Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених, зарядних станцій та квадрокоптерів для передачі на фронт.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Для важкопоранених знову потрібно придбати апарати АЗФ, це те що ставлять на роздроблені кістки та переломи, 30 штук - 60 тис. Потрібні бінти Мартенса 200 штук.







Там де ідуть бої немає світла, для медиків на фронт потрібні зарядні станції Ecoflow RIVER PRO і сонячні батареї для них, 2-60 тис. та дві батареї це майже 30 тис. Дрони! Квадрокоптери, це очі, вони потрібні терміново. Мавік комбо біля 100 тис., в понеділок потрібно викупити, їх привезли всього декілька штук", - написала волонтерка.

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Юсупова також повідомила що придбано за зібрані раніше кошти:

"За тиждень оплатила три ВАК-апарати з росхідниками 2- 140 тис. та один -84 тис., вже все в лікарнях. Оплатила генератор 54 тис., комплект батарей 13 тис., паливо 21 та 5 тис., два тепловізори майже 120 тис., ліки на три міста 69 тис., дрон Аутел 1800 евро. Всі звіти публікую кожного тижня. Всім дякуємо за кожну копійку!!"





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