Зеленський про візит Джонсона: "Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський розповів про візит прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в Київ.
"Це вже другий візит Бориса Джонсона до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України. Вдячний за потужну підтримку!" - прокоментував Зеленський візит Джонсона, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+42 Red_Sky_On
показати весь коментар17.06.2022 18:23
+29 Ksenia VB
показати весь коментар17.06.2022 18:23
+22 Paul Foxen
показати весь коментар17.06.2022 18:25
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Будь ласка, зачекайте...
Все ж таки тримає нашого сорванця на короткому повідку
За підтримки Антанти УНР могла б і вистояти на той час, хоча й страждали набагато гіршими від теперішніх проблемами - крім традиційної української слабкості управління був ще й сепаратизм Махно і інших ватажків, ідеологічний розбрат і персональна ворожнеча лідерів.
Для порівняння: Німеччина за роки війни випустила 38`000 танків, а палила вона їх: в Африці, на західних фронтах, на східному фронті.
Тобто якість навчання танкістів в Німеччині була принаймні в 4-5 разів краща за совкову "систему навчання танкістів".
Тож тільки дебіл направить ненавчений добре екіпаж на фронт. Дебіл типу вас...
для ХОРОШЕЙ работы, нужны знания по баллистике, в которых минимумом является умение разобраться в формуле равноускоренного движения! Вы без вики мне ее (формулу школьную) нарисуете?
я нарисую) школьные знания за 50 лет не выветрелись)
Якщо ти не знаєш, що таке "балістичний компьютер", що таке "інерціальна система відновлення прицілу" - ти просто лінива дупа або провокативна дупа, яка повторює за рашкованами якусь маячню.
Вчинок.