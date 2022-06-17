Зеленський про візит Джонсона: "Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський розповів про візит прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в Київ.

"Це вже другий візит Бориса Джонсона до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України. Вдячний за потужну підтримку!" - прокоментував Зеленський візит Джонсона, передає Цензор.НЕТ.

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