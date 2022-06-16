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Президент Румунії Йоганніс прибув до Києва: Незаконна російська агресія має припинитися. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Румунії Клаус Йоганніс прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Києві з моїми європейськими колегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом. Ця незаконна російська агресія має припинитися!" - наголосив румунський лідер.

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Президент Румунії Йоганніс прибув до Києва: Незаконна російська агресія має припинитися 01
Президент Румунії Йоганніс прибув до Києва: Незаконна російська агресія має припинитися 02
Президент Румунії Йоганніс прибув до Києва: Незаконна російська агресія має припинитися 03
Президент Румунії Йоганніс прибув до Києва: Незаконна російська агресія має припинитися 04

Автор: Богдан Гуньковський
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це на допомогу зєлі щоб протистояти трьом пошановувачам бальшого друга *********
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16.06.2022 10:47 Відповісти
чотири Президенти в один день ??? Це на що вони там хочуть Зе підбити ??
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16.06.2022 10:59 Відповісти
Ні на що вони Боневтіка не підіб'ють, його ще в 2019 році підбиd Беня і він слідує цьому курсу, інколи маневруючи серед патріотів.
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16.06.2022 11:02 Відповісти
Да харош *******. Я за Петра. Но Зеля красавчик и страну не кинул во время войны.
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16.06.2022 11:17 Відповісти
Сам зрозумів, що написав ? Тоість ... у Президенти обрався і при першій нагоді линяти ??
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16.06.2022 11:36 Відповісти
Яке щястя - зедитятко могло всратися і не всралося. Давайте за це тепер йому оплодувати.
Та краще б воно втекло разом зі своїм Бенею і перестало грабувати Україну.
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16.06.2022 11:44 Відповісти
Клаус Йоханнис он такой-же румын как Путин -киргиз
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16.06.2022 13:36 Відповісти
 
 