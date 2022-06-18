За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 34 цивільні об’єкти, переважна більшість з яких – житлові будинки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України у Донецькій області.

"Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, смт Очеретине та Нью-Йорк, села Желанне, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Пантелеймонівка, Комишівка, Неліпівка.

Зафіксовано авіаудари, також РФ била реактивними системи "Град", "Смерч", артилерією, танками", - йдеться в повідомленні.

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Зруйновано та пошкоджено 21 житловий будинок, з них три багатоквартирні, школу, будинок культури, комунальне підприємство, три заводи, психоневрологічний інтернат тощо.

Зазначається, що найбільше постраждала Авдіївка – російські війська завдали п’ять ударів по житловому сектору та коксохімічному заводу.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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