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Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви "Гламурная цыпа!", - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни з розмахом окопувалися на Київщині.

Прикладом цього є укріпрайон, створений на Бучанщині, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Укріплений район був створений рашистами поряд з селом Луб’янка в березні 2022 року. Тут було розміщено близько 15 тисяч особового складу, викопано близько 12 тисяч капонірів для техніки.

Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 01
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 02
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 04
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 05
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 06
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 07

Також дивіться: Виявлено тіло вбитого окупантами жителя Київщини, - Нацполіція. ФОТО

Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 08
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 09
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 10
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 11

Дивіться також: "Безпорадні колони совалися, рухалися, стикалися одна з одною, завмирали на перехрестях. Прекрасна ціль", - артилерист Кобзар про "організований відхід" окупантів з Київщини. ВIДЕО

Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 12
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 13
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 14
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 15

Дивіться: Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 16
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 17
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 18
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 19

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ. ФОТОрепортаж

Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 20
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 21
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 22
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 23

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідуємо провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців, близько 1,2 тис. жертв російської агресії не ідентифіковано, - Клименко

Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 24
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 25
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 26
Фото, відео: Олег Богачук

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+23
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17.06.2022 14:54
+14
Стоянка свинособак-вульгаріс.
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17.06.2022 14:47
+12
Действовали по скрепно-духовному принципу: где засрано, там русская земля и иного не дано.
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17.06.2022 14:51
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17.06.2022 14:45 Відповісти
Стоянка свинособак-вульгаріс.
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17.06.2022 14:47 Відповісти
Действовали по скрепно-духовному принципу: где засрано, там русская земля и иного не дано.
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17.06.2022 14:51 Відповісти
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17.06.2022 14:54 Відповісти
У Києві, 8 людей отруїлись... шаурмою., затвїв подих,невже всі восьмеро!
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17.06.2022 15:02 Відповісти
Слепота, гламурная цыпа какой дибил такое купит, даже собачий корм так бы не назвал
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17.06.2022 15:06 Відповісти
Ну, бурбон -то, они у наших мирных спиз…..ли. Где им, болотным тварям, денег на это взять. Это ж не боярышник.
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17.06.2022 15:13 Відповісти
У кацапів епоха палєоліту. Так би й жили у своєму заліссі та не заважали би нормальним націям жити.
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17.06.2022 15:30 Відповісти
за "гламурную ципу" у кацапів звичайно виступать новобранці-первогодки, бо головна кацапська скрепка "лучше нет влагалища чем очко товарища".
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17.06.2022 15:36 Відповісти
Как же эти смердящие "срущемирские" твари засрали нашу землю! Годами придется выгребать это кацапское дерьмо!
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17.06.2022 16:22 Відповісти
Они всю Сибирь засрали, а там невероятные просторы.
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17.06.2022 17:23 Відповісти
руские свиньи испоганили всю красивую природу, в этот раз мир надо от них освободить раз и навсегда.
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17.06.2022 17:04 Відповісти
Кацапські щури ватні виродки
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17.06.2022 19:44 Відповісти
 
 