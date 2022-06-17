УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9811 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні
60 969 55
ВМС РФ (127) Волга (26) корабель (1421) корвет (22)

Російський корвет, пошкоджений Силами оборони України, буксирують Волгою на завод. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський малий ракетний корабель буксирують Волгою на судноремонтний завод. На фото видно, що корабель пошкоджено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думська.

Свіжі фотографії пошкодженого російського корвета проєкту 21631 код "Буян-М" оприлюднили на тематичних форумах учасники з Росії.

Корабель потрапив у кадр у момент, коли його буксирували Волгою на судноремонтний завод.

Російський корвет, пошкоджений Силами оборони України, буксирують Волгою на завод 01

Російський корвет, пошкоджений Силами оборони України, буксирують Волгою на завод 02

Корпус та надбудови малого ракетного корабля (МРК) поцятковані пробоїнами. Крім того, відсутня РЛС активна радіолокаційна станція "Позитив-М1".

Дивіться також: Російський корвет "Проворный" за 30 млрд руб. вщент згорів на верфі. ФОТОрепортаж

Назва та бортовий номер зафарбовані, але, судячи з кількості зафарбованих літер, швидше за все, це "Великий Устюг", колишній бортовий 651. Корабель належить до Каспійської флотилії Росії, проте перед початком повномасштабного вторгнення його перевели до Чорного моря, де він брав участь у бойових діях проти України.

Не виключено, що саме цей МРК пошкодили 7 березня артилеристи ВМСУ із РСЗВ.

Збудували корвет на Зеленодольському суднобудівному заводі, ввели в експлуатацію у 2014 році.

Крім іншого озброєння, корабель ніс вісім керованих ракет "Калібр", якими атакував українські міста.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
показати весь коментар
17.06.2022 16:18
+33
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
СЛАВА ЗСУ!
СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
показати весь коментар
17.06.2022 16:05
+31
Самый сок 2

Продолжает поступать информация об ударе нанесенном украинскими войсками по российскому буксиру "Василий Бех".
В штабе оперативного командования "Юг" сообщают, что в результате ракетного удара ВМС Украины пострадало 70% экипажа судна оккупантов. "Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер.
По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных - неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", - говорится в заявлении командования.
На борту буксира находились 33 человека - 22 из них ранены, остальные на данном этапе числятся пропавшими без вести.
Под словом "экипаж" штаб "ЮГ" в своем сообщении имеет в виду не только непосредственно персонал корабля, но и личный состав, направлявшийся на борту "Василия Беха" на остров Змеиный.
©️ВВС
показати весь коментар
17.06.2022 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В останню путь і без ********** кірьяна!
показати весь коментар
17.06.2022 16:05 Відповісти
Денацифікувировали чи як там? Коротче піздєц катьонку....
показати весь коментар
17.06.2022 16:09 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.06.2022 16:12 Відповісти
Если "на ремонт" - то это надолго; вон Кузя, нигде не воевал - а уже который год не вылезает из ремонта.. )
показати весь коментар
17.06.2022 16:25 Відповісти
Як не воював Кузя" ? Він знищив два винищувачі орків у Середземному морі і власний сухий док! Він наш, миколаївський.
показати весь коментар
17.06.2022 17:14 Відповісти
кузе повезло, а то был бы возле москвы)
показати весь коментар
17.06.2022 23:56 Відповісти
...на "Красноє Сормово" тягнуть, на голки різати
показати весь коментар
17.06.2022 16:38 Відповісти
Анало- говнет!!!
показати весь коментар
17.06.2022 16:39 Відповісти
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
СЛАВА ЗСУ!
СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
показати весь коментар
17.06.2022 16:05 Відповісти
Парни, недоработочка... "Оно" еще плавает....
показати весь коментар
17.06.2022 16:06 Відповісти
Намана. Якби просто втоп - то і фіг з ним. А так будуть возитися, буксирувати, ремонтувати, розкрадати гроші, а потім спалять його біля причалу і привіт.
показати весь коментар
17.06.2022 17:11 Відповісти
Металобрухт гнилий...
показати весь коментар
17.06.2022 16:06 Відповісти
Красави ЗСУ!
показати весь коментар
17.06.2022 16:07 Відповісти
хорошо но мало..."москва" сумує..
показати весь коментар
17.06.2022 16:08 Відповісти
Жаль не добили.
показати весь коментар
17.06.2022 16:08 Відповісти
Мало того что "васька" в "москву" переехал, теперь туда и "великий устюг" стемится
показати весь коментар
17.06.2022 16:09 Відповісти
Бурлаки на Волге....
показати весь коментар
17.06.2022 16:09 Відповісти
Мудаки на веслах
показати весь коментар
17.06.2022 16:15 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2022 16:18 Відповісти
Самый сок 2

Продолжает поступать информация об ударе нанесенном украинскими войсками по российскому буксиру "Василий Бех".
В штабе оперативного командования "Юг" сообщают, что в результате ракетного удара ВМС Украины пострадало 70% экипажа судна оккупантов. "Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер.
По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных - неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", - говорится в заявлении командования.
На борту буксира находились 33 человека - 22 из них ранены, остальные на данном этапе числятся пропавшими без вести.
Под словом "экипаж" штаб "ЮГ" в своем сообщении имеет в виду не только непосредственно персонал корабля, но и личный состав, направлявшийся на борту "Василия Беха" на остров Змеиный.
©️ВВС
показати весь коментар
17.06.2022 16:24 Відповісти
Чого це "не відома"? Інші 30% потрапили прямим чартером на курорти узбережжя Туреччини (деякі по частинах)...
показати весь коментар
17.06.2022 16:42 Відповісти
надо устроить на Змеином блокаду, чтобы ни один буксир туда не подошел, пусть воду из моря пьют, а потом вплавь в родную говень.
показати весь коментар
17.06.2022 16:48 Відповісти
Так він потонув, чи ні?
показати весь коментар
17.06.2022 18:37 Відповісти
ДАВИ ЕГО: украинский Гарпун поджарил рашистов возле острова Змеиный
https://www.youtube.com/watch?v=Tve2L5-EJlc
показати весь коментар
17.06.2022 19:00 Відповісти
От і добре. Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
17.06.2022 16:28 Відповісти
Нескрепно якось, треба було ось як:

