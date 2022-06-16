Депутати Новограда-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Депутати Новоград-Волинської міської ради 16 червня підтримали історичне рішення про перейменування міста на Звягель.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресслужба Новоград-Волинської міськради.
"ЗВЯГЕЛЮ бути: депутати міської ради підтримали історичне рішення про перейменування міста Новограда-Волинського. Під час другого пленарного засідання двадцять першої сесії міської ради восьмого скликання депутати підтримали доленосне рішення для громади, а саме: повернення місту історичної назви Звягель", - сказано в повідомленні.
Перед початком голосування було заслухано міського голову Миколу Боровця, депутатів міської ради та активних жителів громади, які висловили своє ставлення до перейменування міста.
Зокрема, озвучено історичні факти, зачитано довідки та результати експертиз профільних установ та істориків щодо російського походження назви, рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуальності процесу дерусифікації в Україні. Разом з тим, також йшлося про те, що значна кількість жителів громади є прихильниками назви Новоград-Волинський, у сесійній залі передано відповідні списки.
Зваживши всі "за" та "проти", розуміючи свою відповідальність у прийнятті важливого рішення та громадську позицію – Новоград-Волинська міська рада підтримала перейменування міста Новограда-Волинського шляхом повернення його історичної назви Звягель. Таке рішення підтримане 22 голосами: 21 народний обранець та очільник громади. Проти – 4, утримались – 4.
Остаточне рішення щодо присвоєння місту назви Звягель затверджуватиме Верховна Рада України.
Будь ласка, зачекайте...
Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!
А то що Фіма прилепився до нашої історії наче реп'ях, то нам це не заважає.
Нумо до роботи!
Дмитрий Иванов 12396b21
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Реєстрація:31.05.2022
з 1256 - Возвягль;
Велике князівство Литовське та Річ Посполита - Звяголь, Звягель, Звягаль;
рос. імперія з 1795 - Новогра́д-Воли́нський;
Райхскомісаріат Україна (1941-44) - Звягель.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новоград-Волинський
У Овруча їх з десяток: Збручий, Вручай, Беручій, Вручев, Уручій, Овручов, Овручій, Овруче. І шо з того?
Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!
Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Одеса - Коцюбіїв
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Чугуїв- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Берислав- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколець
Очаків- Дашів
Білгород Дністровський- Білгород
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія
Это не есть норм.и не по фэн шую...
Скоро ,возможно, и Бричку в МегаБус изменим___