13 829 66
Завершилась зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції, - Єрмак. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції", - зауважив він.
"Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго. Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", - резюмує Єрмак.
Топ коментарі
+32 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар16.06.2022 16:37
+30 olele
показати весь коментар16.06.2022 16:28
+29 Right Right 2d264255
показати весь коментар16.06.2022 16:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И ЭТОТ ВОПРОС нельзя просто так оставлять без ответа - бо раша к войне готовилась , а значит в центральной власти есть гнездо предателей
можно поставить задачу независимым украинским и западным журналистам расколупать эту тему
У найближчому оточенні путіна заявляють про «гарантовану» безпеку «Кримського мосту». Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію.
Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта. Зокрема, мова про технічну документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку». Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди та всю інфраструктуру комплексу, зазначає Головне управління розвідки МО України.
Згаданий документ додається для загального ознайомлення та вивчення https://drive.google.com/file/d/1Z0cIqWd-Q4f_7agBqp41PIL3crZ_hN8B/view
Как назначенный чиновник, не выборная должность, может управлять процессами в международной политике Государства???
Єрмак Єрмака відіт іздалєка...
Це ж не прийом у королеви.
Будет на чем шольцу курочку раскладывать в вагоне по пути домой! -)
Лєнка, мабуть, поїхала до Італії і не залишила боневтіку чистих сорочок та не забрала костюма з хімчистки...
Як же кортить цих сволочей разом із сім'ями пересилити до Мокшанії ось туди де їм саме місце.
Нічого ж не підписували. А почитати і вдома могли.
Президенти приїхали на Офіційні Перемовини до прз ЗЕ Прз ЗЕ-НЕбритий,в футболці За спиною ЗЕ-сакрально-ритуальна тінь За протоколом йермака НЕповинно бути Голов\дипломат України з кислим обличчям в сорочці з закатан\рукавами Це навмисно,неповага,за інструкцією тiнi з-за спини