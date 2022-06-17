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Зеленський про візит Джонсона: "Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про візит прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в Київ.

"Це вже другий візит Бориса Джонсона до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України. Вдячний за потужну підтримку!" - прокоментував Зеленський візит Джонсона, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Джонсон прибув в Київ з раптовим візитом. ВIДЕО

Зеленський про візит Джонсона: Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України 01
Зеленський про візит Джонсона: Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України 02
Зеленський про візит Джонсона: Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України 03
Зеленський про візит Джонсона: Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України 04
Зеленський про візит Джонсона: Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України 05
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Топ коментарі
+42
До жути позитивный дядько!
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17.06.2022 18:23
+29
Дносонс з перевіркою приїхав.
Все ж таки тримає нашого сорванця на короткому повідку
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17.06.2022 18:23
+22
В мене просто не вкладається в голову: Приїздить дядько, Британець, і робить все щоб країну не здали... хто б сказав 100 років тому, Сидить Симон Петлюра, і до нього якись там лорд умовний Черчіль приїздить кожен місяць щоб він не продав УНР Леніну, це просто якийсь сюр
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17.06.2022 18:25
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До жути позитивный дядько!
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17.06.2022 18:23 Відповісти
Так то зебилы и про бубу проголосовали простого парня с народа. Просто в отличии от зе Борис всегда остаётся самим собой и не изображает кого-то другого
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17.06.2022 18:39 Відповісти
Скоро у ***** такая прическа будет.
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17.06.2022 19:07 Відповісти
А Зеленський у нього книжку поцупив. Чи може то пан Джонсон привіз для наших посадовців "Правила хорошого тону"?
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17.06.2022 18:36 Відповісти
почемуон в паликмахтерскую у цылюрню не ходеи не чесаный стиль......
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17.06.2022 20:25 Відповісти
Дносонс з перевіркою приїхав.
Все ж таки тримає нашого сорванця на короткому повідку
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17.06.2022 18:23 Відповісти
сорванця? ви дуже поблажливо відноситися до головного ЗЕбіла!!!
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17.06.2022 18:26 Відповісти
Джонсон*
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17.06.2022 18:28 Відповісти
В мене просто не вкладається в голову: Приїздить дядько, Британець, і робить все щоб країну не здали... хто б сказав 100 років тому, Сидить Симон Петлюра, і до нього якись там лорд умовний Черчіль приїздить кожен місяць щоб він не продав УНР Леніну, це просто якийсь сюр
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17.06.2022 18:25 Відповісти
це ЗЕ-реальність(
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17.06.2022 18:27 Відповісти
На жаль, на той момент Україну окремо від Росії не сприймали на Заході, а от до Польщі не просто приїжджали - військами допомогли здолати опір ЗУНР.
За підтримки Антанти УНР могла б і вистояти на той час, хоча й страждали набагато гіршими від теперішніх проблемами - крім традиційної української слабкості управління був ще й сепаратизм Махно і інших ватажків, ідеологічний розбрат і персональна ворожнеча лідерів.
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17.06.2022 18:31 Відповісти
Бедный зеля. С таким графиком уже и некогда с елдаком накидаться😁😁😁
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17.06.2022 18:27 Відповісти
"Моя ж ти бубочка - такий покладистий!" - сказав Джонсон.
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17.06.2022 18:27 Відповісти
а почему табу на танки ?
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17.06.2022 18:27 Відповісти
Отвечу так. Почитайте, сколько по времени готовят танкистов в Израиле, США и других странах НАТО. Причем готовят ежедневно, не жалея ни снарядов ни горючего. Без этой подготовки, никто не будет передавать танки в ненадежные руки, они могут в руки противника попасть.
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17.06.2022 18:30 Відповісти
В Украине танкистов нет? Понятное дело, нужно переобучение на западные образцы, но вы как-то...Украина не Сомали. У нас вообще-то качественная подготовка танковых войск. Командиров танковых подразделений готовят в Академии сухопутных войск во Львове, экипажи в "Десне".
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17.06.2022 18:41 Відповісти
В Германии танкистов готовят 1,5 года. Вы пройдете экспресс курс за 3 мес? И обращаю ваше внимание, да командиров подразделений (офицеров) готовят в академии. Но командир танка - сержант. Водитель и наводчик - тоже рядовой и сержантский состав. И их надо готовить тоже 1,5 года.
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17.06.2022 18:47 Відповісти
Та что за пиз дёжь, какие полтора года? Максимум месяц и вперёд.
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17.06.2022 18:52 Відповісти
Еще раз повторяю. В Германии танкистов готовят 1,5 года. На экзамене, танк в движении, должен с 1800 м, поразить цель с 1-го выстрела.
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17.06.2022 19:17 Відповісти
з-за таких "командирів" як ви, у другу світову війну рашко-совок, при виробництві в 100'000 танків, більшу частину з них спалив (з більшістю екіпажів). А ще треба пам`ятати, що совок за роки війни отримав ~7`000 танків від США, та мав близько 11'000 танків на початок війни (і це в 3 рази більше, ніж у Німеччини). І все це спалене проти однієї Німеччини.

Для порівняння: Німеччина за роки війни випустила 38`000 танків, а палила вона їх: в Африці, на західних фронтах, на східному фронті.

Тобто якість навчання танкістів в Німеччині була принаймні в 4-5 разів краща за совкову "систему навчання танкістів".

