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Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідовано, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Масштабну пожежу в м. Пологи Запорізької області ліквідовано!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
Як зазначається, 16 червня відбулася пожежа у складських приміщеннях заводу "Коагулянт" на загальній площі 800 кв. м.
"Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, хімічної загрози для населення міста та області наразі немає.
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littwa
показати весь коментар17.06.2022 07:14 Відповісти Мені подобається 1
Володимир Тим
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