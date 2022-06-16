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Рашисти обстріляли Сумщину з території РФ, пошкоджено сільгоспоб'єкт, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли територію Сумщини з РСЗВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

"Сьогодні, близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено сільгоспоб’єкт. Детальніша інформація про жертви і руйнування з’ясовується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти з мінометів обстріляли Шалигінську громаду Сумщини, - Живицький

Рашисти обстріляли Сумщину з території РФ, пошкоджено сільгоспобєкт, - ДПСУ 01
Рашисти обстріляли Сумщину з території РФ, пошкоджено сільгоспобєкт, - ДПСУ 02
Рашисти обстріляли Сумщину з території РФ, пошкоджено сільгоспобєкт, - ДПСУ 03
Рашисти обстріляли Сумщину з території РФ, пошкоджено сільгоспобєкт, - ДПСУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Такі часи ,коли поранена корівка викликає більше почуттів ,ніж відідрвана голова кацапа.
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16.06.2022 15:17
+11
відідрвана голова кацапа то навпаки радість
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16.06.2022 15:18
+5
А нам нельзя стрелять по параше, мы не террористы....
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16.06.2022 15:21
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Такі часи ,коли поранена корівка викликає більше почуттів ,ніж відідрвана голова кацапа.
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16.06.2022 15:17 Відповісти
відідрвана голова кацапа то навпаки радість
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16.06.2022 15:18 Відповісти
А нам нельзя стрелять по параше, мы не террористы....
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16.06.2022 15:21 Відповісти
приезжай и стреляй. кто тебя держит?
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16.06.2022 15:25 Відповісти
Можна бомбити і говорити нас там не було,як роблять кацапи.Хай тоді доказують,що то ми.
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16.06.2022 15:39 Відповісти
угу і цей камент теж затри: сьогодні вночі по передмістю прилетіло - 4 вбитих і 6 поранених.
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16.06.2022 15:45 Відповісти
кацапня, а шо правда шо вас при родах на кафель головою?
іншого пояснення вашої ************* не можy знайти?
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16.06.2022 15:35 Відповісти
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30 кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах. Всі дороги (покриття, мости, розв'язки) в цій зоні слід зруйнувати, а залізничні колії й інфраструктуру - розібрати аж до вузлових станцій.
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16.06.2022 15:36 Відповісти
а вглубь насколько? на дистанцию полёта 9М55Ф из 9К58? или на дистанцию поражения комплексом 9К720??
Наліпіть краще вареників сьогодні.
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16.06.2022 16:02 Відповісти
Звичайно від Тонка червона лінія це емоційна заява, але щось подібне доведеться робити - рів з крокодилами точно.
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17.06.2022 14:14 Відповісти
нет, проблема решается более гарантировано, чем выведение морозостойких крокодилов. Проще получить по ленд-лизу сотни три М119 для нынешних фронтов (а М119 у наших партнеров есть достойные количества на хранении), и по мере выхода нашей армии к государственным границам придавать М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц ихних дяревень зерново, тёткино и прочих ********** сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот грузовик, в кузове которого рускоязычные калмыки установили миномет. М119 достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.
А иначе эта проблема не кончится никогда, и жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км будет смертельной лотореей для местных жителей.
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17.06.2022 14:47 Відповісти
.
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16.06.2022 15:36 Відповісти
Невже не відповіли росіянам "Точкой-У" ?
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16.06.2022 15:49 Відповісти
нет. Ее там нет, и даже если бы она там была, то по сраному БМ-21 никто бы не стал херачить точкой. Для этого достаточно было бы одного 105мм снаряда из L119.
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16.06.2022 16:06 Відповісти
Україна і Крим е Україна... - і ніяких перемовин доки україньска земля не стане україньською....
до тих - ********* свіноголoвих... - бурятов в полон не брати.
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16.06.2022 15:55 Відповісти
бурят? - забити - забути
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16.06.2022 15:56 Відповісти
Мовчання ягнят -
Побиття немовлят
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16.06.2022 16:12 Відповісти
Кацапи,будьте ви прокляті на віки вічні. Причому всі до єдиного.
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16.06.2022 17:30 Відповісти
Залужний говорив, що відповідаємо... Думаю поки не так боляче. Хоча у клинцях щось же горіло
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16.06.2022 17:50 Відповісти
Гасять звичайну артилерію - міномети і гаубиці.
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17.06.2022 14:15 Відповісти
Корова-фашист
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17.06.2022 16:21 Відповісти
 
 