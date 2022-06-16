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Війська РФ тиснуть у Сєверодонецьку та Тошківці, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог тисне в Сєверодонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ. 

"Всі пам’ятають жахливу картину окупованого Новотошківського. Це не поодинокий випадок – росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні і школи – і пішли далі. Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків", - повідомив Гайдай.

Очільник Луганщини акцентував, що колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєверодонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. Це вчора підтвердив і Головнокомандувач ЗСУ.

Війська РФ тиснуть у Сєверодонецьку та Тошківці, - Гайдай 01
Війська РФ тиснуть у Сєверодонецьку та Тошківці, - Гайдай 02
Війська РФ тиснуть у Сєверодонецьку та Тошківці, - Гайдай 03
Війська РФ тиснуть у Сєверодонецьку та Тошківці, - Гайдай 04
Війська РФ тиснуть у Сєверодонецьку та Тошківці, - Гайдай 05
Війська РФ тиснуть у Сєверодонецьку та Тошківці, - Гайдай 06
Війська РФ тиснуть у Сєверодонецьку та Тошківці, - Гайдай 07

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"Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєверодонецьк. Вчора вони вдарили про території "Склопластику" та колишнього заводу вимірів. Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону", - наголосив Гайдай.

Автор: Ірина Дашківська
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Я может и не стратег и не тактик , но на месте командования еще раньше сдал бы Северодонецк , закрепился в Лисичанск , а все силы бросил бы на недопущении окружения в этом районе , в идеале оттеснение орков к Попасной . А так , Северодонецк это мясорубка , в которой гибнут наши лучшие воины! Если это все делается по приказу Зеленского , то это ведет нас к большим потерям и соответственно поражению! Не верю Зеленскому! Все его действия были направлены и сейчас направлены на ослабление армии!
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16.06.2022 09:37 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ввечері 15.06 заявив:
"Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.".
Джерело:
#тримаємо_Сєвєр
https://www.facebook.com/100068564836091/posts/pfbid02yZk7VmEjKfPFRY1uShtRWhGsQ7Q5TURs1shtW26FBkABsjMnANFBFwaC9KwLep4Xl/?sfnsn=mo
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16.06.2022 10:25 Відповісти
Декілька діб тому наша влада по всіх масс медіа казала що це місто нічого не варте навіть в тактичному плані.Тепер вже стратегічне.П@здять що дихають
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16.06.2022 14:13 Відповісти
Зе ми мобілізували 1 мілльйон військових.На Донетчині приблизно 20 бтг окупанта тобто 20 тис орків по всій лінії.ЗЕ в Севередонецьку ЗСУ воює 1 до 10 тобто 1 боець ЗСУ проти 10 орків.
Логика реальність брехня повна несинітниця постукала в вікно.Хтось з нас реально робе дурнів і забрехалися по повній.
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16.06.2022 14:12 Відповісти
 
 