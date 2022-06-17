16 334 16
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви "Гламурная цыпа!", - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни з розмахом окопувалися на Київщині.
Прикладом цього є укріпрайон, створений на Бучанщині, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Укріплений район був створений рашистами поряд з селом Луб’янка в березні 2022 року. Тут було розміщено близько 15 тисяч особового складу, викопано близько 12 тисяч капонірів для техніки.
Топ коментарі
+23 Владимир fd08a616
показати весь коментар17.06.2022 14:54
+14 MausMike
показати весь коментар17.06.2022 14:47
+12 Старый Котяра 91554d72
показати весь коментар17.06.2022 14:51
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex c1fb31e1
показати весь коментар17.06.2022 14:45 Відповісти Мені подобається 7
MausMike
показати весь коментар17.06.2022 14:47 Відповісти Мені подобається 14
Старый Котяра 91554d72
показати весь коментар17.06.2022 14:51 Відповісти Мені подобається 12
Владимир fd08a616
показати весь коментар17.06.2022 14:54 Відповісти Мені подобається 23
✘
Evgen Karpenko
показати весь коментар17.06.2022 15:02 Відповісти Мені подобається 0
Mikhail F
показати весь коментар17.06.2022 15:06 Відповісти Мені подобається 5
✘
✘
timurovec
показати весь коментар17.06.2022 15:13 Відповісти Мені подобається 9
Gaussedge
показати весь коментар17.06.2022 15:30 Відповісти Мені подобається 2
Viacheslav Eremin
показати весь коментар17.06.2022 15:36 Відповісти Мені подобається 2
Светлана Круп
показати весь коментар17.06.2022 16:22 Відповісти Мені подобається 4
Тунгусский метеорит
показати весь коментар17.06.2022 17:23 Відповісти Мені подобається 2
Elvis2
показати весь коментар17.06.2022 17:04 Відповісти Мені подобається 6
valera ivolgov
показати весь коментар17.06.2022 19:44 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...