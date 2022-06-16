Техніку для розмінування презентували на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині відбулася презентація техніки та технологій для розмінування - спільна робота українських, американських та канадських спеціалістів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що апарат може досліджувати ґрунт на 30 метрів вглиб. Потім спеціалісти складають відповідну карту.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.