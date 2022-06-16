Росіяни завдали ракетних ударів по території Донеччини, двоє поранених, - Кириленко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.
"Російські ракети знову уразили населені пункти Донеччини. Цього разу - Покровськ та селище Гришине.
Дві людини поранені, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма – там загинуло зо три десятки тварин.
Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільних об'єктах, тероризують людей", - йдеться в повідомленні.
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во-вторых,эти самые жители Мариуполя сейчас записывают кучу интервью про всю ту мерзость,которую тварила укровласть с 2014 года,и особенно про то как ВСУки убивали мирных жителей этой весной.
То что Мариуполь это город-герой украины и всё такое.
но,в третьх - засуньте в жопу эту медаль,а местные жители вас на куски порвут если вы скажите им что Мариуполь это Украина,"Азов" герои,ВСУки защитники.
такие дела,шановные патриоты зеленаркомана,идите нахер с Донбасса вместе со своей щенямерлой" . Материал из "украинской правды".
Так что делайте выводы.