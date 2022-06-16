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Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни та безглуздого насильства.
Про це написав у твітері канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин міста, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і Буча, Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування у цьому місті - це пам'ятник - ця війна має закінчитися", - зазначив Шольц.
Топ коментарі
+21 stavr
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+17 Sophia-Maria Duglass
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+13 Andrew86
показати весь коментар16.06.2022 14:07
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Будь ласка, зачекайте...
саме існування "держави"кацапських тварин і є саме найбільше безглуздя
Невероятно, но факт.
В освобождённых от русских войск городах бандеровцы резко прекращают убивать мирных украинцев, бомбить жилые кварталы и насиловать беззащитных женщин и детей. Да, что с ними не так, с этими нацистами и наркоманами..
Появляется вода, продукты питания, возобновляется электро газоснабжение, возвращаются жильцы. Какие-то неправильные нацисты
Просто без съёмочной группы Russian today как-то не кошерно. Кураж пропадает. Приходится укробандеровцам свои кровавые привычки забыть.
https://t.me/vesti_izdyrki/11834
За німецькими термінами -- " дань Х ".Радянські війська придушили
повсталих по всій НДР.
це вони ще не бачили Марiуполь...
смерть кацапо-ординським загарбникам!
смерть рашизму!
смерть рассєянським шизо-фашистам!
росіянські окупанти у Маріуполі прискорюють знесення пошкоджених ними ж будинків, щоб знищити докази своїх злочинів, а школярам забороняють говорити українською навіть на перервах.
Нашій Зе владі треба обережніше висловлюватись - допомога лишньою не буває.
Ирпень и Буча многое меняет в голове, даже у людей без совести и чести.