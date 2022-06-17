УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12525 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
16 567 12
війна (56406) зброя (5751) Нацполіція (13924) Ворзель (17)

Правоохоронці виявили у Ворзелі арсенал зброї, прихований росіянами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відпрацьовуючи деокуповані території, працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ знайшли поблизу Ворзеля, що на Київщині, покинуту ворогом зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

"Під дерев’яними балками бліндажа окупантів правоохоронці виявили патрони калібру 5,45 та 7,62, більше 30 пострілів ВОГ-17, 4 корпуси ручної осколкової та наступальної гранати типу РГМ, підривачі типу УДЗ, постріл до РПГ-7, димову ручну гранату, ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, пластину активної броні та стартовий реактивний двигун.

У зв'язку з термічним та механічним пошкодженням виявлених речей вибухотехнікам довелося знищити частину арсеналу. Боєприпаси, придатні до використання, поліцейські передали українським військовим", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці виявили у Ворзелі арсенал зброї, прихований росіянами 01
Правоохоронці виявили у Ворзелі арсенал зброї, прихований росіянами 02
Правоохоронці виявили у Ворзелі арсенал зброї, прихований росіянами 03

Також читайте: У Запорізькій області збито ворожу ракету, - ОВА

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Арсенал поражает своими размерами. Даже журналистов вызвали запечатлеть
показати весь коментар
17.06.2022 11:39 Відповісти
Добре що не знищили Байрактаром таку купу ***********...
показати весь коментар
17.06.2022 11:47 Відповісти
Три пагона на одного или на троих?😜
показати весь коментар
17.06.2022 12:03 Відповісти
Любое забытое оружие - это смерть, особенно в детских руках.
Обычная Новость - на новостном сайте.
А ты хотел сенсацию? В ворзеле обнаружили пусковую установку "Сатана"?
показати весь коментар
17.06.2022 15:49 Відповісти
❗️Франция больше не получает российский газ по трубопроводам, - AFP со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz.
показати весь коментар
17.06.2022 11:44 Відповісти
Канада, на прохання Німеччини, розглядає питання постачання до раші обладнання, необхідного для ремонту компресорів на Nord Stream. Звісно, в обхід санкцій.

Зараз через вихід з ладу обладнання прокачування газу через трубу впало на 40%.
показати весь коментар
17.06.2022 11:47 Відповісти
😱 нічого собі. сподіваюсь, канада до правильного висновку прийде - в обхід санкцій - нічого!
показати весь коментар
17.06.2022 12:04 Відповісти
Те чим місцеві згидували.
показати весь коментар
17.06.2022 11:48 Відповісти
Пластирь пропитаний зільонкай, використовують при розриві дупи.
показати весь коментар
17.06.2022 12:08 Відповісти
заначки для дрг и там таких тайников тьма тараканья не на один десяток лет хватит
показати весь коментар
17.06.2022 12:19 Відповісти
А на последнем фото - это что за прокладки со звездочками?
показати весь коментар
17.06.2022 12:23 Відповісти
 
 