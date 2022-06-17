Укрпошта випустила марку-сувенір "Zатонув чи Vтопився". ФОТО

У Львівській ОВА відбулось урочисте спецпогашення поштової марки "Zатонув чи Vтопився", яку "Укрпошта" випустила обмеженим тиражем для подяки міжнародним партнерам. У назві використали символи, з якими російська армія вторглася на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Марка має доволі обмежений тираж – близько тисячі примірників. Основне її призначення – скромна подяка міжнародним партнерам, фондам та діаспорі за допомогу, яку вони надають Україні.

"Кількість наших міжнародних партнерів доволі велика. Під час зустрічей бачимо, наскільки питання допомоги Україні для них важливе. Хтось підтримує наших військових і передає амуніцію, техніку, хтось гуманітарно допомагає евакуйованим родинам тут, на Львівщині. Ця марка – маленький сувенір на згадку про їхню підтримку. Якщо буде потреба, розглядатимемо можливість додаткового тиражування цієї марки", – зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Першою погашеною маркою в час війни стала марка про військовий корабель. Станом на зараз випустили понад 6 млн примірників першої та другої серії.

"Ця марка показує іронічне ставлення до окупантів. Наші благодійники з-за кордону зможуть пересвідчитись у незламності духу українців. Так, в Україні триває повномасштабна війна, але навіть у такі складні часи ми не підкорюємося противнику, а показуємо, чого він насправді вартий – піти за кораблем", – розповів керівник Львівської дирекції АТ "Укрпошта" Євген Савчук.

Також читайте: За два дні було продано 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!", - Укрпошта

Дизайн марки розробила студентка третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександра Кузьменко.

"Саме ідея Олександри перемогла в конкурсі серед студентів. Більшість із них зараз евакуювалися в різні області, однак навіть попри це радо відгукнулися взяти участь у розробці дизайну нової марки. Варіантів було багато. Однак переможець повинен бути один, тому в процесі роботи ми дещо вдосконалили ескіз марки, а вже сьогодні її можемо погасити", – поділився голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський.

За словами автора ідеї такої марки Юрія Котика, окрім марки, наші волонтери та партнери отримають додаткові сувеніри з України на знак поваги за їхню підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова марка буде з "тракторними військами", - "Укрпошта". ФОТО