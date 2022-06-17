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Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці та отримали автоматичну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, до складу банди входило 5 осіб різної національності. Їхньою діяльністю з території РФ керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

"Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці. Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали автоматичну зброю, яку згодом переховували за місцями проживання", - зазначили в СБУ.

У зловмисників вилучено арсенал бойових засобів ураження. Серед них - 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет, кулемет РПК тощо.

Автомати зловмисники планували використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Одному з учасників банди вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб. Триває досудове розслідування.

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Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 01
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 02
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 03
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 04
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 05
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 06
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Рострела нельзя, мы европейская страна. Но за дезкридетацию добробатов, и все их преступления минимум лет 15
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17.06.2022 14:54
+23
не надо скрывать лица. может кто то узнает и даст полезную информацию
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17.06.2022 15:08
+20
Немає в мене довіри до СБУ,контора яка працює на замовлення олігархів та іншої наволочі.
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17.06.2022 14:57
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Рострела нельзя, мы европейская страна. Но за дезкридетацию добробатов, и все их преступления минимум лет 15
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17.06.2022 14:54 Відповісти
Немає в мене довіри до СБУ,контора яка працює на замовлення олігархів та іншої наволочі.
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17.06.2022 14:57 Відповісти
Вэриш путину?
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17.06.2022 15:53 Відповісти
Іди ***** гебняве
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17.06.2022 16:08 Відповісти
Як ти, Тімур, за годину перебрався з Ураїни в Еспанію?
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18.06.2022 10:15 Відповісти
VPN
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19.06.2022 01:40 Відповісти
Справа Грішина живе !
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17.06.2022 15:01 Відповісти
Кстати, забыли про Семенченка.
Актуальной информации в сети не нашёл
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17.06.2022 15:20 Відповісти
Та повно.Апеляція.https://youtu.be/AWppyxVm5VI
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17.06.2022 16:01 Відповісти
Надежда-летчица, херой Украины, шо ВР желала гранатами закидать - гиде?
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17.06.2022 15:54 Відповісти
В ЗСУ, здається на офіцерські посаді. Дура дурою, але виконує свій військовий і громадянський обов'язок.
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17.06.2022 16:01 Відповісти
она не дура она кремлевская шлюха
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17.06.2022 16:34 Відповісти
Дайте ей Су 27 или F 16 пусть работает по специальности. Она же пилот. .
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19.06.2022 08:39 Відповісти
не надо скрывать лица. может кто то узнает и даст полезную информацию
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17.06.2022 15:08 Відповісти
Це провокація СБУ. Просто наїзд на тероборону.
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17.06.2022 15:09 Відповісти
Трудно судить, уровень доверия к СБУ после всех про*обов не фонтан.
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17.06.2022 15:25 Відповісти
Почему тероборона еще в Киеве?
Закон подписан - ВСЕХ на фронт.
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17.06.2022 15:56 Відповісти
Заспокойтесь. Білорашка під боком. Кривоніс сказав, що орки знову можуть спробувати атакувати Київ. Кривоносу вірити можна, тому загроза цілком реальна.
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17.06.2022 16:06 Відповісти
ты на каком направлении?
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17.06.2022 17:10 Відповісти
Мабуть ні. Щось ці кабани серед меблів в стилі Людовіка короля-сонце, довіри не викликають. Але коли мова йде про СБУ, то ні в чому не можна бути впевненим.
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17.06.2022 16:04 Відповісти
Тепер всіх хто має якісь притензії до Зевлади будуть називати бандитами та диверсантами.
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17.06.2022 15:11 Відповісти
Запросто. Воєнний стан дає необмежені можливості для боротьби з опозицією
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17.06.2022 16:08 Відповісти
Нехай називають: "На ворє шапа гарит"
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18.06.2022 10:20 Відповісти
Я не знаю що було в цьому конкретному випадку, але під опис "порушень" можна підтасувать всю тероборону. Всім повидавали зброю, всі зберігають її вдома, а щодо планів, то дуже цікаво як це можна довести.
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17.06.2022 15:14 Відповісти
В Києві всю зброю у ТРО давно вилучили !
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17.06.2022 15:19 Відповісти
Ага , славний наізд - у зловмисників вилучено арсенал бойових засобів ураження.
Серед них - 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет, кулемет РПК тощо
і вважаєте це наїздом !?
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17.06.2022 15:17 Відповісти
6 раз очередь занимали
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17.06.2022 15:30 Відповісти
Роздавали направо и налево !
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17.06.2022 15:19 Відповісти
таке виникає,тому що влада провалила етап завчасної підготовки тероборони,коли роздавали поспіхом спробуй все перевірити ретельно..
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17.06.2022 15:27 Відповісти
скажите, чего они не провалили?
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17.06.2022 15:36 Відповісти
Якщо задуматись, то мабуть все, реально все
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17.06.2022 16:09 Відповісти
да, факт
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17.06.2022 16:27 Відповісти
Тем не менее Киев отбит. И это факт...
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19.06.2022 08:40 Відповісти
Ковер какой-то непонятный, не вписывается в обстановку. Наверное, чтобы диверсанты пол не замарали.
А диверсанта длинноногого шарфиком что ль перевязали. Как-то он неудобно лежит
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17.06.2022 15:28 Відповісти
Бандаж на руку, пошкодив руку. Ранєтий на колчаківських фронтах
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17.06.2022 16:11 Відповісти
Кремлевские козачки обезвредили кремлевских козачков?
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17.06.2022 15:56 Відповісти
Ну СБУ не всі на службі фсб. Їх 27000 бойцов нєвідімого фронт, таку ораву бюджет фсб не витягне, тому інколи виконують свої прямі службові обовязки за гроші українських платників податків
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17.06.2022 16:14 Відповісти
кацапські чурбани або чурбанські кацапи)
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17.06.2022 16:11 Відповісти
А чего удивляться такому...как пример (г. СЕВЕРСК, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,сейчас в 10 км от нуля) "Тер.оборона"из действительно патриотов была разогнана Бахмутской полицией и ей же была "сформирована ТЫРЬоборона" из латентных колаборантов бывших мусоров и даже бывших судимых.Так, в комендантский час, в городе под их эгидой происходит тотальное мородерство частного жилья,магазинов и др.объектов.Оставшихся там людей зашугали,заявляние о кражах-мародерствах полиция не принимает и на место происшествия не выезжает.Причем обносится в основном проукранское настроенное население, которое выехало.СБУ на это все покуй или они так же в теме.Могу с 90% уверенностью "ванговать", что эти гниды в случае захвата этих территорий перейдут на сторону лаптеногих гнид как и мэр того города.Там еще много происходит "удивительных" вещей.Вот такая .....
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17.06.2022 16:47 Відповісти
Коротше, косили під ЗСУ!
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17.06.2022 18:22 Відповісти
а шо хари, прикрыли надо чтобы народ знал их в лицо
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17.06.2022 19:57 Відповісти
без волос второй шо гармонов нема тьху гей)
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17.06.2022 20:12 Відповісти
 
 