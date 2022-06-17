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Зеленський (17450) Київ (13836) Джонсон Борис (533)

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 01

"Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Священнослужителі подарували прем’єр-міністру Великої Британії ікону Почаївської Божої Матері", - йдеться у повідомленні.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 02
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 03
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 04
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 05

Зеленський і Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 06
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 07

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Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 08
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 09

Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 10
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 11
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 12
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 13
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 14

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Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 15

Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр". Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 16
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 17

Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 18
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 19

Також читайте: Джонсон запропонував Зеленському програму підготовки українських військових у Великій Британії: 10 тисяч воїнів кожні 120 днів

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
Джонсон Молодец - бодрячком бегает.
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17.06.2022 21:16
+24
Саме Борис є головним рятівником України з за кордону.
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17.06.2022 21:23
+23
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17.06.2022 22:02
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Джонсон Молодец - бодрячком бегает.
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17.06.2022 21:16 Відповісти
Чудові світлини.Серце радіє від того, що Джонсон бодрячком шпацирує по нашій столиці.
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17.06.2022 21:25 Відповісти
Гадаю що сер привіз купу побажань відносно євромиротворців!!!)))
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17.06.2022 21:26 Відповісти
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18.06.2022 21:37 Відповісти
В нього день нарождення післязавтра. Вважаю, що йому буде дуже приємно отримати вітання та подяки від нас.
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17.06.2022 22:00 Відповісти
Я не сильно в попах разбираюсь, но надеюсь собор хоть ПЦУ окормляет, а не секту гундяева?
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17.06.2022 21:19 Відповісти
Реально дуже цікаве питання!!))
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17.06.2022 21:23 Відповісти
Это же здесь в Михайловском Соборе во время Майдана украинцев спасали
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17.06.2022 21:31 Відповісти
Як можна було таке подумати?! Собор належить до української церкви.
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17.06.2022 21:58 Відповісти
Михайлівський - головний собор ПЦУ - Україна.
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17.06.2022 22:23 Відповісти
Михайловский собор после восстановления СРАЗУпринадлежал Киевскому патриархату , а следовательно потом и ПЦУ
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17.06.2022 23:21 Відповісти
За восстановленный Михайловский собор надо сказать спасибо бывшему мэру Омельченко и Филарету
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17.06.2022 23:22 Відповісти
І Ющенко, який і був ініціатором і головним спонсором Собору!
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19.06.2022 08:24 Відповісти
RESPECT!
ПОВАГА!
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17.06.2022 21:19 Відповісти
Так трогательно, приехал настоящий друг
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17.06.2022 21:20 Відповісти
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17.06.2022 21:21 Відповісти
Саме Борис є головним рятівником України з за кордону.
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17.06.2022 21:23 Відповісти
Це так, Ваша правда. В Джонсона навіть є книжка "Фактор Черчилля", а Британія воювала сама проти Гітлера десь з півтора року, бо жабоїди здали власну країну Гітлерові за два тижні десь... Тому Джонсон і знає, як воно, -- воювати самому проти армії орків.
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17.06.2022 21:56 Відповісти
Добре, що хоч в Україні є від цього клоуна користь. Він, як щось ************, так і біжить до ZEклоуняри, щоб піпли не його, а допомогу Україні обговорювали. Сьогодні йому добряче мали гланди прочистити за відмову від посади радника прем'єра по етиці. Прейдешній написав заяву, що Боря його схиляв до замовчування неетичної комерційної згоди з кітайцями. Типовий диктатор - і новому українському диктатору допомогає.
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17.06.2022 23:41 Відповісти
Маю на увазі, що попередній тільки нещодавно звільнився
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18.06.2022 00:00 Відповісти
Скільки ця блювотина та зрадник єрмак буде ходити за Президентом та випасати його разом з дуже поважними друзями України?
Слава Україні, смерть ворогам!
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17.06.2022 21:25 Відповісти
Як шо президент не в змозі позбутися кацапської шавки біля себе,то ніякий він не президент ,а теж зрадник
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18.06.2022 09:59 Відповісти
Борис Джонсон привчає малоросів ходити в українську церкву ПЦУ, а не російську УПЦ, в яку ходить команда Зеленського і яку зеленський нагороджкє медальками. То Володя піщов до храму, якому дали "термос"? А коли Володя недорос вибачиться за "термос"?
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17.06.2022 21:28 Відповісти
А як це ходити в церкву єврею нехрещому
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17.06.2022 21:40 Відповісти
Та завжди та уйня рашистська єрмак на задньому плані. Яка ганьба українцям що терплять це!
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17.06.2022 21:32 Відповісти
Чому тільки дєрмак? Володя мабуть забув, що в цей монастир бігли і ховалися майданівці від побиття "***********" палицями татаровими,смірновими,демченками і подоляками, які сьогодні в його адміністрації. І не соромно за це?
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17.06.2022 21:38 Відповісти
Джонсона у нас любят: большой, прикольный, сделал много добра.
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17.06.2022 21:37 Відповісти
А дЄрмак там у ролі кого? Калові маси після Зе у пакеті носить чи як
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17.06.2022 21:42 Відповісти
Чи навпаки?
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19.06.2022 08:22 Відповісти
Остатки орковской техники на Михайловской - отчет о проделанной работе.
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17.06.2022 21:42 Відповісти
Чому Володя йде до здобутків "бариги", армії і Томоса? Повів би гостя до своїх здобутків, показав би йому шикарні і дорогі дороги в Херсонській області і ******** автобуси на Кримському перешийку?
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17.06.2022 21:42 Відповісти
Ви про що?