Тож тільки дебіл направить ненавчений добре екіпаж на фронт. Дебіл типу вас...
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17.06.2022 19:52 Відповісти
В США готовят пилота коммерческих авиарейсов за полтора года с нуля. Если в германии не могут за пол года танкиста подготовить, то у меня для них плохие новости.
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17.06.2022 19:00 Відповісти
Функція пілоту комерційних авіарейсів в США - нагляд за автопілотом. Там автопілот може навіть сам злітати та садитись - функції вже автоматизовані - просто поки що контролюючі органи не дозволяють, тому необхідні пілоти саме для цих 2х операцій, та й то - майже повністю автоматизованих.
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17.06.2022 19:55 Відповісти
Честно говоря смешно читать. У украинских танкистов настоящий боевой опыт, подбитая и уничтоженная бронетехника. Начиная с 2014 года и сегодняшними боями. А вы мне про немецких вояк, которые последний раз воевали 80 лет назад. Смешно.
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18.06.2022 09:32 Відповісти
То ли дело гарпуны, самоходные гаубицы и рсзо. Кнопку нажал и полетело, да) Может хватит чушь ретранслировать? Чем условный абрамс принципиально отличается от т-72 или т-80? Думаю тем же, чем условный д-20 от м777, т.е. калибром. Базовые понятия и физику никто не отменял...
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17.06.2022 18:58 Відповісти
Вот пока такой подход, то никаких танков не видать. Экипаж учат не просто нажать кнопку, а вести огонь в движении, совершать маневры на передовой двигаясь по диагонали, понимать какую позицию занимать при поддержке пехоты, а не просто тупо прямо катить как по рельсам. И на это действительно не жалеют ни снарядов ни горючего. А у вас все так просто.....
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17.06.2022 19:15 Відповісти
электроники больше( мартышки не потянут

для ХОРОШЕЙ работы, нужны знания по баллистике, в которых минимумом является умение разобраться в формуле равноускоренного движения! Вы без вики мне ее (формулу школьную) нарисуете?
я нарисую) школьные знания за 50 лет не выветрелись)
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17.06.2022 19:18 Відповісти
Дурбецало, а спробуй самотужки, з купки руди (ну, технологія ж тобі відома ніби) зробити та хоча б виделку.

Якщо ти не знаєш, що таке "балістичний компьютер", що таке "інерціальна система відновлення прицілу" - ти просто лінива дупа або провокативна дупа, яка повторює за рашкованами якусь маячню.
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17.06.2022 19:57 Відповісти
а шо много ума надо шоб засунуть снаряд у дуло челенджера автоматически и нажать кнопачку а водить его проще таврии ...и он рекошетнее т62 намного
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17.06.2022 20:27 Відповісти
отими б книжками, що у Джонсона, путіну по голові.
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17.06.2022 18:28 Відповісти
То для зели. Выучить от сих до сих. Приеду проверю!!!
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17.06.2022 18:31 Відповісти
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17.06.2022 19:40 Відповісти
Треба в хаті прибрати,може, ще й до мене зайде без попередження
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17.06.2022 18:33 Відповісти
да сама мерлин монро с ведром шампуньского с крыжовником и салом..пумпидупу а потом всяческие короли и графья))
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17.06.2022 20:28 Відповісти
БОРИС КРАСАВА, ПРИЕХАЛ, ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО ВОЕ НА СЕДАЛИЩЕ НАТЯНУЛ И У ВОВЫ СРАЗУ СО ЗРЕНИЕМ НАЛАДИЛОСЬ И ДАЖЕ ПРАВИЛЬНУЮ ДОРОГУ ВОВА УВИДЕЛ.
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17.06.2022 18:34 Відповісти
По словах зелі йому Боря добре вставив
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17.06.2022 18:36 Відповісти
замість запланованого заздалегідь виступу перед підприємцями Британії (економічна криза же на дворі) вирішив "виступити" перед Зе...
Вчинок.
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17.06.2022 18:36 Відповісти
очень уважаю его. спасибо
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17.06.2022 18:39 Відповісти
Борис Джонсон заложил первьій камень в дипломатическую победу Украиньі , когда так же внезапно приехал в Киев весной и поддержал Зеленского в позиции не уступать Расее на переговорах и не идти на гнильіе компромиссьі. Сегодня он приехал для согласования дальнейших действий по обеспечению победьі Украине в войне не только на поле боя , но и в дипломатиии . Респект !
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17.06.2022 18:41 Відповісти
США+Англия+Чехия+Словакия+Польша+Испания+Скандинавия+страны Балтии+Япония+Канада+Украина. Вот эти страны должны быть выделены отдельным шрифтом, кто в сложное время помогал оружием и прочим, уже надеюсь при следующем президенте.
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17.06.2022 18:41 Відповісти
Джонсонюк приїхав комусь нагадати, що йдеться про перемогу. Щоб в того когось після обіймів з макронами не почався рецидів "завершеннявійни" з нападами "компромісів" та "посередині"
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17.06.2022 18:44 Відповісти
Я , наївний, думав, що команда Порошенка на фронті. А вони всі тут . Чергують цілодобово.
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17.06.2022 18:58 Відповісти
Ти не нївний, ти зебіл звичайний
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17.06.2022 19:20 Відповісти
А мне Боневтика как-то по-человечески немного жалко. С одной стороны клизму ставят взрослые дяди из Европы, такие, как Джонсон, с другой КГБ руками Ермака держит за то место, где у настоящих президентов яйца.
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17.06.2022 19:59 Відповісти
 
 