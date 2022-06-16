Росіяни поцілили ракетою у вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники розбили ракетою вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців в евакуації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила у вагон з гуманітраною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати Донетчину та тепер вплине на маріупольців по центрах "ЯМаріуполь". МраZота продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Kek Jager
показати весь коментар16.06.2022 08:07
+5 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.06.2022 08:01
+5 Yuri Gromov
показати весь коментар16.06.2022 08:32
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Будь ласка, зачекайте...
Сталин отдал приказ сжигать свои деревни целиком, тотально. Чтобы немцам негде было зимовать. Только ради этого. Прямым приказом еще до первой зимы, как увидел, что у немцев нету экипировки для зимы (они хотели сами напасть в середине февраля как кацапы, но Кипр их задержал как раз на 3 месяца).
Все граждане на оккупированной территории должны немедленно ее покинуть любой ценой. Если для этого надо флаг кацапов поцеловать - пусть целуют. Жизни людей важнее всего. Пускай выезжают в Россию, оттуда целый ряд возможностей через Армению, Грузию, Турцию и еще ряд стран попасть туда. А затем в них уже легко вернуться в Украину через Польшу и воевать там. Я не знаю, какой идиот придумал выходить на митинги и прочие бесполезные акции делать, чтобы попасть на карандаш и уже никогда не выехать по-крайней мере без особых последствий. Когда тех, кто изобразил ватника, довольно легко выпустят в Россию. Без ФСБшника за спиной. Устраивай диверсии или переезжай к нам воевать.
Амеріканці, сукі, ви думаете шось робити?
шо би зелення продовжувало *************?
де закрите небо? - де нато? - де всі?
не бачите шо всі проекти стали і стефан схуд на +3 кіло, а буба на -10 змінусів?
а знаєте шо?
а США все одно будуть допомогати - криворогаті будуть ******* все шо бачать і волати - "Мало!",
а Америка все одно буде надсилати допомогу...
донести її до голосовалки і проголосувати за Залужного некст тіме.
ps: отправьте гуманитарку в Чернигов. обл. и Сумскую - там разруха и там нужнее.