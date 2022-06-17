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армія РФ (13478) війна (56444) Миколаїв (1338) обстріл (21057) ракети (2793) ДСНС (4460)

Наслідки ракетного удару по Миколаєву: "демілітаризовані" п'ять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні близько 7:00 у житловий квартал одного з районів Миколаєва влучили ворожі ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, "демілітаризовані" п'ять житлових будинків, з них чотири п'ятиповерхові та один двоповерховий. Тут, в результаті влучання боєприпасів та їхніх уламків сталися численні пошкодження - вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, у двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі.

"Рятувальниками проведено деблокування постраждалих, ліквідовано обидва осередки пожежі, один на площі 3 кв. м, другий - 10 кв. м. В результаті обстрілу загинув чоловік, ще 19 - постраждало, з них 16 госпіталізовано до медичних закладів, троє отримали першу допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву, одна особа загинула, 6 поранено, зокрема дитина. ВIДЕО

Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 01
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 02
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 03
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 04
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 05
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 06
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 07
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 08
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 09
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 10
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 11

Загалом, до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалося 9 одиниць спецтехніки ДСНС та 37 рятувальників, 22 бригади швидкої медичної допомоги, аварійні та комунальні служби міста, співробітники правоохоронних органів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Горіти вам у пеклі, прокляті окупанти!
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17.06.2022 12:11
+2
На жаль вже 2 загиблих і 20 постраждалих. Завали ще розбирають.
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17.06.2022 12:22
+2
Так підаРусня куда попаде - там полк Азову.
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17.06.2022 13:57
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Горіти вам у пеклі, прокляті окупанти!
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17.06.2022 12:11 Відповісти
ага, вместе с Попой римским, ибо если почитать св. писсанину, то абсолютно никто не будет в т.н. "раю"
что за бред то? хареть ф пекле ага. Даже сталин нигде не горит если что.
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17.06.2022 12:17 Відповісти
Ти дебіл?
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17.06.2022 12:29 Відповісти
не накидай, він атеіст...
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17.06.2022 16:11 Відповісти
сказал бы кто то им в 2008-м что будут ракеты на них, после Грузии то - был бы нещадно обсмеян и назван огендом Буша и мирового капитализма. братья же не могут на братьев пойти войной, это исключено(а сотни лет их предки были до этого в рабстве у инопланетян?)
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17.06.2022 12:19 Відповісти
На жаль вже 2 загиблих і 20 постраждалих. Завали ще розбирають.
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17.06.2022 12:22 Відповісти
пока росияне не озаботятся вдруг возникшими одновременно проблемами на напралении Снигуривка-Томарино И Брускенское-Берислав, то обстрелы из реакторов и стволки кварталов Николаева не прекратятся ((
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17.06.2022 12:28 Відповісти
впевнений що скажуть там штаб Азова був як і тут-Війська РФ вдарили по житлових будинках у Пісочині на Харківщині: заявили, що там "штаб "Азова"

Пізно ввечері 16 червня російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Пісочин під Харковом. У результаті було пошкоджено багатоповерхівки, цивільні об'єкти та авто.

Про це з посиланням на главу Пісочинської громади Олега Чернобая повідомляє "Суспільне". У Міністерстві оборони РФ вже цинічно прозвітували про удар, запевнивши, що "влучили по базі полку "Азов"https://war.obozrevatel.com/ukr/vijska-rf-vdarili-po-zhitlovih-budinkah-u-pisochini-na-harkivschini-zayavili-scho-tam-shtab-azova-foto.htm
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17.06.2022 12:32 Відповісти
Так підаРусня куда попаде - там полк Азову.
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17.06.2022 13:57 Відповісти
так у страха очі завеликі
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17.06.2022 16:14 Відповісти
В заголовке поменяйте на 5 ГРАЖДАНСКИХ дома.
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17.06.2022 12:36 Відповісти
їх не п'ять, значно більше
мій будинок теж пошкоджений,в нас суцільне жахіття було вранці,десь о 6-20
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17.06.2022 20:44 Відповісти
Це перший раз коли відверто вдарили ракетою в житлові будинки, де зовсім немає адмінспоруджень, або іншої інфрастуктури в Миколаєві. До цього били снарядами, а це відверто ракетами. Кацапи, ви хуже терористів ІДІЛ, Хамас та всіх разом взятих за весь час існування людства.
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17.06.2022 17:03 Відповісти
Знакомые ракеты, видели мы как калибры точно бьют, так что рашистская мерзота целенаправленно устроила теракт, не пожалев многомиллионные ракеты для жилых домов.
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17.06.2022 20:26 Відповісти
 
 