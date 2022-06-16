СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів на Волині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України викрила у Волинській області відразу дві схеми махінацій з гуманітарною допомогою, зокрема автомобілями.
Про це у Фейсбуці повідомляє Управління СБУ у Волинської області, передає Цензор.НЕТ.
"Одну зі схем співробітники СБУ викрили у Луцьку. У ній задіяна одна із громадських організацій Волині. Правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавались за готівку", - йдеться в повідомленні.
Оперативники зафіксували продаж одного такого автомобіля за суму понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів. Зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Іншу схему організував мешканець міста Ковель, який ввозив автівки з країн ЄС як гуманітарну допомогу, а надалі продавав їх на загальних підставах. Правоохоронці викрили зловмисника під час продажу двох транспортних засобів на загальну суму понад пів мільйона гривень.
Вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.
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Но на секунду, ведь есть полный 100%-ый список всех автомобилей с данными владельцев, кто ввез их без пошлины. Многие из них предметы роскоши без возможности использовать на фронте (гелик, например, вполне пригоден для бездорожья, хотя и очень плох за свои деньги). Ведь это же преступление против страны совершили те, кто их купил. Почему они не отдали свои лишние деньги на нужды армии? Их надо арестовать, отправить на фронт копать окопы на фронте, а авто конфисковать и при плохие параметрах (большой расход бензина, например) отправить в Польшу на продажу.
..правоохоронці і Вєнєдіктова, а шо там у нас з "Чонгаром"?.. чи "неначасі" і нехай "нагорі" й надалі диверсіЇфікують у тилу?..
- чи безпечніше ловити тих, хто мєлочь тирить по карманам?..(