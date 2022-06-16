Тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Київській області поліція виявила вбитого російськими окупантами мирного жителя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.
"Тіло закатованого чоловіка знайшли на позиціях загарбників поряд із селом Березівка. Руки жертви були зв’язані", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські та криміналісти оглянули тіло та скерували на подальшу судово-медичну експертизу.
Нині поліція працює над встановленням особи загиблого.
Зріст чоловіка близько 180 см, одягнений в темні джинси, кросівки "Sayota" 43 розміру, кофту темного кольору. З особливих прикмет- татуювання у вигляді джокера та орла. Якщо ви володієте інформацією стосовно даної особи просимо повідомляти на лінію "102".
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Які ж сволоти ті буряти-рашковани, вбили людину, затягли в ліс, заховали, щоб ніхто не бачив.
Якась нечиста сила. Звідки вони вилізли? У них не матері, а ходячі *изди. Й то не людські. То щось бісяче. сатаняче.