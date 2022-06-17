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Українська артилерія знищила дві ворожі бойові машини РСЗВ БМ-27 "Ураган". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Артилеристи ДШВ та СВ ЗС України знищили дві бойові машини РСЗВ БМ-27 "Ураган" російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"На фото зафіксовано, як артилеристи Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутні війська ЗС України знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27 "Ураган". Полювання на російських окупантів продовжується!" - йдеться у повідомленні.
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10.00, 17.06.2022.
Очевидцы сообщают о крушении самолета в Белгородской области.
По данным источника, ЧП произошло в километре от населенного пункта Новая Слободка в Корочанском районе.
Предположительно, упал штурмовик Су-25. Пилот мог катапультироваться.
Пока что официального подтверждения информации о крушении нет.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!