показати весь коментар
17.06.2022 16:34 Відповісти
А это часом не "Адмирал Эссен"? Что-то такое под закрашенным названием просматривается. Косвенным подтверждением этого можно считать тот факт, что наш "Нептун" по нему как-то раз шарахнул.
показати весь коментар
17.06.2022 16:40 Відповісти
ессен фрегат, але не має великого значення, корветів з калібрами більше ніж фрегатів.
показати весь коментар
17.06.2022 16:46 Відповісти
Ну вообще значение есть и довольно большое. Потопить 1135x корабль в ЧМ очень важно, у него боеспособное ПВО (в плане всей системы, радар, пулеметы и ракеты). Важнее только топить 22350, если Турция вдруг их пропустит.

А что до пусковых, то у кацапов сотни этих установок. Но ракет нет. Вот здесь форумный подводник говорит, что кацапы воровали бабло из-за искусственного требования к установке в каждому ракету геодезического gps дорогого со сверхточностью, который там был не нужен (на 7-ой минуте):
https://www.youtube.com/watch?v=mm4B5nBtuFQ
И поэтому у них намного меньше бпла и ракет, чем могло было бы быть, в основном те, что сделаны еще в прошлом до принятия этой законодательной нормы. Неизвестно, штампуют ли они новые калибры с тем же оборудованием, но может быть у них все закончилось, они стреляют ими по готовности, но может быть действительно копят на один мощный залп в 100 штук, но тут бесполезно что-то сделать, там одних подлодок минимум 5 в море будет, и кораблей хватает. Надо бить именно по фрегатам с мощной ПВО, чтобы чуть что даже самолетом потопить, гарпуном тоже.
показати весь коментар
17.06.2022 16:59 Відповісти
по буквам подходит
показати весь коментар
17.06.2022 16:57 Відповісти
Ось Ессен. Ві значно більше цієї лоханки.
показати весь коментар
17.06.2022 17:08 Відповісти
Скоріш за все це «Великий Устюг»
показати весь коментар
17.06.2022 17:42 Відповісти
"Великий Утюг"
показати весь коментар
17.06.2022 16:42 Відповісти
великий пі3дюх.
показати весь коментар
17.06.2022 18:06 Відповісти
не дождется он ремонта. Лет через десять его порежут на металлолом.
показати весь коментар
17.06.2022 16:46 Відповісти
Лучше бы он утонул. На ремонте рогатые его добьют медленной и жестокой смертью. Вон над кузе как издеваются изверги.
показати весь коментар
17.06.2022 16:54 Відповісти
Везут на кастрацию как крейсер "Автора", будет стоять без винта и рулей и украшать рейд. Учебная цель.
показати весь коментар
17.06.2022 17:15 Відповісти
Точно, есть один радар (РЛС) с небольшой антенной, хотя на самом задрипанном торговом судне река-море должно быть минимум два . А на самом верху надстройки , где по идее должна быть антенна супер-пупер РЛС " Позитив" ничего нет. Удачно наши красавчики по лоханке этой лупанули. Наверняка комплектующие для этого РЛС импортные. а судно или корабль без радара - "слепое судно".
показати весь коментар
17.06.2022 17:24 Відповісти
А что в ********** верфь все? Какой-то мутняк. Если его подбили в Черном море, нахрена его тащить аж на Волгу. Что-то у рашистов с логистикой не того
показати весь коментар
17.06.2022 17:29 Відповісти
"тогда корвет бежать решился. о боже мой, какой шкандаль!" (С) ))
показати весь коментар
17.06.2022 17:37 Відповісти
Помилка, не "Великий Устюг", а "Великий утюг". Яке ж іржаве корито...
показати весь коментар
17.06.2022 17:41 Відповісти
Корвет-корнет-кларнет-габон-гондон.
Шоб ты затонул, ё.. твою срускую мать. .
показати весь коментар
17.06.2022 18:03 Відповісти
Издалека долго
Плывёт корвет Волгой,
Пробоин в нем столько -
Конца и края нет...
показати весь коментар
17.06.2022 18:19 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2022 19:39 Відповісти
Если у вас нет топлива, то вы можете грести вёслами! (с)
показати весь коментар
17.06.2022 19:27 Відповісти
Російський воєнний корабель злякався самотужки пливти накуй і вони вирішили пливти туди гуртом.
показати весь коментар
17.06.2022 20:19 Відповісти
странно океанский фрегат по реке..он там дно не цепляет осадекой ватерлинии))
показати весь коментар
17.06.2022 20:38 Відповісти
Вєлікій Утюг.
показати весь коментар
17.06.2022 21:31 Відповісти
Аналоговнетный лохан может даже покоцаным охранять два речных буксира ОДНОВРЕМЕННО!
показати весь коментар
17.06.2022 23:27 Відповісти
Кстати а как его из Чёрного моря в Волгу притащили? На воздушном баллоне? Или по земле до Каспия катали?
показати весь коментар
18.06.2022 01:57 Відповісти
 
 