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Техніку для розмінування презентували на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Київщині відбулася презентація техніки та технологій для розмінування - спільна робота українських, американських та канадських спеціалістів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зазначається, що апарат може досліджувати ґрунт на 30 метрів вглиб. Потім спеціалісти складають відповідну карту.
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техники, а неторопливой перебежкой идущего впереди дворняги "шарика" , усердно выискивая заложенные мины.
( Записки сапёра , прошедшего Афган )
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