Завершилась зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції, - Єрмак. ФОТО

Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції", - зауважив він.

"Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго. Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", - резюмує Єрмак.

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