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Завершилась зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції, - Єрмак. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції", - зауважив він.

"Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго. Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", - резюмує Єрмак.

Завершилась зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції, - Єрмак 01

Читайте також: Зеленський зустрівся з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Напоминаем Ермаку: в Украине, как и во всех других странах, есть министр иностранных дел и не надо его дублировать и подменять собой. А для сообщения новостей есть пресс-секретари и пресс-служба
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16.06.2022 16:37
+30
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16.06.2022 16:28
+29
Новина хороша, але Єрмак як завжди все псує
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16.06.2022 16:28
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azh starnno - nejakoi zradi ? che ta tut ni to
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16.06.2022 16:27 Відповісти
100% про щось умовчали
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16.06.2022 16:29 Відповісти
Єрмак казав: "Справа вагнерівців видумана від початку до кінця".
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16.06.2022 17:44 Відповісти
Скорее всего англо-саксы зарубили идею о замирении с рашкой на корню. Предупредили каждого в том числе и неЛоха.
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16.06.2022 16:31 Відповісти
Рашку пора развалить и не будет войн
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16.06.2022 17:26 Відповісти
Блін, знову Ярмак.
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16.06.2022 16:34 Відповісти
Чекаємо коментаря від Кулеби
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16.06.2022 17:44 Відповісти
Ну, якщо щось сказав єрмак, то да, треба вірити
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16.06.2022 20:12 Відповісти
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16.06.2022 16:28 Відповісти
докладно про те, як зелені ліквідатори готували рокади... https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qeJ9mRQdkHSV3bR1cWBBvKyWEEEGcZ3cG3AvMEB1QHSwixPSbquwawUFtvu4URA9l&id=100001217691479&sfnsn=mo
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16.06.2022 16:42 Відповісти
С самого начала строительства дорог присутствовал вопрос КТО планировал очередность и места и регионы строительства
И ЭТОТ ВОПРОС нельзя просто так оставлять без ответа - бо раша к войне готовилась , а значит в центральной власти есть гнездо предателей

можно поставить задачу независимым украинским и западным журналистам расколупать эту тему
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16.06.2022 16:54 Відповісти
Отримано детальну технічну документацію «кримського мосту».

У найближчому оточенні путіна заявляють про «гарантовану» безпеку «Кримського мосту». Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію.

Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта. Зокрема, мова про технічну документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку». Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди та всю інфраструктуру комплексу, зазначає Головне управління розвідки МО України.

Згаданий документ додається для загального ознайомлення та вивчення https://drive.google.com/file/d/1Z0cIqWd-Q4f_7agBqp41PIL3crZ_hN8B/view
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16.06.2022 19:39 Відповісти
Саме про "напрями" реконструкції доріг я Вам рік тому писав! І прямо вказував , що вони робляться для полегшення вводу російських військ в Україну!
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16.06.2022 22:15 Відповісти
Є дуже цікаві приклади як рашисти на диво місцевих їхали не головними шляхами, а через села. І якщо аналізувати - так, дійсно головні шляхи не ремонтовані, а в селах дорога зроблена, ще й бігморди з великим будівництвом стояли, хоча ремонт здійснювався за рахунок місцевих бюджетів... Ну може щось виділяли з держави.
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16.06.2022 17:43 Відповісти
Новина хороша, але Єрмак як завжди все псує
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16.06.2022 16:28 Відповісти
Єго мєсто - возлє параши.
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16.06.2022 16:44 Відповісти
Его место вне Украины
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16.06.2022 16:57 Відповісти
Його місце - на гілляці
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16.06.2022 17:37 Відповісти
>>міжнародна група Макфола-Єрмака >>
Как назначенный чиновник, не выборная должность, может управлять процессами в международной политике Государства???

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16.06.2022 16:32 Відповісти
а ведь впереди ещё ожидаемое громадьё надежд на "план дерьмака-маршала",
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16.06.2022 16:34 Відповісти
Дуже сподіваємось, що за ними усіма наглядати буде пані Валерія))))))))))))))
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16.06.2022 17:39 Відповісти
это очень паскудно, шо сам дерьмак при встрече, как надзиратель за своей куклой присутствовал. как бы вскорости снова ару хамлию с гнезда не спустили, с предложением возобновить переговоры по поводу "декрета о мире"
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16.06.2022 16:32 Відповісти
Цікаво, Зєлєнсеій самостійно про уе сказати не міг? 🤔 Я вже починаю переживати. Таке враження, що головний завгосп країни підглядав у замкову щілину.
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16.06.2022 16:32 Відповісти
ззаду на табуретці сидів...
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16.06.2022 16:34 Відповісти
підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака - резюмує Єрмак

