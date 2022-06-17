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Львів (2080) Укрпошта (270)

Укрпошта випустила марку-сувенір "Zатонув чи Vтопився". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Львівській ОВА відбулось урочисте спецпогашення поштової марки "Zатонув чи Vтопився", яку "Укрпошта" випустила обмеженим тиражем для подяки міжнародним партнерам. У назві використали символи, з якими російська армія вторглася на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Марка має доволі обмежений тираж – близько тисячі примірників. Основне її призначення – скромна подяка міжнародним партнерам, фондам та діаспорі за допомогу, яку вони надають Україні.

"Кількість наших міжнародних партнерів доволі велика. Під час зустрічей бачимо, наскільки питання допомоги Україні для них важливе. Хтось підтримує наших військових і передає амуніцію, техніку, хтось гуманітарно допомагає евакуйованим родинам тут, на Львівщині. Ця марка – маленький сувенір на згадку про їхню підтримку. Якщо буде потреба, розглядатимемо можливість додаткового тиражування цієї марки", – зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Укрпошта випустила марку-сувенір Zатонув чи Vтопився 01

Першою погашеною маркою в час війни стала марка про військовий корабель. Станом на зараз випустили понад 6 млн примірників першої та другої серії.

"Ця марка показує іронічне ставлення до окупантів. Наші благодійники з-за кордону зможуть пересвідчитись у незламності духу українців. Так, в Україні триває повномасштабна війна, але навіть у такі складні часи ми не підкорюємося противнику, а показуємо, чого він насправді вартий – піти за кораблем", – розповів керівник Львівської дирекції АТ "Укрпошта" Євген Савчук.

Також читайте: За два дні було продано 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!", - Укрпошта

Укрпошта випустила марку-сувенір Zатонув чи Vтопився 02

Дизайн марки розробила студентка третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександра Кузьменко.

"Саме ідея Олександри перемогла в конкурсі серед студентів. Більшість із них зараз евакуювалися в різні області, однак навіть попри це радо відгукнулися взяти участь у розробці дизайну нової марки. Варіантів було багато. Однак переможець повинен бути один, тому в процесі роботи ми дещо вдосконалили ескіз марки, а вже сьогодні її можемо погасити", – поділився голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський.

Укрпошта випустила марку-сувенір Zатонув чи Vтопився 03

За словами автора ідеї такої марки Юрія Котика, окрім марки, наші волонтери та партнери отримають додаткові сувеніри з України на знак поваги за їхню підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова марка буде з "тракторними військами", - "Укрпошта". ФОТО
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Топ коментарі
+23
призёры по метанию башни
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17.06.2022 16:59
+20
Коли вже будуть новини: Укроборонпром випустив чергову партію Нептунів?
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17.06.2022 17:02
+17
Краще так:

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17.06.2022 17:29
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Притула как никак, а волонтерити много. А ты кроме того, что пропердываешь кресло за монитором что то сделал?
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17.06.2022 17:09 Відповісти
Отрицательно всплыл
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17.06.2022 16:47 Відповісти
Це все добре, от тільки питання - у смілянського зарплата так і залишилась мільйони гривень? Якщо так ,то продажі всих цих марок просто ідуть йому на зарплату.
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17.06.2022 16:56 Відповісти
Ты это, на топ менеджера батон то не кроши😁😁😁
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17.06.2022 17:08 Відповісти
Тому і штампують одну за одною марки сумнівної художньої цінності бо на зарплатню не вистачає.
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17.06.2022 17:18 Відповісти
призёры по метанию башни
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17.06.2022 16:59 Відповісти
А чего нет бурятских фамилий? Не долетели?
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17.06.2022 17:11 Відповісти
В Одессе Укпочта погасила марку АССОЛЬ ВЖЕ НЕ ТА
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17.06.2022 16:59 Відповісти
патріотичний пін-ап ??
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17.06.2022 19:19 Відповісти
Совпадение, как вы правильно понимаете, читейшая случайность!

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17.06.2022 17:00 Відповісти
фашизм багатолікий... в преісподні можуть спати спокійно, їхня справа живе...
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17.06.2022 18:08 Відповісти
Коли вже будуть новини: Укроборонпром випустив чергову партію Нептунів?
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17.06.2022 17:02 Відповісти
Більш доречно, але вже не реально, бо ніде випускати.
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17.06.2022 17:03 Відповісти
Штампувати бумагу легше ніж Нептуни. І навіщо себе перенавантажувати - все одно союзники все потрібне поставлять.
А ми ще при цьому будемо розповідати на кожному куті які вони не хороші і як мало аоставляють.
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17.06.2022 17:12 Відповісти
Продолжение абсурда с марками,был корабль нах,норм,может хорош пиариться с х.з. каким финансированием не туда,куда надо..
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17.06.2022 17:19 Відповісти
Укрпошта у нас багата ... На марках може, до речі, і підзаробити.
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17.06.2022 19:20 Відповісти
А звідки ви знаєте що її ще нема?
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17.06.2022 22:52 Відповісти
мені не подобається ця марка. все одно, що випускати марку, де буде елемент свастики
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17.06.2022 17:04 Відповісти
агонь
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17.06.2022 17:07 Відповісти
Ідея гарна, але художнє зображення корабля досить убоге бо там щось більше схоже на силует підводного човна, а не надводного корабля.
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17.06.2022 17:08 Відповісти
Художник классно прописал волну из трех букв "НАХ" падающую на корабль.
Теперь кацап и "НАХ" идут по жизни параллельно
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17.06.2022 17:22 Відповісти
А де знак питання? "ЧИ" - це питальна часточка. Якщо це не питання, треба писати "АБО"
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17.06.2022 17:27 Відповісти
филолог может быть занудой, ты тому доказательство
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17.06.2022 17:31 Відповісти
у меня тоже веселые картинки
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17.06.2022 17:28 Відповісти
Краще так:

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17.06.2022 17:29 Відповісти
Vатнікам
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17.06.2022 17:57 Відповісти
Ну так. Для них же и написано
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17.06.2022 18:07 Відповісти
"Zатонув чи Vтопився" разом з командою для обслуговування!
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17.06.2022 18:05 Відповісти
Іноземці, які мови не знають, можуть не зрозуміти.
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17.06.2022 19:21 Відповісти
Не журіться: їм перекладуть.
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18.06.2022 01:58 Відповісти
В той час коли швейцарська страхова компанія і японська фармокологічна фірма забирають з назв букву Z тому що асоціації не хороші ми штампуємо тим паче з великої літери.Втопили бо змогли в той час коли хтось скиглив все пропало і нічого немає де гарпуни?,Де гапрпуни?А вони виявилось є і працюють.
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17.06.2022 21:46 Відповісти
V_сравсь і Z_дох
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18.06.2022 01:24 Відповісти
 
 