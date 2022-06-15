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Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Укрзалізниця відкрила в Ірпен "Залізне містечко" - комплекс з 5 нових вагонів-купе для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 01

"Залізне містечко" - це 5 нових вагонів-купе з кондиціонерами та санвузлами, окремим вагоном-рестораном та вагоном з душовими кімнатами. Також на території облаштовано дитячий і спортивний майданчики, барбекю-зону з альтанками та встановлено Starlink для високошвидкісного інтернет-з'єднання. Безкоштовне триразове харчування забезпечує партнер Укрзалізниці World Central Kitchen", - йдеться у повідомленні.

Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 02
Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 03
Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 04

Крім того, для мешканців містечка надані велосипеди та бібліотека українських видавництв.

Також дивіться: Приблизно 50 будинків залишаються підтопленими у Демидові на Київщині, - голова ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж

Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 05
Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 06

"Залізне містечко" розраховане на проживання 25 родин.

Також читайте: Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста, - мер Маркушин

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Лучше чем ничего. Главное живые, те кто выжил
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15.06.2022 21:15
+21
А чому Зеля не поселить кілька сімей біженців в свій маєток в Італії?
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15.06.2022 21:19
+15
але є але.
як депутатам та кабміну, то 20000грн на аренду житла
а як громадянам, то купе в вагоні.
в києві та області сотні тисяч квартир та будинків здаються,
чому не зняти їх для нужденних?????????????
чи трільйон баксів Юзікам на будівництво піде?
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15.06.2022 21:41
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Лучше чем ничего. Главное живые, те кто выжил
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15.06.2022 21:15 Відповісти
але є але.
як депутатам та кабміну, то 20000грн на аренду житла
а як громадянам, то купе в вагоні.
в києві та області сотні тисяч квартир та будинків здаються,
чому не зняти їх для нужденних?????????????
чи трільйон баксів Юзікам на будівництво піде?
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15.06.2022 21:41 Відповісти
Не на часi владу хаять❗Але згоден.
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15.06.2022 21:46 Відповісти
#не-на-часi
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15.06.2022 23:11 Відповісти
то ж комусь заробити треба буде дати, якщо квартиру наймати для Ірпінців у приватних володарів - легше відкат від серожи ляща з укрзалізниці в кишеню покласти
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15.06.2022 21:49 Відповісти
Только помнить нужно поговорку- временное-есть вечно...... в Украине как пост-советской республике -этот тезис наблюдается с момента Независимости- а до этого наблюдался повсеместно в СССР... я понимаю лучше ---чем ничего...... но дело в том что ЛЮДИ ПО 25-45 ЛШЕТ ЖИЛИ ВРЕМЕННО В ТАКИХ ВОТ ВАГОНЧИКАХ... а может где то и продолжают житьв ожидании очереди на получение угла жилья квартиры.... умирая в этих самых вагончиках....
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15.06.2022 22:02 Відповісти
Кирило Тимошенко спромігся, нарешті? боюсь собі уявити, скільки страшних мільярдів це коштувало і як ті 25 нещасних родин відбиралися.
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15.06.2022 21:15 Відповісти
Согласен. Всех благ и здоровья семьям оставшимся без жилья. Но для Укрзализници - 25 это просто смешное количество. Можно было просто помочь и скромно промолчать...
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15.06.2022 21:20 Відповісти
зачем молчать о добре? чтобы всякие питары типо москалей рассказывали что Украине плевать на своих граждан?
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15.06.2022 21:37 Відповісти
Количество по масштабам Укрзализници смешное.
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15.06.2022 21:48 Відповісти
вагоны Укрзализныци сейчас нужнее для евакуации граждан из горячих точек.
Укрзализныця сейчас вообще спасительница Украины, самый надежный транспорт, простые проводники, которые без сна месяцами ездят в железных коробках - герои.
не смейте раскрывать на них ваши ротики, ботяры
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16.06.2022 00:06 Відповісти
А чому Зеля не поселить кілька сімей біженців в свій маєток в Італії?
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15.06.2022 21:19 Відповісти
Зеля просто забув про цей маєток)
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15.06.2022 21:27 Відповісти
згадає тільки після перемоги поки що ленка там куховарить
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15.06.2022 21:54 Відповісти
1рина Гончар, ти не т1льки дурнувата, але ще й безграмотна.
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15.06.2022 23:08 Відповісти
А що з межігір'ям дітки живуть? Переселнцям туди не можна?
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15.06.2022 21:28 Відповісти
Я так розумію тимчасове житло для переселенців взагалі не будується по країні.
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15.06.2022 21:29 Відповісти
зачем строить временное? есть вагоны. есть палаточные городки, есть контейнерные городки, вагонные. Это и есть временное жилье, блочное.
Вы предлагаете прямо дома построить временные? это бред, тупо и очень дорого - временное строить а потом сносить. Зачем?
Отремонтируют то что подлежит ремонту, а то что не подлежит - полностью снести и по-новой отстроить.
нормальный подход.
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15.06.2022 21:40 Відповісти
а де медведовагон?
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15.06.2022 21:32 Відповісти
там же где и вагон-казино.
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15.06.2022 21:41 Відповісти
Зєля! Зіграй щє на піаніні.
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15.06.2022 21:41 Відповісти
У Бучі і Ворзелі багато санаторіїв і дитячих таборів, які в цьому році скоріш за все пустуватимуть. Якщо вони наразі не зруйновані, то чому б не поселити тимчасово людей туди? Мабуть бояться, що потім їх важко буде виселити. А з вагона просто, бо так довго не проживеш.
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15.06.2022 21:43 Відповісти
ты думаешь - один такой умный?
они сейчас до отказа забиты беженцами. Те которые целыми остались.. их таких немного - целых...
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16.06.2022 00:08 Відповісти
Дмитро Чекалкин

