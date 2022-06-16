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Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог знищує цивільну інфраструктуру в Оріхові Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, у результаті вчорашніх обстрілів м. Оріхів Пологівського району постраждали приватні будинки мирних мешканців.

У будинках повилітали шибки, зруйновано дахи. У більшості будинків від попадання снарядів сталися пожежі. До ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучалися підрозділі ДСНС.

Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 01
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 02
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 03
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 04
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 05
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 06
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 07
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 08
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 09

Ворог цинічно знищує мирних людей та цивільні об’єкти.

Автор: Ірина Дашківська
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Нє,ну всрф безсумнівно 1-ша армія світу...в війні з мирними мешканцями.
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16.06.2022 10:15 Відповісти
Фермеры-"партизаны" в Мелитополе передали оккупантам отравленную черешню
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16.06.2022 10:27 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/np/_u-rosiyi-gorit-najbilshe-gazove-rodovische-video/1094885

гарного ранку!
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16.06.2022 10:44 Відповісти
 
 