Правоохоронці виявили у Ворзелі арсенал зброї, прихований росіянами. ФОТОрепортаж

Відпрацьовуючи деокуповані території, працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ знайшли поблизу Ворзеля, що на Київщині, покинуту ворогом зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

"Під дерев’яними балками бліндажа окупантів правоохоронці виявили патрони калібру 5,45 та 7,62, більше 30 пострілів ВОГ-17, 4 корпуси ручної осколкової та наступальної гранати типу РГМ, підривачі типу УДЗ, постріл до РПГ-7, димову ручну гранату, ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, пластину активної броні та стартовий реактивний двигун.

У зв'язку з термічним та механічним пошкодженням виявлених речей вибухотехнікам довелося знищити частину арсеналу. Боєприпаси, придатні до використання, поліцейські передали українським військовим", - йдеться у повідомленні.

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