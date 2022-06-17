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Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідовано, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Масштабну пожежу в м. Пологи Запорізької області ліквідовано!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Як зазначається, 16 червня відбулася пожежа у складських приміщеннях заводу "Коагулянт" на загальній площі 800 кв. м.

"Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, хімічної загрози для населення міста та області наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На хімічному заводі в Запорізькій області горять склади, - ОВА

Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідовано, - ОВА 01

Автор: Ірина Дашківська
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Так виходит Пологи мы контролируем?
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17.06.2022 07:14 Відповісти
https://liveuamap.com/
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17.06.2022 07:18 Відповісти
Выходит, что мы контролируем только пожары в Пологах, а всё остальное контролируют орки! Странно, да??
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17.06.2022 07:25 Відповісти
 
 