Яка армія? -- 4 повістки
Який Томос? -- воно жид.

Мови навчилося нещодавно.

Про що Ви питаєте? Чому Ви дивуєтесь? Ви дивуйтесь, краще, тому як воно таке опинилося там, де опинилося? Хто його обрав? Серед кого ми з Вами живемо?
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17.06.2022 23:03 Відповісти
все как бы ничего, но везде охрана коломойского...
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17.06.2022 21:47 Відповісти
Енергійний Борис підкрутив шурупи ЗЕрмаку, щоб Південь з Донбасом і Кримом на
євроітеграцію не поміняв. Поразка України ні США ні Британії не потрібна і це гарна
новина, як грушник не пробує здати Україну, а не виходить, тільки нажаль Українці
від цього гинуть. Гніда ГРУшная, коли ти сдохнеш вже зі всіма агентами кремля в
Україні.
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17.06.2022 21:49 Відповісти
дуже добре
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17.06.2022 21:51 Відповісти
Дякуємо, Джонсоне, за те, що Ви робите!
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17.06.2022 21:57 Відповісти
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17.06.2022 22:00 Відповісти
Джонсонюк приїхав в черговий раз настучати по вухах беніній макакє - дуже вчасно...
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17.06.2022 22:01 Відповісти
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17.06.2022 22:02 Відповісти
Без Дерьмака ну вообще никуда.
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17.06.2022 22:07 Відповісти
Антрепренер клоунятки! 🤡
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17.06.2022 22:49 Відповісти
На виставці знищеної раша-фашистської техніки, в БТРах, ще зберігається сморід згорівших окупантів.
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17.06.2022 22:24 Відповісти
Ви в курсі, що в цьому соборі прочитали Псалмокатару на Путіна?
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17.06.2022 22:27 Відповісти
Класний у нас президент
..я про Бориса звичайно
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17.06.2022 22:29 Відповісти
Аж настрій поднявся
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17.06.2022 22:53 Відповісти
А Єрмак, що не міг іти з ними поряд, чи не встигав. А як в черговий раз Борис порвав партитуру фальшивих нот. Алекс в Москві виступив напередодні з побажаннями перемовин, Агрохімія в НьюЙорку запавнив, що контактує з Мединським час від часу і переговорам бути, Три волхви приїхали, дари обіцяли і схиляли до перемовин. Аж раптом стук у двері і заходить Борис. Картина Не ждали. і активне міроприємство Алекса закінчилось нічим, Єрмак залишився біля картини - Опять двойка.
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17.06.2022 22:56 Відповісти
Бачу Бориса і жити і боротися хочеться
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18.06.2022 00:07 Відповісти
Навіть не знаю,що б ми робили без Бориса...
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18.06.2022 19:10 Відповісти
 
 