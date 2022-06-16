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Житомирщина (1040) перейменування (505)

Депутати Новограда-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Депутати Новоград-Волинської міської ради 16 червня підтримали історичне рішення про перейменування міста на Звягель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресслужба Новоград-Волинської міськради.

"ЗВЯГЕЛЮ бути: депутати міської ради підтримали історичне рішення про перейменування міста Новограда-Волинського. Під час другого пленарного засідання двадцять першої сесії міської ради восьмого скликання депутати підтримали доленосне рішення для громади, а саме: повернення місту історичної назви Звягель", - сказано в повідомленні.

Депутати Новограда-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель 01

Перед початком голосування було заслухано міського голову Миколу Боровця, депутатів міської ради та активних жителів громади, які висловили своє ставлення до перейменування міста.

Депутати Новограда-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель 02

Зокрема, озвучено історичні факти, зачитано довідки та результати експертиз профільних установ та істориків щодо російського походження назви, рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуальності процесу дерусифікації в Україні. Разом з тим, також йшлося про те, що значна кількість жителів громади є прихильниками назви Новоград-Волинський, у сесійній залі передано відповідні списки.

Депутати Новограда-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель 03

Зваживши всі "за" та "проти", розуміючи свою відповідальність у прийнятті важливого рішення та громадську позицію – Новоград-Волинська міська рада підтримала перейменування міста Новограда-Волинського шляхом повернення його історичної назви Звягель. Таке рішення підтримане 22 голосами: 21 народний обранець та очільник громади. Проти – 4, утримались – 4.

Депутати Новограда-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель 04

Остаточне рішення щодо присвоєння місту назви Звягель затверджуватиме Верховна Рада України.

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Топ коментарі
+30
Ніхто не лікує від "русскАго мира" краще ніж сама Раша.
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16.06.2022 19:37
+26
Ну и правильно. Ждем переименования ул. пушкинской и снесения бюста пушкина в самом Житомире, а также памятников катьке-развратнице и суворову-скопцу в Одессе.
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16.06.2022 19:48
+16
То й добре.
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16.06.2022 19:34
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То й добре.
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16.06.2022 19:34 Відповісти
Ніхто не лікує від "русскАго мира" краще ніж сама Раша.
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16.06.2022 19:37 Відповісти
Бути добру!
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16.06.2022 19:37 Відповісти
Ніколи-б не подумав, що в тій назві є щось кацапське ...
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16.06.2022 19:38 Відповісти
А воно є.
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16.06.2022 19:44 Відповісти
Оте "град" мені більше нагадує Київську Русь за звучанням . Проте як історики розібралися то хай так і буде.
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16.06.2022 19:50 Відповісти
Якщо часи Русі згадати то треба і Білу Церкву перейменувати на Юр'їв
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16.06.2022 20:21 Відповісти
Якщо подивитися на назви старезних українських міст,які мають руське походження,наприклад Київ,Белз,Холм,Чернігів, Галич,Теребовля і так дальше,то ніяких "градів"у своїх закінченнях вони не мають.А ось,де є той "град",Сталінград,Ленінград,Петроград-це вже якась кацапщина.
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16.06.2022 20:38 Відповісти
Град - церковнославянская форма слова.
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16.06.2022 21:21 Відповісти
оттуда и пошел рус яз
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16.06.2022 21:56 Відповісти
Нет, не оттуда. Церковнославянский - это южнославянский язык. Украинский - восточнославянскй.
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17.06.2022 21:00 Відповісти
Бутафорія. Як назви Мелітополь, Маріуполь, Нікополь не мають жодного стосунку до давньогрецьких полісів.

Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!
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16.06.2022 21:58 Відповісти
В тієї назви не щось, а геть усе кацапське. Бо був собі Звягель, а Катька2 перейменувала його в новоград-волинскій після "вазвращєнія" в кацапську імперію
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16.06.2022 20:30 Відповісти
До Катерини ІІ саме так називалося місто!
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16.06.2022 21:18 Відповісти
Хто був проти ?
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16.06.2022 19:39 Відповісти
От Фіма Звягільський зрадіє десь там у пеклі. Бо ж у лубенських, каневських, бродських, жванецьких є топонімічні корені, а у Фіми донедавна не було.
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16.06.2022 19:41 Відповісти
Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!

А то що Фіма прилепився до нашої історії наче реп'ях, то нам це не заважає.
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16.06.2022 21:59 Відповісти
Лучше заткнись рашист, пока ходишь по планете земля. фсб не спасет.
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16.06.2022 19:58 Відповісти
Агов, хлопці - тут москаль в нас завівся!

Нумо до роботи!

