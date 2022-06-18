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У школах Миколаєва з нового навчального року заборонили використання російської мови. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У комунальних закладах загальної середньої освіти Миколаєва з нового навчального року забороняється використання російської мови.

Відповідне рішення прийняв виконком Миколаївської міськради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку заступниці директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарити Бондаренко.

"Заборонити з 1 вересня 2022 року у Миколаєві використання російської мови в закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності", - йдеться у рішенні.

Зокрема, заборонений набір до 1-4 класів з російською мовою навчання, вивчення російської мови як предмета, курсу, факультативу в 1-11 класах, оформлення російською мовою освітнього середовища тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 16 липня україномовна версія повинна стати основною для всіх українських сайтів, - Кремінь

Укрінформ зазначає, що подібні рішення вже давно діють в інших містах України. Але для досі російськомовного Миколаєва воно дійсно має серйозне значення.

У школах Миколаєва з нового навчального року заборонили використання російської мови 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти в Маріуполі забороняють школярам спілкуватись українською навіть на перервах, - Андрющенко

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
Слава Богу!
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18.06.2022 11:45
+26
Московити ідійоти. Таки домоглися що їхнє нарєчіє Україна посилає за їхнім кораблем.
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18.06.2022 11:48
+20
Що ж "асвабадители русскоязичного населения" після того як знищили російськомовні міста Маріуполь ,Волноваху,Северодонецьк та інші добились одного в ненависті переважноі більшості украінців до всього російського.
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18.06.2022 11:57
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Слава Богу!
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18.06.2022 11:45 Відповісти
Ура!!!! Давно пора.
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18.06.2022 13:10 Відповісти
Це арго неймовірно токсичне,за ним прхдодять рузьгемирні нелюди
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18.06.2022 11:46 Відповісти
Нарешті!
"Ніщо так не вправляє мізки,як куля!
Навіть коли потрапляє в сраку!"
Особливо "братня" московитська куля.
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18.06.2022 11:48 Відповісти
Московити ідійоти. Таки домоглися що їхнє нарєчіє Україна посилає за їхнім кораблем.
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18.06.2022 11:48 Відповісти
Ідіоти в першу чергу ті, хто за 30 років незалежности так і не опанував державну мову.
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18.06.2022 12:07 Відповісти
Не володіти мовою народа,на землі якого перебуваєш,може лише гімть,окупант чи ідіот !!!!)))
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18.06.2022 12:11 Відповісти
**гість..,перепрошую.очепятка!!))
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18.06.2022 12:13 Відповісти
Гімно теж підходить.Навіть краще чим гість.
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18.06.2022 12:50 Відповісти
При СОюзі жили в "глибинці" Росії Дитина почала вживать перші слова Прийняв рішення: "Дома звучить тільки українська мова! Російську засвоїть у дитсадку і в пісочниці коло дому!" Діти виростали двомовними з рідною - українською Переїхали в 1993-му в Україну Діти без проблем перейшли в школі на українську мову викладання
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18.06.2022 13:07 Відповісти
А їхній дурний батько досі топить за мову окупанта в Україні, як і закликає коемль.
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19.06.2022 00:00 Відповісти
А як же вони вестимуть допити полонених- через перекладача?
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18.06.2022 11:49 Відповісти
Офіційні особи - ТІЛЬКИ через перекладача (Ющенко - пукін).
Всі інші контакти - як у радянській армії.
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18.06.2022 11:55 Відповісти
Ти скільки полонених за останні 10 років допитав, патріоте мови окупанта?
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18.06.2022 12:04 Відповісти
От тільки не натягуй на задницю "вишиванку" Мову ворога треба знать краще, ніж знає її він сам! Саме тоді можна його виявить Тут кацапня пригожинська вже так налаштувалася Гуглом користуваться, що і не розбереш часом - вони через Гугл строчать, чи просто свій пише з "русскаязичнава региона"! Я деяких розпізнаю вже не на "русизмах" чи граматичних помилках, а лише по побудові речень (коли речення пишеться російською, а потім перекладається, то часто "кострубато" виглядить)
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18.06.2022 13:14 Відповісти
Твоя тупість поступається лише твоїй меншовартості. Можеш до скону дурити себе і тупіших за себе, але якщо в тебе така патологічна залежність від свинособачої, то краще б ти не виїжджав з глибинки московії, бо ти досі там ментально, і це одразу помітно по твоїй позі раком перед мовою окупанта. То скільки ти окупантів допитав за своє дурне життя, пердунько підмоскальський?
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18.06.2022 14:11 Відповісти
Я одному ідіоту вже ставив питання практичного характеру:
1) Як ти зможеш розпізнать кацапа, якщо він "цвенькає" "суржиком"? (А ним говорить половина України - навіть у Закарпатті такі є)
2) Як ти на фронті зможеш прослуховувать переговори окупантів, якщо ти не знаєш їх мови? (Мене в 1989 році навіть поверхневе знання казахської врятувало від побиття двома придурками з "Білої руки" (казахський аналог УНА-УНСО - такі самі "суперпатріоти", як і ти)
3) Як ти зможеш користуваться трофейними зразками озброєння, якщо ти не знаєш російської мови? Усі інструкції ,та, головне - таблиці стрільб, написані мовою окупанта Будеш бігать по полі бою і шукать перекладача?
Він - ЗАТКНУВСЯ.... А ти що мені з цього приводу скажеш?
Ти - не "патріот України" Ти звичайний "шовініст" - обмежений невіглас, який думає, що приниженням чужого звеличує своє Звеличувать можна лише кращими досягненнями своєї нації, а не поливанням брудом чужої Саме цим патріот і відрізняється від шовініста!
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18.06.2022 15:57 Відповісти
Як же ж дятлу підмоскальському болить за мову окупанта. )) Феєричний меншовартісний довбойоб верзе феєричну меншовартісну маячню на користь кремля. Пий зеленку, фанате свинособачої - в тебе вавки в голові.
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19.06.2022 00:06 Відповісти
Trevo Trow

