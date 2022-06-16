Рашисти обстріляли Сумщину з території РФ, пошкоджено сільгоспоб'єкт, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли територію Сумщини з РСЗВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

"Сьогодні, близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено сільгоспоб’єкт. Детальніша інформація про жертви і руйнування з’ясовується.

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