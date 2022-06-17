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Айсберг для "русского мира", політика по-французьки, носії "російської культури". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Кінська логіка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не вторгалася в Україну, - Лавров

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Політика по-французьки

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Скоро фінал

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Носії "російської культури"

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Ще трохи...

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Нічні кошмари путіна

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Запрошували?

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Є охочі?

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Айсберг для "русского мира"

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

План Б

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Скоро вже...

Айсберг для русского мира, політика по-французьки, носії російської культури. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Експансія

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
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17.06.2022 11:42
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17.06.2022 11:39
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17.06.2022 11:38
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17.06.2022 11:38 Відповісти
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17.06.2022 11:39 Відповісти
А у 2014 цукерки(канхфети) "РОШЕН" на площі топтала!
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17.06.2022 12:04 Відповісти
Цікаво, що цукерки "Рошен" топтали кацапи, донецькі і луганські сепаратисти і поліцаї і звичайно, "95 квартал" і їх прихильники. Совпадєніє?
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17.06.2022 16:43 Відповісти
+100500
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17.06.2022 19:47 Відповісти
те кто призывал к путину в виде войска, психически неадекватные люди, я не оскорбить их хочу, а сам факт, им нужно внимание и психиатрическая помощь, что доказывает история этой женщины
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17.06.2022 12:55 Відповісти
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17.06.2022 11:38 Відповісти
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17.06.2022 11:39 Відповісти
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17.06.2022 11:44 Відповісти
Ты идиот, такой бред распространять.
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17.06.2022 13:01 Відповісти
Грамота від Зе влади чекає свого господаря.
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17.06.2022 13:16 Відповісти
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17.06.2022 11:55 Відповісти
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17.06.2022 11:53 Відповісти
Щикарно и правдиво! 👍
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17.06.2022 12:21 Відповісти
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17.06.2022 11:59 Відповісти
Той фотоколлаж "Путен прийди!" треба на рекламних щитах розвісити по вулицям міст і сіл всіх східних областей щоб бачили і усвідомлювали.
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17.06.2022 11:58 Відповісти
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17.06.2022 12:01 Відповісти
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17.06.2022 12:02 Відповісти
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17.06.2022 12:19 Відповісти
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17.06.2022 12:23 Відповісти
+100000!!!!!!!
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17.06.2022 12:39 Відповісти
все сказане-супер!!!!
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17.06.2022 12:37 Відповісти

🤣
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17.06.2022 13:11 Відповісти
Одна русалка чого варта😁👍
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17.06.2022 21:03 Відповісти
putin, russia put in the ass!
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17.06.2022 13:15 Відповісти
Комментарии похлеще фотожаб.
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17.06.2022 13:33 Відповісти
Пепреводив гроші через Дію у фонд "Повернись живим", а вже все, там вже "Ініциатива Пре.....дента".
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20.06.2022 07:36 Відповісти
 
 