"Твоя тупість поступається"
Помиляешся, це твоя тупість поступається тільки твоїй пілітковій недолугості та примітивізму,
чи черговий трольок на "Цензорі" вспливло?
Невже не доходить, що мову ворого треба знати, хоча б для того, щоб розуміти його наміри і думки, читати документацію, нарешті, і отримувати інформацію від полонених.
А от спілкуватися з дітьми в школах, коли вони розвиваються та дорослішають треба не тільки під час уроків (як це було в школах півдня), а весь час.
Остаточно забути про мову паРашки можна буде тільки після її розвалу, коли її уламки не будуть виявляти загрозу для України.

"пердунько підмоскальський"
Доречі, дрібний хамчик, мамА в дитинстві не вчила не судити про інших по собі.

"скільки ти окупантів допитав за своє дурне життя"
А от це, тебе, недолуга істота чи звичайний трольок з клікуою замість ім'я
та реєстрацією 07 червня 2022, точно не обходить.
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18.06.2022 17:56 Відповісти
Та це провокатор пригожинський, зі знанням української мови - кацапи десь лише на п"ятому році війни додумалися, що російська мова на Цензорі УЖЕ викликає підозру Він же на Цензорі зареєструвався 07.06.2022
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18.06.2022 18:13 Відповісти
Не плач, меншовартісна потворко - пуйло тебе врятує.
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18.06.2022 23:58 Відповісти
А тебе навіть "пуйло" не врятує - бо ти йому потрібен тут, лише поки "дзявкаєш" А потім він об тебе "ноги витре"
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19.06.2022 03:42 Відповісти
Нарешті зебільний лохторат України зрозуміє та усвідомить -"Акакаяразница!"!!!)))
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18.06.2022 11:53 Відповісти
Що ж "асвабадители русскоязичного населения" після того як знищили російськомовні міста Маріуполь ,Волноваху,Северодонецьк та інші добились одного в ненависті переважноі більшості украінців до всього російського.
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18.06.2022 11:57 Відповісти
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18.06.2022 11:57 Відповісти
Очень ризкую нарваться на критику, але мову ворога потрібно знати досконало"
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18.06.2022 11:58 Відповісти
Ти українську ні хера не знаєш, тому не вказуй українцям, буряте, що нам робити у власній хаті.
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18.06.2022 12:01 Відповісти
хто бажає знати мову ворога ідеально може негайно продати свою власніть і миттєво податися туди, де вона процвітає - на Засрашку, поки не ввели візовий режим. Вся Україна до приходу недоімперії розмовляла, писала і співала своєю рідною, солов'їною і тільки ця наволоч і напівдикі істоти знищували все, катували, вбивали і нав'язали свою, що призвело до того, що декілька поколінь забулися хто вони і яка їхні мова і культура. Але гени зберегли тягу до свого і через одне покоління ми повернемо половину втраченого надбання. Зараз напишу таке, що можете кидатися камінням, кізяками, мені всеодно, але я напишу правду - поки не виздихають радянські особи, завезені з боліт, ворога окупанта ще буде тут жити і здохне разом з ними. Вони українську не вичать ніколи. Ті, що бажали вивчили ще у 2014 році. Ще дуже гальмують розвитоек всього українського космополіти "какая разніца", які не знають українського нічого, а свій продукт виготовляють мовою ворога, щоб більше заробити.
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18.06.2022 12:10 Відповісти
Ти смієшся? Та кацапи свою власну мову знають набагато гірше, ніж ми! Бо ми її в школі вчили - з підручником і ручкою в руках, а вони - у підворітті, з пляшкою пива в руках і цигаркою в зубах!
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19.06.2022 03:45 Відповісти
я знаю мову ворога...
це мені потрібно, шо би ********** розуміть...
і я іх, сук, розумію як ніхто....
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19.06.2022 03:52 Відповісти
Зеленський і його кодло досконало знає свою рідну російську мову і що це нам дало? Правда я з Західної України, але от херсонці і маріупольців зараз мають про це окрему думку.
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18.06.2022 12:53 Відповісти
