УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11320 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
12 926 15
війна (56389) Київ (13835) корупція (4070) прокуратура (3171) гуманітарна допомога (728)

Викрито столичного підприємця, який продавав позашляховики ЗСУ, ввезені в Україну як гумдопомога, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР в місті Києві ДСР НП України викрито громадянина України, який користуючись запровадженням в країні воєнного стану намагався продати транспортні засоби, які були ввезені на територію України як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як зазначається, згідно з матеріалами слідства, власник СТО, маючи у своєму розпорядженні два автомобіля польської реєстрації, які відповідно Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.

"Так, 02 червня після огляду транспортних засобів покупцем, чоловік отримав завдаток у сумі 400 дол. США. У подальшому після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів у сумі 6 100 дол. США чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів на Волині. ФОТОрепортаж

Викрито столичного підприємця, який продавав позашляховики ЗСУ, ввезені в Україну як гумдопомога, - прокуратура 01
Викрито столичного підприємця, який продавав позашляховики ЗСУ, ввезені в Україну як гумдопомога, - прокуратура 02
Викрито столичного підприємця, який продавав позашляховики ЗСУ, ввезені в Україну як гумдопомога, - прокуратура 03
Викрито столичного підприємця, який продавав позашляховики ЗСУ, ввезені в Україну як гумдопомога, - прокуратура 04

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
99,99:% очередной "слуга народа". А кто еще имеет доступ и к границы, и ВСУ и к гуманитаркн одновременною? Только те кто у власти
показати весь коментар
16.06.2022 11:21
+9
На "0", або 15років. Хай вибирає, скот.
показати весь коментар
16.06.2022 11:17
+5
Це називається диверсія і шкідництво державному суверенітету... Стаття має бути відповідна
показати весь коментар
16.06.2022 11:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На "0", або 15років. Хай вибирає, скот.
показати весь коментар
16.06.2022 11:17 Відповісти
99,99:% очередной "слуга народа". А кто еще имеет доступ и к границы, и ВСУ и к гуманитаркн одновременною? Только те кто у власти
показати весь коментар
16.06.2022 11:21 Відповісти
Це називається диверсія і шкідництво державному суверенітету... Стаття має бути відповідна
показати весь коментар
16.06.2022 11:21 Відповісти
СБУ нужно посетить автосалон в Киеве напротив Житнего рынка... прослезиться можно сколько там тачек под закон о растаможке на продажу. и так по всей стране
показати весь коментар
16.06.2022 11:28 Відповісти
"Закон о растаможке" не устанавливает ограничений на продажу, если вы не в курсе, а лишь отменяет пошлины, акцизы и НДС, чтобы люди не скупали машины типа "для ЗСУ" как в этой новости, а ввозили сами для своего пользования.
показати весь коментар
16.06.2022 11:38 Відповісти
Если большие машины ухитряются пускать "налево", то страшно подумать, что происходит с одеждой и едой.
показати весь коментар
16.06.2022 11:34 Відповісти
Якісь дрібниці. Zeкоманда продає гуманітарку фурами. СБУ не за тими бігає.
показати весь коментар
16.06.2022 11:36 Відповісти
CБУ імітує діяльність.
показати весь коментар
16.06.2022 12:20 Відповісти
А чому Прізвище не оголосили

Чому фото злочинця не показали

Народ повинен знати падаль

Яка на кремль проклятий працювала . ??
показати весь коментар
16.06.2022 12:46 Відповісти
А чего вы их морды ретушируете? Народ должен знать своих "героев". А вообще, таких героев надо прилюдно расстреливать или вешать, хотя бы на время войны. Только тогда будет хоть какой-то толк.
показати весь коментар
16.06.2022 13:32 Відповісти
Та розстрілюйте вже цю сволоту і конфыскація майна в нього і його родини ! Гадина !
показати весь коментар
16.06.2022 13:50 Відповісти
На розмінування сапьора.
показати весь коментар
16.06.2022 14:05 Відповісти
Какая гнида... Европейцы отдали ему старые машины для ЗСУ, а он их продал..Таких надо на площадь в клетке вывозить.
показати весь коментар
16.06.2022 15:05 Відповісти
 
 