Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Священнослужителі подарували прем’єр-міністру Великої Британії ікону Почаївської Божої Матері", - йдеться у повідомленні.
Зеленський і Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.
Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі.
Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр". Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.
Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю.
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ПОВАГА!
Слава Україні, смерть ворогам!
Яка армія? -- 4 повістки
Який Томос? -- воно жид.
Мови навчилося нещодавно.
Про що Ви питаєте? Чому Ви дивуєтесь? Ви дивуйтесь, краще, тому як воно таке опинилося там, де опинилося? Хто його обрав? Серед кого ми з Вами живемо?
євроітеграцію не поміняв. Поразка України ні США ні Британії не потрібна і це гарна
новина, як грушник не пробує здати Україну, а не виходить, тільки нажаль Українці
від цього гинуть. Гніда ГРУшная, коли ти сдохнеш вже зі всіма агентами кремля в
Україні.
..я про Бориса звичайно