Для цього існують кваліфіковані перекладачі. Росіяни використовують мову як основний засіб експансії, тому чим менше в Україні людей володітиме російською мовою тим краще для самих українців.
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18.06.2022 13:05 Відповісти
І тому її мають діти вивчати??? Дібілоїд, нехай досконало знають перекладачі, як китайську наприклад, і агенти спецслужб!
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18.06.2022 13:50 Відповісти
Російська мова сама по собі не винна що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
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18.06.2022 18:17 Відповісти
Твоя ольгинська методичка надто тупа та застаріла і поза межами московії не працює. Копійчина хоч якась крапає за просування мови окупанта в Україні чи просто корисний ідіот?
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19.06.2022 00:19 Відповісти
Поцілуй мене в сраку! Мене з собою не плутай! "Методички" саме у тебе застарілі - бо звинувачення опонента в тому, що ти сам робиш - це старий прийом "лахтинців" - "Сам дурак!" Ви так писали ще десь з 2015-го Бо якби ти мав мізки, та трохи в мій "профіль" заглянув, то зрозумів-би, що порівняно зі мною ти - пилюка на вітрі Вітерець подув - і ти закушпелився Тільки стих - і тебе нема
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19.06.2022 03:52 Відповісти
Зараз патріоти мови окупанта заволають свою тупу мантру з фсбшної методички: "А як вони полонених допитуватимуть?"
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18.06.2022 11:58 Відповісти
Володіти мовою та користуватись мовою,це різні речі!!))
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18.06.2022 12:09 Відповісти
А побиватися за мовою окупанта - однозначно тупа меншовартісна херня на користь кремля.
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19.06.2022 00:13 Відповісти
Та це провокатор пригожинський! Йому головне - "срач розвести"!
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19.06.2022 09:51 Відповісти
Клещи очень прочищают сознание и осваивать новые языки. Плоскогубцы тоже помогают всем кацапам розумить мову.
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18.06.2022 12:10 Відповісти
То купіть собі пасатижі, може й заговорите людською.
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18.06.2022 12:29 Відповісти
Добавлю - а якщо так станеться , що треба буде поматюкатися ...
Як вони це зроблять ? Ніяка інша мова , у т.ч. і українська, не містить такого набору ...
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18.06.2022 12:21 Відповісти
Хотя с другой стороны, знание языков никогда не помешает. Вон кацапы в свои ДРГ ищут украиномовное мясо, бо у самих челюсть не позволяе сказать ,,паляныця". Я не понимаю, неужели и вправду так сложно кацапу выговорить ,,паляныця"? Або ,,крыныця"?
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20.06.2022 06:54 Відповісти
Іра! У них інша фонетика! Угро-фінська та тюркська Саме тому і артикуляція губ та язика - інша Якщо вухо звикло до української мови, то, коли чує людину не "україномовну", яка говорить українською мовою, то часто вловлює "задерев"янілість" у вимовленні нею слів Здається, що людина говорить після уколу обезболюючого, який їй зробили, видаляючи зуб у стоматологічному кабінеті - слова українські, а язик - "неповороткий" і "щелепа дерев"яна"!
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20.06.2022 08:38 Відповісти
А що шкірлєту заважає заборонити рашистський суржик у всіх навчальних закладах України?!! бізнес інтереси кварталу95?!
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18.06.2022 12:15 Відповісти
Це парафія не лише цієї зеленої гниди,а цілого кубла,яке зветься ВРУ!!!))
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18.06.2022 12:25 Відповісти
У ІІ Світову війну навіть комуністи не додумалися до того, щоб заборонить викладання у школі німецької мови - бо вони розуміли її практичну цінність!
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18.06.2022 18:24 Відповісти
Це ж яким меншовартісним їпаньком треба бути, що б ставити українцям у приклад комуняк, які винищували українську і українців.
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19.06.2022 00:24 Відповісти
