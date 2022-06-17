Російський корвет, пошкоджений Силами оборони України, буксирують Волгою на завод. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський малий ракетний корабель буксирують Волгою на судноремонтний завод. На фото видно, що корабель пошкоджено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думська.
Свіжі фотографії пошкодженого російського корвета проєкту 21631 код "Буян-М" оприлюднили на тематичних форумах учасники з Росії.
Корабель потрапив у кадр у момент, коли його буксирували Волгою на судноремонтний завод.
Корпус та надбудови малого ракетного корабля (МРК) поцятковані пробоїнами. Крім того, відсутня РЛС активна радіолокаційна станція "Позитив-М1".
Назва та бортовий номер зафарбовані, але, судячи з кількості зафарбованих літер, швидше за все, це "Великий Устюг", колишній бортовий 651. Корабель належить до Каспійської флотилії Росії, проте перед початком повномасштабного вторгнення його перевели до Чорного моря, де він брав участь у бойових діях проти України.
Не виключено, що саме цей МРК пошкодили 7 березня артилеристи ВМСУ із РСЗВ.
Збудували корвет на Зеленодольському суднобудівному заводі, ввели в експлуатацію у 2014 році.
Крім іншого озброєння, корабель ніс вісім керованих ракет "Калібр", якими атакував українські міста.
Будь ласка, зачекайте...
СЛАВА ЗСУ!
СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Продолжает поступать информация об ударе нанесенном украинскими войсками по российскому буксиру "Василий Бех".
В штабе оперативного командования "Юг" сообщают, что в результате ракетного удара ВМС Украины пострадало 70% экипажа судна оккупантов. "Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер.
По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных - неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", - говорится в заявлении командования.
На борту буксира находились 33 человека - 22 из них ранены, остальные на данном этапе числятся пропавшими без вести.
Под словом "экипаж" штаб "ЮГ" в своем сообщении имеет в виду не только непосредственно персонал корабля, но и личный состав, направлявшийся на борту "Василия Беха" на остров Змеиный.
©️ВВС
https://www.youtube.com/watch?v=Tve2L5-EJlc
А что до пусковых, то у кацапов сотни этих установок. Но ракет нет. Вот здесь форумный подводник говорит, что кацапы воровали бабло из-за искусственного требования к установке в каждому ракету геодезического gps дорогого со сверхточностью, который там был не нужен (на 7-ой минуте):
https://www.youtube.com/watch?v=mm4B5nBtuFQ
И поэтому у них намного меньше бпла и ракет, чем могло было бы быть, в основном те, что сделаны еще в прошлом до принятия этой законодательной нормы. Неизвестно, штампуют ли они новые калибры с тем же оборудованием, но может быть у них все закончилось, они стреляют ими по готовности, но может быть действительно копят на один мощный залп в 100 штук, но тут бесполезно что-то сделать, там одних подлодок минимум 5 в море будет, и кораблей хватает. Надо бить именно по фрегатам с мощной ПВО, чтобы чуть что даже самолетом потопить, гарпуном тоже.
Шоб ты затонул, ё.. твою срускую мать. .
Плывёт корвет Волгой,
Пробоин в нем столько -
Конца и края нет...