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Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Впродовж доби окупанти обстрілювали Донецьку область, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 56 цивільних об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Покровськ, Залізне, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Времівка, Водяне, Гришине, Костянтинівка, Ласточкине, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Піски, Тоненьке, Хрестище.

Внаслідок обстрілу вбито та поранено цивільних.

Зазначається, що російські війська били крилатими ракетами Х-22, реактивними системи "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, танками.

"Тільки за один день росія зруйнувала та пошкодила 43 приватні будинки, а також електропідстанцію, метеорологічну станцію, будівельне та сільськогосподарське підприємства, господарчі будівлі. Загалом - 56 цивільних об’єктів", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 01
Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 08
Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція 09

Автор: Богдан Гуньковський
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незнаю, БенеDickтова запише "плюс адин" або два до своєї статистики. оце йвсе
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16.06.2022 10:34 Відповісти
ну вот и афганцы так же думали - чего к нам приперлись совки эти, но мы же весело смеялись над ними, ибо тоже "защищали их" в состеве террористической орды. ведь гордились же? своими "афганцами"(террористами-интернацианалистами) то? правда причина там была в сто раз более понятная - кучка красножопых визжит о "братской" помощи, а все злые и другие не такие - не хотят стать быдлом.
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16.06.2022 10:32 Відповісти
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16.06.2022 10:43 Відповісти
Вчера рабZeя обстреляла Донецк...из самого Донецка...после первого залпа прошло 3 секунды..после второго 1 секунда...снимавший видос чувак остался жив и вбросил видос в Ютьюб...
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16.06.2022 10:43 Відповісти
Ой !! У сруцькіх пропагандонів шото пошло нє так . .
Перетрудились бідолажні , та так що - забули стерти буквочку Z , на дверях кабіни " Града " .. . Уважнішими треба бути , гаспада кацапи .
.
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16.06.2022 10:45 Відповісти
 
 