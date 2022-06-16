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Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог знищує цивільну інфраструктуру в Оріхові Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
Як зазначається, у результаті вчорашніх обстрілів м. Оріхів Пологівського району постраждали приватні будинки мирних мешканців.
У будинках повилітали шибки, зруйновано дахи. У більшості будинків від попадання снарядів сталися пожежі. До ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучалися підрозділі ДСНС.
Ворог цинічно знищує мирних людей та цивільні об’єкти.
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