Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця. ФОТОрепортаж

Укрзалізниця відкрила в Ірпен "Залізне містечко" - комплекс з 5 нових вагонів-купе для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"Залізне містечко" - це 5 нових вагонів-купе з кондиціонерами та санвузлами, окремим вагоном-рестораном та вагоном з душовими кімнатами. Також на території облаштовано дитячий і спортивний майданчики, барбекю-зону з альтанками та встановлено Starlink для високошвидкісного інтернет-з'єднання. Безкоштовне триразове харчування забезпечує партнер Укрзалізниці World Central Kitchen", - йдеться у повідомленні.







Крім того, для мешканців містечка надані велосипеди та бібліотека українських видавництв.

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"Залізне містечко" розраховане на проживання 25 родин.

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