Дмитрий Иванов 12396b21

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Реєстрація:31.05.2022
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16.06.2022 20:23 Відповісти
Тобі щось не подобається?
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16.06.2022 20:50 Відповісти
Цікаві перипетії назви:
з 1256 - Возвягль;
Велике князівство Литовське та Річ Посполита - Звяголь, Звягель, Звягаль;
рос. імперія з 1795 - Новогра́д-Воли́нський;
Райхскомісаріат Україна (1941-44) - Звягель.
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16.06.2022 19:43 Відповісти
Новогра́д-Воли́нський (до 1795 року та у 1941 - 1944 роках Звягель) - місто в Україні, Житомирська область, Новоград-Волинський район. Адміністративний центр району. Розташований в північно-західній частині області, при впадінні річки Смолки до Случі, правої притоки Горині. Вперше згадується у джерелах під 1256 роком як руське місто Возвягель. Розвинувся як урбаністичний центр Звягель в XVI ст. під пануванням князів Острозьких. ******* назву отримав під час перебування у складі Російської імперії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новоград-Волинський
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16.06.2022 20:02 Відповісти
Возвягель, Звягель, Звягаль... то лише варіанти транскрипції.
У Овруча їх з десяток: Збручий, Вручай, Беручій, Вручев, Уручій, Овручов, Овручій, Овруче. І шо з того?

Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!
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16.06.2022 22:00 Відповісти
Ну и правильно. Ждем переименования ул. пушкинской и снесения бюста пушкина в самом Житомире, а также памятников катьке-развратнице и суворову-скопцу в Одессе.
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16.06.2022 19:48 Відповісти
той що вбивав перший і та що катувала друга
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16.06.2022 20:00 Відповісти
цікаво...а чому тоді Кіровоград обізвали Кропівницким,якщо історично перша його назва Єлісаветград?
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16.06.2022 20:00 Відповісти
Бо лісапєдград не дуже звучить, навідміну від Кропивницький.
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16.06.2022 20:09 Відповісти
Нічого незвичайного, кацапських назв не має бути на терріторії України-Русі в природі.
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16.06.2022 20:14 Відповісти
Кіровоград стоїть на місці кількох поселень Запорозьких козаків:
Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
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16.06.2022 20:17 Відповісти
А сам як гадаєш?
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17.06.2022 03:50 Відповісти
Івано Франківськ в Станіслав не дамо перейменувати
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16.06.2022 20:17 Відповісти
ти тут щоб срач розводить?
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16.06.2022 20:53 Відповісти
Думаешь, по заказу фсб против Польши сработает ?
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16.06.2022 20:55 Відповісти
Пропоную повний список історичних назв. Деякі міста займають площу одразу кількох козацьких хуторів, отже:

Одеса - Коцюбіїв
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Чугуїв- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Берислав- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколець
Очаків- Дашів
Білгород Дністровський- Білгород
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія
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16.06.2022 20:19 Відповісти
Білгород-Дністровський - Аккерман
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16.06.2022 23:17 Відповісти
Такі саме рішення й виводять з рівноваги *****.Хоча,яка рівновага може бути в божевільного.
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16.06.2022 21:27 Відповісти
___СОЗДАВАЙТЕ новое и присвячуйте назви за дiючи вчинки.
Это не есть норм.и не по фэн шую...
Скоро ,возможно, и Бричку в МегаБус изменим___
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16.06.2022 21:39 Відповісти
Сєверодоне́цьк...
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16.06.2022 21:51 Відповісти
Це повернення до справжньої довготривалої історичної назви міста - Звягель, яке було потім перейменовано російською імператрицєю. На стороні раші при голосуванні виступили депутати міськради від ОПЗЖ та Сила і честь ( злилися в екстазі ), але це їм не допомогло. Звягелю - бути !
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16.06.2022 22:00 Відповісти
Зелена ВР пасе задніх - ніяк не перейменує за роки Дніпропетровську і Кіровоградську області. Напевне, дуже важко 2 рази більшості кнопку натиснути. Напевне, нема команди від Єрмака жалюгідному, безініціативному боягузу Стефанчуку. А то путін ще більше розсердиться. Яка гнилота при владі.
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16.06.2022 23:44 Відповісти
вики говорит, что изначально это был Возвягель, a Звягель- во время Речи Посполитой...
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17.06.2022 00:47 Відповісти
а сколько кацапских названий и памятников ещё осталось в УКРАИНЕ?!
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17.06.2022 13:56 Відповісти
А депутати хто? Москалі, жиди та кілька десятків українців. Отож і нікому одноголосно приймати. 13 млн. росіян, що заслав срср в Україну впродовж 1919-1991 р.р. до тепер опираються українській мові, культурі та звичаям. Серед низ безліч колаборантів та зрадників, які виросли в Україні, здобули освіти жеруть український хліб з маслом та ковбасою, а потайки очікують аби кацапія прийшла в Україну. Допоки звучатиме фашистська мова в Україні- не бути добру. Слава українській нації, смерть російській федерації!
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07.07.2022 07:20 Відповісти
 
 