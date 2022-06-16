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Тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Київській області поліція виявила вбитого російськими окупантами мирного жителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція 01

"Тіло закатованого чоловіка знайшли на позиціях загарбників поряд із селом Березівка. Руки жертви були зв’язані", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські та криміналісти оглянули тіло та скерували на подальшу судово-медичну експертизу. 

Тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція 02

Також дивіться: Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Нині поліція працює над встановленням особи загиблого.

Зріст чоловіка близько 180 см, одягнений в темні джинси, кросівки "Sayota" 43 розміру, кофту темного кольору. З особливих прикмет- татуювання у вигляді джокера та орла. Якщо ви володієте інформацією стосовно даної особи просимо повідомляти на лінію "102".

Автор: Володимир Янченко
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А скільки таких ненайдених.
Які ж сволоти ті буряти-рашковани, вбили людину, затягли в ліс, заховали, щоб ніхто не бачив.
Якась нечиста сила. Звідки вони вилізли? У них не матері, а ходячі *изди. Й то не людські. То щось бісяче. сатаняче.
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16.06.2022 18:02 Відповісти
То просто ЧОРТИ!
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16.06.2022 18:50 Відповісти
рашисти-нелюди
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16.06.2022 22:35 Відповісти
 
 