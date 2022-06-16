Рашисти обстріляли Сумщину з території РФ, пошкоджено сільгоспоб'єкт, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстріляли територію Сумщини з РСЗВ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.
"Сьогодні, близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено сільгоспоб’єкт. Детальніша інформація про жертви і руйнування з’ясовується.
Топ коментарі
+22 A San
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+11 Anton Oliinyk
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+5 Путлер Капут d9fff7b5
показати весь коментар16.06.2022 15:21
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іншого пояснення вашої ************* не можy знайти?
Наліпіть краще вареників сьогодні.
А иначе эта проблема не кончится никогда, и жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км будет смертельной лотореей для местных жителей.
до тих - ********* свіноголoвих... - бурятов в полон не брати.
Побиття немовлят