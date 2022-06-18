За минулу добу задокументовано 39 обстрілів Луганщини, пошкоджено 48 об’єктів інфраструктури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За минулу добу поліцейські задокументували 39 обстрілів Луганщини. Є загиблі та поранені місцеві мешканці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
"Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень та руйнації 48 об’єктів інфраструктури – квартири у багатоповерхівках та приватні будинки, території підприємств в містах Сєверодонецьк та Лисичанськ.
Крім цього, на спецлінію 102 надійшло 112 заяв та повідомлень про вчинені правопорушення та інші, не пов’язані з ними, події.
З яких – 9 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами, два факти колабораційної діяльності громадян, які зайняли посади у незаконно створених окупаційних структурах, два повідомлення про факти мародерства", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Ми вас , після цих страшних злочинів , будемо живцем шкуру знімати , а особливо , це стосується місцевих гоблінів і зрадників !!