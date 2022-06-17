Наслідки ракетного удару по Миколаєву: "демілітаризовані" п'ять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні близько 7:00 у житловий квартал одного з районів Миколаєва влучили ворожі ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, "демілітаризовані" п'ять житлових будинків, з них чотири п'ятиповерхові та один двоповерховий. Тут, в результаті влучання боєприпасів та їхніх уламків сталися численні пошкодження - вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, у двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі.
"Рятувальниками проведено деблокування постраждалих, ліквідовано обидва осередки пожежі, один на площі 3 кв. м, другий - 10 кв. м. В результаті обстрілу загинув чоловік, ще 19 - постраждало, з них 16 госпіталізовано до медичних закладів, троє отримали першу допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
Загалом, до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалося 9 одиниць спецтехніки ДСНС та 37 рятувальників, 22 бригади швидкої медичної допомоги, аварійні та комунальні служби міста, співробітники правоохоронних органів.
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что за бред то? хареть ф пекле ага. Даже сталин нигде не горит если что.
Пізно ввечері 16 червня російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Пісочин під Харковом. У результаті було пошкоджено багатоповерхівки, цивільні об'єкти та авто.
Про це з посиланням на главу Пісочинської громади Олега Чернобая повідомляє "Суспільне". У Міністерстві оборони РФ вже цинічно прозвітували про удар, запевнивши, що "влучили по базі полку "Азов"https://war.obozrevatel.com/ukr/vijska-rf-vdarili-po-zhitlovih-budinkah-u-pisochini-na-harkivschini-zayavili-scho-tam-shtab-azova-foto.htm
мій будинок теж пошкоджений,в нас суцільне жахіття було вранці,десь о 6-20