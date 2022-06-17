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Айсберг для "русского мира", політика по-французьки, носії "російської культури". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Кінська логіка
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не вторгалася в Україну, - Лавров
Політика по-французьки
Скоро фінал
Носії "російської культури"
Ще трохи...
Нічні кошмари путіна
Запрошували?
Є охочі?
Айсберг для "русского мира"
План Б
Скоро вже...
Експансія
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Топ коментарі
+48 oylee
показати весь коментар17.06.2022 11:42
+47 Роман с камнем
показати весь коментар17.06.2022 11:39
+43 Роман с камнем
показати весь коментар17.06.2022 11:38
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