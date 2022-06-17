Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери "Фонду Добра та Любові". ФОТОрепортаж

Мобільний шпиталь для лікування військових та цивільних, призначений для використання в польових умовах та екстрених ситуаціях, у співпраці з європейськими партнерами передав "Фонд Добра та Любові" Миколаївській ОВА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Шпиталь розрахований на лікування одночасно чотирьох поранених та може працювати навіть за повної відсутності медичної інфраструктури.

Він працює від генераторів та має високу прохідність. Також шпиталь обладнаний маніпуляційною, хірургічною кімнатою, апаратами УЗД та ЕКГ, генераторами та фільтрами для води.

За словами голови Опікунської Ради МБФ Олександра Дубового, шпиталь сконструйовано на базі вантажівок, які беруть участь у "Ралі Дакар". Це дозволить йому долати навіть складні маршрути.

Нагадаємо, з початку війни МБФ "Фонд Добра та Любові" відкрив у Миколаєві волонтерський Центр, де щодня отримують допомогу сотні місцевих та переселенців. Загалом, на підтримку української медицини, Фонд надав медзакладам обладнання, медикаментів та медзасобів майже на 2 мільйонів доларів.

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