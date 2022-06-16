Війська РФ тиснуть у Сєверодонецьку та Тошківці, - Гайдай. ФОТО

Ворог тисне в Сєверодонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі пам’ятають жахливу картину окупованого Новотошківського. Це не поодинокий випадок – росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні і школи – і пішли далі. Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків", - повідомив Гайдай.

Очільник Луганщини акцентував, що колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєверодонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. Це вчора підтвердив і Головнокомандувач ЗСУ.















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"Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєверодонецьк. Вчора вони вдарили про території "Склопластику" та колишнього заводу вимірів. Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону", - наголосив Гайдай.