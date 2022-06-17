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Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери "Фонду Добра та Любові". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Мобільний шпиталь для лікування військових та цивільних, призначений для використання в польових умовах та екстрених ситуаціях, у співпраці з європейськими партнерами передав "Фонд Добра та Любові" Миколаївській ОВА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Шпиталь розрахований на лікування одночасно чотирьох поранених та може працювати навіть за повної відсутності медичної інфраструктури.

Він працює від генераторів та має високу прохідність. Також шпиталь обладнаний маніпуляційною, хірургічною кімнатою, апаратами УЗД та ЕКГ, генераторами та фільтрами для води.

За словами голови Опікунської Ради МБФ Олександра Дубового, шпиталь сконструйовано на базі вантажівок, які беруть участь у "Ралі Дакар". Це дозволить йому долати навіть складні маршрути.

Нагадаємо, з початку війни МБФ "Фонд Добра та Любові" відкрив у Миколаєві волонтерський Центр, де щодня отримують допомогу сотні місцевих та переселенців. Загалом, на підтримку української медицини, Фонд надав медзакладам обладнання, медикаментів та медзасобів майже на 2 мільйонів доларів.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених. ФОТО

Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери Фонду Добра та Любові 01
Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери Фонду Добра та Любові 02
Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери Фонду Добра та Любові 03
Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери Фонду Добра та Любові 04
Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери Фонду Добра та Любові 05
Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери Фонду Добра та Любові 06
Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери Фонду Добра та Любові 07

Автор: Богдан Гуньковський
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На початку квітня нардеп від "СН" Микола "каклєта" Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів
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17.06.2022 13:13 Відповісти
Й бреше нагло пі#ар що то не ті що він передавав й він "контактує" з ТРО.
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17.06.2022 13:40 Відповісти
Може не треба фото? Бо по одному мобільному шпиталю в Миколаївській області вже прилетало, після того, як хтось із зелених там попіарився.
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17.06.2022 13:41 Відповісти
Пофарбуйте у зелений колір Й НЕ ПОКАЗУЙТЕ ФОТО МЛЯТЬ!!!
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17.06.2022 13:41 Відповісти
кросивое а смысол если летят орочьи торпеды с неба...
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17.06.2022 20:01 Відповісти
 
 