Єрмак Єрмака відіт іздалєка...
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16.06.2022 16:33 Відповісти
а навіщо там зрадник дерьмак??
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16.06.2022 16:33 Відповісти
Who is fucking ermak???!!!
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16.06.2022 16:34 Відповісти
Bookkeeper-accountant...
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16.06.2022 16:39 Відповісти
Міг би проявити більше поваги і вдягнути костюм з кроваткою чи протокольна служба теж складається з працівників 95к.
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16.06.2022 16:37 Відповісти
У нас війна - вони слідують вибраному тренду, так домовились. Чому б ні. Це найменша проблема.
Це ж не прийом у королеви.
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16.06.2022 17:13 Відповісти
Напоминаем Ермаку: в Украине, как и во всех других странах, есть министр иностранных дел и не надо его дублировать и подменять собой. А для сообщения новостей есть пресс-секретари и пресс-служба
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16.06.2022 16:37 Відповісти
+5
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16.06.2022 17:14 Відповісти
зрадники перечеломкалися - наермачняцинилися...
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16.06.2022 16:38 Відповісти
Кулеба вроде бы не грустный, это радует.
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16.06.2022 16:40 Відповісти
підармак..
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16.06.2022 16:42 Відповісти
>повний пакет санкційних пропозицій
Будет на чем шольцу курочку раскладывать в вагоне по пути домой! -)
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16.06.2022 16:42 Відповісти
и скаждого утюга ермак сказал да кто он такой что так по хамски себя ведет впереди президента
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16.06.2022 16:43 Відповісти
Із 8 чоловік на фото, 2 мають отримати пожиттєве ув'язнення по статті держзрада. Вгадайте хто?
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16.06.2022 16:47 Відповісти
Можете починати ридати - за цією статтею їх нема за що притягати.
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16.06.2022 17:16 Відповісти
Якось дивно виглядає Зеля в зеленій майці на зустрічі з президентами та першими особами чотирьох європейських країн...
Лєнка, мабуть, поїхала до Італії і не залишила боневтіку чистих сорочок та не забрала костюма з хімчистки...
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16.06.2022 16:49 Відповісти
В любом случае состав гостей Украины солидней чем в мордоре. К карлику приехал только талибан.
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16.06.2022 16:51 Відповісти
Состав понятен. Но продукция на форуме Башкирская содовая компания на Петербургском международном экономическом форуме представила ролик с «разумной содой». . И тут очередной зашквар-плагиат... Это сода - Украина, Николаев. Найдите отличия
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16.06.2022 17:21 Відповісти
Кацапы - воры. Это надо на всех языках сообщать в мире
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16.06.2022 17:25 Відповісти
Ну раз таке каже дЄрмак, то 1оо% він про те що Вони мають стійку підтримку.
Як же кортить цих сволочей разом із сім'ями пересилити до Мокшанії ось туди де їм саме місце.
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16.06.2022 16:52 Відповісти
Оркестрович скаже Фейгину. так між рядків, що зустріч відбулась за сприяння Дермака та при безпосередній участі Падляка, які забезпечили Україні статус кандидата в ЕС.
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16.06.2022 16:54 Відповісти
Єрмак тут при чому?
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16.06.2022 16:54 Відповісти
При метлі і швібрі.
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16.06.2022 17:32 Відповісти
Україна єдина в світі держава, що має президента та виконуючого його обов'язки одночасно
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16.06.2022 16:56 Відповісти
Саме тільки прізвище дєрьмак чомусь визиває стійку рвотну реакцію...
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16.06.2022 16:57 Відповісти
А що за трійця в центрі світлини не за протоколом вдягнена?
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16.06.2022 17:01 Відповісти
Володимиру не має коли перевдягатися, він же в решту часу окопи у дворі ОП риє... Тому тільки у польовій формі і ходить...
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16.06.2022 17:04 Відповісти
та поголитись..мене не вдпускає варіант - знімаємо частину серіалу про слугу..уставший зольдат
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16.06.2022 17:09 Відповісти
Єрмак... ну куди ж без нього. Діжка меду без ложки... ну ніяк.
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16.06.2022 17:02 Відповісти
Такое впечатление, что дерьмак не разрешает зеле без себя с кем то встречаться, с кем то общаться и что то подписывать. Когда такое было,что бы завхоз был в курсе всех тайных и явных процессов происходящих в любой стране, тем более в воюющей!
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16.06.2022 17:05 Відповісти
Какая прелесть ! Поддержка - это класс . А как там на счёт оружия ?
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16.06.2022 17:07 Відповісти
Відверто кажучи, з цієї інфо* незрозуміло нащо приїзджали вчотирьох.
Нічого ж не підписували. А почитати і вдома могли.
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16.06.2022 17:19 Відповісти
Boris Borisenko

Президенти приїхали на Офіційні Перемовини до прз ЗЕ Прз ЗЕ-НЕбритий,в футболці За спиною ЗЕ-сакрально-ритуальна тінь За протоколом йермака НЕповинно бути Голов\дипломат України з кислим обличчям в сорочці з закатан\рукавами Це навмисно,неповага,за інструкцією тiнi з-за спини
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16.06.2022 17:38 Відповісти
Вооружение и военную технику нам дадут, врага(росиянцев) победим, свои территории вернем, Ермак и Баканов сядут в тюрьму за сдачу Юга Украины. Все будет Украина!
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16.06.2022 17:39 Відповісти
єрмак, іді нхй до свого папи на расію.
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16.06.2022 17:52 Відповісти
Особливо приємно чути інформацію від Єрмака. Як завжди, кидається вперед захищати Україну. Відпочив би трохи.
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16.06.2022 18:13 Відповісти
От всі тут кажуть єрмак іді на..... і таке подібне , дивіться це людина системи і плоть від крові зеленського інакше ніяк в таких колах ., людина ця абсолютно своя
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16.06.2022 18:47 Відповісти
Ну так-так...бєняренигаткаламой вже відсудив у України гарні суми....европейці давайте грошики іііііііііі ...зразу без податків бєні...Гарна оборутка ? "МОСАД" прибери цього всесвітнього крахобора з тіла України!У оманських кнурів купа "савєтніуків",політтехнологів-всіх на НАРИ-всі шкідники !!!
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17.06.2022 09:06 Відповісти
 
 