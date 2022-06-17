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Мобільний військовий госпіталь на східному напрямку оборони країни отримав гумдопомогу медичного призначення з-за кордону, - Наєв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

З нагоди відзначення Дня медичного працівника особовий склад одного з військових мобільних госпіталів, що на східному напрямку оборони країни, отримав з-за кордону у користування гуманітарну допомогу медичного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Як зазначається, вантаж, який складається з турнікетів - засобів для тимчасової зупинки кровотечі, ліків, перев’язувальних матеріалів та медичних розхідників до України надійшов завдяки ініціативі командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Мобільний військовий госпіталь на східному напрямку оборони країни отримав гумдопомогу медичного призначення з-за кордону, - Наєв 01
Мобільний військовий госпіталь на східному напрямку оборони країни отримав гумдопомогу медичного призначення з-за кордону, - Наєв 02
Мобільний військовий госпіталь на східному напрямку оборони країни отримав гумдопомогу медичного призначення з-за кордону, - Наєв 03
Мобільний військовий госпіталь на східному напрямку оборони країни отримав гумдопомогу медичного призначення з-за кордону, - Наєв 04

"Сьогодні й завжди найголовнішою цінністю для нас є людське життя. Саме тому військові мобільні госпіталі зараз забезпечуються усім необхідним для ефективного лікування та відновлення здоров’я військовослужбовців, які боронять рідну землю від російських загарбників, - наголосив Наєв.

Командувач додав, що медичні працівники військових госпіталів на цей час працюють в режимі максимальної ефективності та готовності.

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"Зокрема даний військовий мобільний госпіталь за останні місяці надав ефективну медичну допомогу сотням пацієнтів, як військовослужбовцям, так і цивільним особам", - зауважив Наєв.

Варто зазначити, що завдяки гуманітарним ініціативам командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва за період повномасштабної російської агресії проти України, медичні госпіталі, військові підрозділи та цивільне населення у районі ведення бойових дій отримали майже 300 тонн гуманітарних вантажів першочергової необхідності, серед яких медичне обладнання, ліки, автономні прилади електричного живлення, оптичні прилади, тепловізори, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, засоби гігієни, харчові продукти та багато іншого.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
От так і треба новини повідомляти: один з госпиталів десь в Україні отримав гумдопомогу. Все. І фото зроблені правильно, без подробиць. Нарешті навчились.
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17.06.2022 15:41
+4
Якісні турнікети рятують життя нашим захисникам і є дуже потрібною річчю на фронті. Дякуємо!
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22.06.2022 10:39
+3
Забезпечення медикаментами та медобладнанням це врятовані життя наших захисників і великий крок до нашої Перемоги!
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22.06.2022 12:32
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випускайте чергового зеленого дауна щоб *********
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17.06.2022 10:11 Відповісти
Тобто цілий генерал-лейтенант, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України займається тим, що знімається на фоні двох коробок перев'язувальних матеріалів, які, до того ж, навіть не від нього.
Йому реально немає чим зайнятися? Шось він більше на клоуна схожий, ніж на військового.
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17.06.2022 10:17 Відповісти
блін, такий товстий піар Наєва, що просто й говорити нічого не потрібною Що, зелена плісняво, Залужний не такий? Бубочка на його фоні не такий геніальний НаполІон Боневтік?
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17.06.2022 10:29 Відповісти
щоб не росказували піар там - зато в хлопців все е що потрібно сам бачив такого в аптеці не купите
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17.06.2022 10:39 Відповісти
цього разу "слуг" піариться не пускайте, а то капець буде шпиталю..
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17.06.2022 14:42 Відповісти
От так і треба новини повідомляти: один з госпиталів десь в Україні отримав гумдопомогу. Все. І фото зроблені правильно, без подробиць. Нарешті навчились.
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17.06.2022 15:41 Відповісти
Якісні турнікети рятують життя нашим захисникам і є дуже потрібною річчю на фронті. Дякуємо!
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22.06.2022 10:39 Відповісти
Добре оснащені шпиталі рятують життя наших воїнів. Життя людини перед усе. Разом переможемо.
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22.06.2022 12:31 Відповісти
Забезпечення медикаментами та медобладнанням це врятовані життя наших захисників і великий крок до нашої Перемоги!
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22.06.2022 12:32 Відповісти
 
 