"Їпанька" шукай у дзеркалі - так зручніше і ближче! Sasıq esek! Anañ seni beton edende dünïege äkeldi - sodan beri sen aqıldı emessiñ!
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19.06.2022 09:11 Відповісти
Решения местной власти - выше любой статьи Конституции Украины.
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18.06.2022 12:19 Відповісти
Тільки знищення осередку зла - універсітета в "підерсбурзі" де навчалося пуйло і виникла ідея ідеологічного обгрунтування рашисткого терору на мовних та псевдо-історичних (сфальсифікованих) засадах (коли причину міняють з наслідком, розривають події у просторі та часі разом з мозком оброблюваного) одночас з вихованцями, молодими рашистами пуйлонятами з усіх кафедр.
Ідеально - так само, як драмтеатр у Маріуполі.
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18.06.2022 12:20 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів, що написав? "Борщ, каша, вареники і узвар - в одній мисці!"
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18.06.2022 18:27 Відповісти
якщо начнуть дехто нити там за ущемленіе "рускаізичних украінцев в пятом поколении" недалеко можна поїхати в Маріуполь на пмж там чісто русскій мір і ізик ваш ніхто не буде ущемляти
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18.06.2022 12:30 Відповісти
Та з такими "денаціціфаторами" як муйло, у нас все російське ще з більшою швідкістю будут зносити та забороняти.
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18.06.2022 12:46 Відповісти
До наріду тільки через смерті і руйнування почав доходити зміст лозунга "Армія. Мова. Віра."
Які ж ви стали тепер"смекалисті" виборці секти "73%"!
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18.06.2022 12:48 Відповісти
молодцы!
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18.06.2022 12:59 Відповісти
Ну, шо, Пынька - жбынька, денацификация идет по плану?
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18.06.2022 13:51 Відповісти
Алілуя, повна підтримка цього рішення, нарешті до Миколаєва дійшло, а що там Одеса?? Знову задніх пасе, чи мало обстріляли???
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18.06.2022 13:53 Відповісти
Заборону навчання на кацапській мові життєво необхідно заборонити на всій території України. І обов`язково ввести англійську як мову міжнародного спілкування.
Слава Україні і God Bles America. Разом переможемо.
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18.06.2022 15:22 Відповісти
Скажи будь ласка - чим заважало США знання її громадянами японського походження рідної мови, під час ІІ Світової війни? А чим заважало знання "фольксдойчами" мови народів, окупованих вермахтом? Згадується епізод якогось фільму радянських часів: доповідає солдат-розвідник командиру:
- Наблюдал группу немецких офицеров Сидел в нескольких метрах Рассматривали карту Что-то обсуждали
- О чём говорили?
- А я немецкого не знаю...
Ти хочеш, щоб у нас було те саме? Чи думаєш, що Росія - як ворог, "щезне прямо завтра"? Не надійся! Це протистояння - на кілька поколінь Навіть, коли Китай відбере у Росії Сибір, японці повернуть Куріли і Сахалянь, фінни - окуповані території на Скандінавському півострові, а до нас попросяться Кубань та весь Краснодарський край, у центрі Росії залишиться купа людей з "постімперськими замашками", які що будуть мріять про "реванш" Згадай - на яких "дріжжах" визрів нацизм у Німеччині? Саме на "реванші" для "зганьбленої у І Світовій війні нації" Почитай "Майн кампф"! Там все детально розписано! І ми повинні буть до цього готові! І знання мови ворога - це теж один з видів зброї! Тому викладання російської мови в українських школах, "як предмета", повинно буть збережене - як-би мені тут "вишиватники" не доводили мою "меншовартість" та "поклоніння перед кацапами"!
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20.06.2022 07:22 Відповісти
На тепер більшість воїнів ЗСУ добре володіють російською мовою. Чи допомагає це вести війну, та звісно. Не треба перекладачів до полонених, не треба спеціальної підготовки з мови для диверсійних груп і т.д. Перед тим як щось робити треба добре подумати.
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18.06.2022 15:27 Відповісти
Все, що вами згадано, так само допомагає вести війну москалям.
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19.06.2022 00:28 Відповісти
 
 