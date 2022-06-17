Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Священнослужителі подарували прем’єр-міністру Великої Британії ікону Почаївської Божої Матері", - йдеться у повідомленні.









Зеленський і Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.





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Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі.











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Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр". Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.





Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю.





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