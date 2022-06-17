Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви "Гламурная цыпа!", - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росіяни з розмахом окопувалися на Київщині.

Прикладом цього є укріпрайон, створений на Бучанщині, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Укріплений район був створений рашистами поряд з селом Луб’янка в березні 2022 року. Тут було розміщено близько 15 тисяч особового складу, викопано близько 12 тисяч капонірів для техніки.







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Фото, відео: Олег Богачук