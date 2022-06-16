Викрито столичного підприємця, який продавав позашляховики ЗСУ, ввезені в Україну як гумдопомога, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР в місті Києві ДСР НП України викрито громадянина України, який користуючись запровадженням в країні воєнного стану намагався продати транспортні засоби, які були ввезені на територію України як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як зазначається, згідно з матеріалами слідства, власник СТО, маючи у своєму розпорядженні два автомобіля польської реєстрації, які відповідно Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.

"Так, 02 червня після огляду транспортних засобів покупцем, чоловік отримав завдаток у сумі 400 дол. США. У подальшому після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів у сумі 6 100 дол. США чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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