20 год ·

Руслана Гочіяєва Шевчук:

Шокуючі порівняння.

Про закатані в асфальт життя українців

Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.

Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення:

1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.

2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.

3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.

4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.

Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».

Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.

Але певні нехороші думки інколи виникають.

Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350-ть кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?

Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.

Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.

Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?

Все просто - там було «Велике будівництво».

Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.

Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги».

Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40-ка км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».

А тепер подивимося на карту:

КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону.

КПП «Дитятки» - межа зони відчуження.

А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.

Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва.

Для кого треба було це будувати в розпал пандемії?

Для туристів-екстремалів?! Та невже?

Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.

В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ.

Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.

Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся.

Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.

Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво».

Так, я знаю хто був координатором.

Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.

Але, все одно,

мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво»????

Igor Kalyna:

Про "захист" Києва.

"Ну, ок .. вмовили ... Чонгар - то "фігня" А от вам факти що не потребують розслідувань.

У 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ.

В нуль!! розформована одна частина.

І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:

Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ?

ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!

Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.!!!

Сформована вона була указом Порошенко.

Розформована указом Зеленського.!!!!

І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.

І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО!

За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.!!! ПОЯСНЕННЯ ТРЕБА????? Упс ...

А тепер вишенька на торті - пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от ... пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.

У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго!!!!!!!! траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена бл..ь!!

Дорога по якій їздить 1-2 авто на день.

За дивним збігом обставин (черговий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.!!!!

Загалом маємо лише по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.!!!

Але ... все це співпадіння???? ... все це не на часі??????"

МЕНІ ВЖЕ остогидло ПИСАТИ ПРО ЦЮ ЗЕЛЕНУ ...але! ГИНЕ МОЯ КРАІНА!!! ВИННІ ВІДОМІ!
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15.06.2022 22:12 Відповісти
жесть!
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15.06.2022 23:15 Відповісти
И толку? Как сидел предатель в кресле ,так и сидит!
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15.06.2022 23:37 Відповісти
ШО НЕ ПОНЯТНО - ПАПА ЄРМАКА З ГРУ, СИНКА ТЕЖ ПІШОВ ТОЮ СТЕЖИНКОЮ,
ЧИ НЕ ЄРМАК АВТОР ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА.
ВСЕ ЩО МОЖНА БУЛО ЗЛИТИ ЗЛИВ ТІЛЬКИ КЛЮЧІ ВІД КИЇВА НЕ ВИНІС, БО
ВІТАЛЬКА Б ПО ГОЛОВІ НАСТУКАВ.
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16.06.2022 00:59 Відповісти
Непоганий варіант.
Тєрєхов той би вже дома зібрався б будувати, а до того посилив б їх у старій общазі.
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16.06.2022 00:56 Відповісти
И конечно кондиционеры в вагонах людям никто не поставил. Попробуйте вечером зайти в такой вагон, сразу выйдете и спать ляжете там на газоне.
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16.06.2022 01:53 Відповісти
...тю, какие нахрен вагончики: у нас на провинциях масса дворцов-маетков, таких что "заплевывал" еще Тарас Григорович, но посторены "бесстыдно" в нашенский час имени "маэмощо маэмо". Так дорогеньки, а не пора хозяйчеков спрсить строго - или делись житлом или скажи шановный сколько ты душ загубил?
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16.06.2022 05:45 Відповісти
 
 