піар на війні
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15.06.2022 19:41 Відповісти
********, за скільки ти продав свою совість падалЬяку?
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15.06.2022 19:45 Відповісти
А чого ви так не піаритесь ?
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15.06.2022 19:55 Відповісти
ленка и боенвтиком скупились - скоро отправят военным скумбрию по 8 гр. - целый пластиковый пакет с АТБ.
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15.06.2022 19:42 Відповісти
На 5-6кг.!
Ленка больше не поднимет!
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15.06.2022 20:17 Відповісти
Якщо вірити Зеленському про повне забезпечення державою армії, то у військових цих двох батальйонів тепер буде у кожного по 2 каски і по 2 бронежилети)
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15.06.2022 19:52 Відповісти
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15.06.2022 19:55 Відповісти
Вот же ж Барыга! никак не уймётся, продолжает на крови зарабатывать!
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15.06.2022 19:59 Відповісти
Вісім років поспіль!
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15.06.2022 20:14 Відповісти
Тепер ви знаєте чому військові не могли скуштувати скумбрії від Лєнки, бо камер морозильних не було) Щоколядний бариг зажав, тільки тепер розщедрився!
Висновок: Порох - винен!
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15.06.2022 20:03 Відповісти
Как бы я не относился к Пороху, но он реально помогает ЗСУ. В то время как верхушка Украинской влады совершенно спокойно торгует с русней.
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15.06.2022 20:06 Відповісти
...а до этого власть никуя не сделала для обороноспособности страны...просрала все что смогла, остальное не дал просрать народ..
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15.06.2022 22:17 Відповісти
Голобородька відправляє на фронт Безглузду.
Відчуваєте, силу Голобородьки?!
Бо він вам нелох!
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15.06.2022 20:08 Відповісти
це такий піар боневтіка.
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15.06.2022 21:50 Відповісти
Отце піар! Не те,що в "слугурода"!
Одна зі слуг роздавала міжнародну гуманітарку - " без логотипу партії",як писали в повідомлені.
От цікаво не вспіли наліпити,чи наліпки за кошти партії робити жаба задавила?
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15.06.2022 20:13 Відповісти
Поясніть мені, чому найвеличнійший лідор так не "піариться"? От квартал95 закупив би тисячу броніків, касок, пікапів і урочисто віддав би на передову.
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15.06.2022 20:14 Відповісти
Дякуємо Петро Олексійович ++++++++++
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15.06.2022 20:17 Відповісти
Морозильні камери? Мені чомусь епізод з "кіборгів" пригадався))))) річ потрібна... ватних жмурів зберігати... для продажу їхнім згорьованим мамкам.
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15.06.2022 20:24 Відповісти
я надіюся, е не як пулемети - йде роздає на камеру, а позаду йдуть забитають....
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15.06.2022 20:25 Відповісти
забирав особисто твій подляк, і також під камеру?
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15.06.2022 20:41 Відповісти
А 95 квартал в это время концерты в Венгрии проводит якобы для дружбы, хотя Венгрия не разрешила. В Европе же лучше, чем на фронте. Так что 95кварталу некогда и денежек жалко.
Как и всей зелёной шобле.
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15.06.2022 20:32 Відповісти
Красава
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15.06.2022 20:38 Відповісти
Джерело: коментар «Епіцентру» від 29 квітня.

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15.06.2022 20:40 Відповісти
+ хоча якісь сумнівні цифірки
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15.06.2022 20:41 Відповісти
чому сумнівні?
Зваж на формулювання "та співвітчизників" Рижа мразь, наприклад, цілком могла направити біля 70лярдів на "підтримку земляків" в ОРДЛО. Ну, там, рації, планшети, тепловізори..., ну, в ЗМІ було. Да, ліки ще були в тій гуманітарці, бинти, вата...
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15.06.2022 20:51 Відповісти
це для нас фей щоб ми повірили в його патріотизм! як тоді бути із Свинарчуками?
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16.06.2022 00:04 Відповісти
із тими "Свинарчуками", що крали на росії клінстрони і привозили в Україну, щоб відновити роботу ППО, чи тими реальними із ДБР, які вилучили ці клінстрони, "спалили" всі шляхи їх завезення і тримали в сейфі і провернули тільки пару днів назад?
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16.06.2022 08:52 Відповісти
"Епіцентр" Герег(у моєму місті) стоїть по ночах з ввімкнутими прожекторами, порушує світломаскування, як навмисно таке враження....
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15.06.2022 21:19 Відповісти
это называется "слышал звон, да не знаю где он". источник опроса Forbes.ua. то есть эти цифры предоставили сами опрашиваемые, и их никто не проверял. так сказать, под "честное слово", могли назвать любую цифру. ссылка на источник: Подставили плечо. Сколько самые богатые украинцы потратили на помощь армии и украинцам за время войны. еще, там же: 100 богатейших украинцев 2020.
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15.06.2022 21:35 Відповісти
кстати, посмотрите на более свежий рейтинг за 2021 как "распух" Ахметов всего лишь за год Zе-дерибана, рывок впечатляет. это к тому, кто реально наживается на войне. 100 богатейших украинцев 2021.
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15.06.2022 21:47 Відповісти
пеця парашенко ніколи на чай офіціанту не дає!
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16.06.2022 00:06 Відповісти
Ой, я рыдаю- новинский и хфирташ? кому тут вы эти сказки рассказываете??????? а еще такие личности как тигипко,жеваго и гереги тоже вызывает большое сомнение. Те бы так точно орали как резанные за помощь. гереги на ковиде с бубой натырили миллиарды, поэтому даже не заметят ничего, но пиарятся всегда знатно, а тут что-то не слыхать ниче, даже в зеленожопых ресурсах.
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16.06.2022 09:47 Відповісти
У нас только один тут главный волонтер или еще есть?
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15.06.2022 21:02 Відповісти
Всім би так "піаритись", особливо "ЗЕленим"!
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15.06.2022 21:17 Відповісти
А слабо без волонтерів?... Та й позмагатися не з 95 колоною орди, а з рівними собі...
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15.06.2022 21:27 Відповісти
Порошенко П.О. дякуємо.
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15.06.2022 21:56 Відповісти
це тільки бла-бла-бла, друг і спільник медведчука
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16.06.2022 00:03 Відповісти
Гетьман, Петро Олексійович тихо, але без зупинки і образ на "зелене чмо" і тупий нарід, який його облив брудом, робить свою справу, бо наша незалежність залежить від армвії, а не від відкосника 4-х повісток.
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15.06.2022 23:21 Відповісти
злодій злодію......
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16.06.2022 00:01 Відповісти
парашенко=медведчук=путін=жму руки=обнімаю......
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16.06.2022 00:08 Відповісти
та ні, телеканал 1+1, власність коломойського-медведчука, на якому БоневтікБонезміг робив свою виборчу компанію і де заробляє гроші по цей день, навіть на його базі створив "какабенієдиний", чи можливо Голобородька і "сватів" крутять на 5-му?
А обнімаю, цілубю якось виглядає тускло з плівок деркача, коли є нормальний відос, коли БоневтікБонезміг просить пуйла забрати його на росію і вибачення перед кадиркою.
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16.06.2022 08:56 Відповісти
Всі мають розуміти, що всі свині їдять з одного корита, тож здогадайтесь який висновок
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08.07.2022 15:40 Відповісти
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