У школах Миколаєва з нового навчального року заборонили використання російської мови. ДОКУМЕНТ

У комунальних закладах загальної середньої освіти Миколаєва з нового навчального року забороняється використання російської мови.

Відповідне рішення прийняв виконком Миколаївської міськради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку заступниці директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарити Бондаренко.

"Заборонити з 1 вересня 2022 року у Миколаєві використання російської мови в закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності", - йдеться у рішенні.

Зокрема, заборонений набір до 1-4 класів з російською мовою навчання, вивчення російської мови як предмета, курсу, факультативу в 1-11 класах, оформлення російською мовою освітнього середовища тощо.

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Укрінформ зазначає, що подібні рішення вже давно діють в інших містах України. Але для досі російськомовного Миколаєва воно дійсно має серйозне значення.

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