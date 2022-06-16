УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11692 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 011 3
армія РФ (13470) війна (56389) Чернігівщина (1311) жертви (1249)

​Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який убив двох мирних мешканців на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прокурори Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області встановили і заочно повідомили про підозру одному з військовослужбовців збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовець 21-ї окремої мотострілецької бригади військової частини № 12128 збройних сил РФ 1 квітня 2022 року розстріляв двох мешканців села Гайворон. Один з убитих – учасник АТО, інший – місцевий мисливець.

"Перед тим, як розстріляти цивільних, підозрюваний разом з іншими на цей час не встановленими військовослужбовцями РФ, незаконно утримували їх у погребі одного із домогосподарств на території Дмитрівської об’єднаної територіальної громади Ніжинського району. Разом з убитими військовослужбовці РФ утримували також 60-річного чоловіка, якого окупанти згодом відпустили", - йдеться в повідомленні.

Особу підозрюваного встановлено Ніжинською окружною прокуратурою у взаємодії з Ніжинським міськрайонним відділом Управління СБУ у Чернігівській області та відділенням поліції № 1 Ніжинського райвідділу поліції в області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку бойових дій на Чернігівщині загинули 478 цивільних осіб і майже 700 зазнали поранень, - облпрокуратура

​Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який убив двох мирних мешканців на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора 01

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.06.2022 12:23 Відповісти
А більше нема кого судити?
показати весь коментар
16.06.2022 12:33 Відповісти
мля, коли буде підозра Бойкам, Шуфричам, Мураєвим, Королеським...????
Якщо заборонили партії відповідно їх засновники та члени мають отримати підозри !?? Покарання як мінімум має бути позбавлення громадянства.
показати весь коментар
16.06.2022 12:40 Відповісти
 
 