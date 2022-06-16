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Техніку для розмінування презентували на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині відбулася презентація техніки та технологій для розмінування - спільна робота українських, американських та канадських спеціалістів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що апарат може досліджувати ґрунт на 30 метрів вглиб. Потім спеціалісти складають відповідну карту.

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Техніку для розмінування презентували на Київщині 01
Техніку для розмінування презентували на Київщині 02
Техніку для розмінування презентували на Київщині 03
Техніку для розмінування презентували на Київщині 04
Техніку для розмінування презентували на Київщині 05
Техніку для розмінування презентували на Київщині 06
Техніку для розмінування презентували на Київщині 07
Техніку для розмінування презентували на Київщині 08
Техніку для розмінування презентували на Київщині 09
Техніку для розмінування презентували на Київщині 10
Техніку для розмінування презентували на Київщині 11
Техніку для розмінування презентували на Київщині 12
Техніку для розмінування презентували на Київщині 13
Техніку для розмінування презентували на Київщині 14
Техніку для розмінування презентували на Київщині 15
Техніку для розмінування презентували на Київщині 16
Техніку для розмінування презентували на Київщині 17
Техніку для розмінування презентували на Київщині 18
Техніку для розмінування презентували на Київщині 19
Техніку для розмінування презентували на Київщині 20
Техніку для розмінування презентували на Київщині 21
Техніку для розмінування презентували на Київщині 22
Техніку для розмінування презентували на Київщині 23
Техніку для розмінування презентували на Київщині 24
Техніку для розмінування презентували на Київщині 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Яка краса! Всі такі серйозні
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16.06.2022 14:51 Відповісти
Медленный ритм передвижения колонны определялся не скоростью
техники, а неторопливой перебежкой идущего впереди дворняги "шарика" , усердно выискивая заложенные мины.
( Записки сапёра , прошедшего Афган )
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16.06.2022 15:17 Відповісти
Супер. Це ж скільки життів саперів можна зберегти.
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16.06.2022 15:33 Відповісти
Ненравильно! Має бути :
Обережно міни !
Добро пожаловать !

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16.06.2022 18:03 Відповісти
Це для тих, хто на пляжі свою дупу засмагає
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16.06.2022 23:23 Відповісти
 
 