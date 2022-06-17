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Малеча грається в Сєверодонецьку поблизу розбитої БМП рашистів. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
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+76 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар17.06.2022 16:21
+52 Алексей Королевский 40f6fcd3
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+37 Urs
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В Подмосковье найден мертвым экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарев.
По данным «Известий», его тело было обнаружено в доме коттеджного поселка Одинцовского района.
По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти нет.
Точные причины будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Огарев возглавлял «Росвооружение» с 1999 по 2010 год.
До 1999 года работал в Вене постоянным представителем при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Сотні… тисячі… ім'ярек…
Прилітайте, дівчатка і хлопчики,
на ліричних крилах лелек!
Прилітайте і прилітайте,
на здоров'я собі ростіть.
Що було на землі - не питайте.
І що ЦЕ ще не все - простіть.
Ліна (с)
дітей потрібно вивозити.
Во-вторых, что значит "предупреждали"? Каждому выехавшему давали продовольственную карточку минимум на 2 года с БЕСПЛАТНЫМ питанием и 2 года БЕСПЛАТНОГО проживания в арендной квартире (в том числе и принудительно отданными в аренду тем, кто выехал за границу и запрет на сдачу жилья введен в действие с конфискацией квартиры при его нарушении, то есть все хатки должны бесплатно отдаваться в расположение беженцам). Да нет, ничего вообще не сделали, просто плюнули на людей.
Эвакуация должна была быть именно такой. Всем карточки выдать, что гарантирует людям теплое жилье зимой за бесплатно и также питание тоже за бесплатно. Вот народ бы и поехал. Они имеют право на такую защиту от государства. Чуть что можно мобилизовать на тыловые работы, кто может. И затем принудительно с захватом людей вывозить их, их число было бы значительно ниже, чем вот как сейчас никто не хочет ехать вникуда.
Можуть, якщо буде встановлено, що батьки недостатнім чином піклуються про дитину, що несе загрозу життю чи здоровʼю дитини. Чи ви думаєте, що коли в родині алкоголіків забирають в лікарню декілька днів негодоване немовля, то в "батьків", які в алкогольному коматозі, питають згоду?
Я не юрист, юристи розкажуть більш точно і правильно. Але 100% такі норми є, також є люди, які мають за це відповідати.
ВЕРЕЩУК Пора выгнать из кабмина ‼️‼️‼️
Этим людям не дали возможности принять свою оппортунистическую точку зрения в политике, они пошли за ватой. Раньше надо было думать, вот как в 2003-ем на Тулзу напал Путин, то и стоило понять, что к чему. Хотя бы с 2005-го года начать работать с телевидением для всех. Не жалеть денег, а не оскорблять ватников, которые по сути ленивые алкоголики, ну вот теперь из-за этой ваты пожарный или водитель может погибнуть под обстрелами.