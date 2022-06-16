Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Впродовж доби окупанти обстрілювали Донецьку область, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 56 цивільних об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Покровськ, Залізне, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Времівка, Водяне, Гришине, Костянтинівка, Ласточкине, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Піски, Тоненьке, Хрестище.

Внаслідок обстрілу вбито та поранено цивільних.

Зазначається, що російські війська били крилатими ракетами Х-22, реактивними системи "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, танками.

"Тільки за один день росія зруйнувала та пошкодила 43 приватні будинки, а також електропідстанцію, метеорологічну станцію, будівельне та сільськогосподарське підприємства, господарчі будівлі. Загалом - 56 цивільних об’єктів", - йдеться в повідомленні.

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