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Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни та безглуздого насильства.

Про це написав у твітері канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин міста, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і Буча, Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування у цьому місті - це пам'ятник - ця війна має закінчитися", - зазначив Шольц.

Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО
саме існування "держави"кацапських тварин і є саме найбільше безглуздя
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16.06.2022 14:01
+17
Йому про Маріуполь хтось СООБРАЗИВ розповісти ?
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16.06.2022 13:57
+13
Лучшее, что прочёл про «укров» и «бендеровцев» 😀:

Невероятно, но факт.

В освобождённых от русских войск городах бандеровцы резко прекращают убивать мирных украинцев, бомбить жилые кварталы и насиловать беззащитных женщин и детей. Да, что с ними не так, с этими нацистами и наркоманами..

Появляется вода, продукты питания, возобновляется электро газоснабжение, возвращаются жильцы. Какие-то неправильные нацисты

Просто без съёмочной группы Russian today как-то не кошерно. Кураж пропадает. Приходится укробандеровцам свои кровавые привычки забыть.
https://t.me/vesti_izdyrki/11834
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16.06.2022 14:07
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Йому про Маріуполь хтось СООБРАЗИВ розповісти ?
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16.06.2022 13:57 Відповісти
Та він просто намагається врятувати свою знищену репутацію. А як був любителем рашки так і будк
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16.06.2022 14:10 Відповісти
Не факт, що любитель. Але економ. інтереси ФРН то є важливе завдання.
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16.06.2022 15:40 Відповісти
Шольц, де каски?
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16.06.2022 13:59 Відповісти
Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, але зброи все одно не дам- Шольц. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3348339
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16.06.2022 14:06 Відповісти
А це до нього питання чи до влади? Ну я розумію питання: де зброя та санкції!!!
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16.06.2022 14:07 Відповісти
Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО
саме існування "держави"кацапських тварин і є саме найбільше безглуздя
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16.06.2022 14:01 Відповісти
Треба було б звозити на пєредок
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16.06.2022 14:02 Відповісти
А ***** не хоче заталефонувати?
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16.06.2022 14:03 Відповісти
из сгоревшего танка.
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16.06.2022 14:05 Відповісти
То не спонсуйте бункерну галограму на 1млрд євро щодня!
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16.06.2022 14:04 Відповісти
Покажіть приклад - відключіть собі газ, або електроплиту.
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16.06.2022 15:38 Відповісти
Лучшее, что прочёл про «укров» и «бендеровцев» 😀:

Невероятно, но факт.

В освобождённых от русских войск городах бандеровцы резко прекращают убивать мирных украинцев, бомбить жилые кварталы и насиловать беззащитных женщин и детей. Да, что с ними не так, с этими нацистами и наркоманами..

Появляется вода, продукты питания, возобновляется электро газоснабжение, возвращаются жильцы. Какие-то неправильные нацисты

Просто без съёмочной группы Russian today как-то не кошерно. Кураж пропадает. Приходится укробандеровцам свои кровавые привычки забыть.
https://t.me/vesti_izdyrki/11834
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16.06.2022 14:07 Відповісти
ну це просто на ізі рашопропагандою відбивається: це тому шо там вже немає рабсійьской армії, яку бєндєравці хочуть підставити і звинуватити
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16.06.2022 14:24 Відповісти
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17.06.2022 10:26 Відповісти
А также символ предательства ZEшоблой своего народа.
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16.06.2022 14:12 Відповісти
Буча та Ірпінь це символ багаторічної діяльності його шефині Меркель.
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16.06.2022 14:26 Відповісти
Надо было еще папередников с собой привезти любителей х...ла- меркель, берлусконе, оланда, привезти и мордой ткнуть. А то сидят щас с..ки, зашкерились, вискарь попивают и морду воротят- типа мы тут не причем.
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16.06.2022 14:29 Відповісти
Та вставьте йому кляпика, нарешті.
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16.06.2022 14:35 Відповісти
Сьогодні -69 річниця повстання німців в Берліні проти комунізму.
За німецькими термінами -- " дань Х ".Радянські війська придушили
повсталих по всій НДР.
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16.06.2022 14:47 Відповісти

це вони ще не бачили Марiуполь...

смерть кацапо-ординським загарбникам!

смерть рашизму!

смерть рассєянським шизо-фашистам!
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16.06.2022 14:58 Відповісти


росіянські окупанти у Маріуполі прискорюють знесення пошкоджених ними ж будинків, щоб знищити докази своїх злочинів, а школярам забороняють говорити українською навіть на перервах.
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16.06.2022 15:02 Відповісти
Вони забувають, що живуть у 21 столітті. Це у церковних книгах 15 століття можна було написати, що, Саша "невский" - святий, і усі будуть вірити. Вони не розуміють, що коли в інтернеті ти щось видаляеш, то кеш - все рівно пам'ятає.
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16.06.2022 16:59 Відповісти
Он обемпокоен!
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16.06.2022 15:09 Відповісти
Це картинка для німців і західного світу. Все правильно.
Нашій Зе владі треба обережніше висловлюватись - допомога лишньою не буває.
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16.06.2022 15:37 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блат,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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17.06.2022 10:06 Відповісти
Хорошо, что Зеленский правильно принял в Украине этих троянских коней и не дал им шанса вести беседу в нужном им направлении!
Ирпень и Буча многое меняет в голове, даже у людей без совести и чести.
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17.06.2022 14:56 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блатдь, хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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18.06.2022 08:14 Відповісти
 
 