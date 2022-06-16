Тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

У Київській області поліція виявила вбитого російськими окупантами мирного жителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

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"Тіло закатованого чоловіка знайшли на позиціях загарбників поряд із селом Березівка. Руки жертви були зв’язані", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські та криміналісти оглянули тіло та скерували на подальшу судово-медичну експертизу.

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Нині поліція працює над встановленням особи загиблого.

Зріст чоловіка близько 180 см, одягнений в темні джинси, кросівки "Sayota" 43 розміру, кофту темного кольору. З особливих прикмет- татуювання у вигляді джокера та орла. Якщо ви володієте інформацією стосовно даної особи просимо повідомляти на лінію "102".