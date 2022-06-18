25 068 35
У Херсоні стався вибух, окупанти заявили про "теракт" українських партизанів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вибуховий пристрій був прикріплений на дерево на вулиці Сенявіна у Херсоні та здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав поруч.
Військові РФ заявили про теракт українських партизанів.
Топ коментарі
+34 МГМ
показати весь коментар18.06.2022 13:49
+33 Aks World
показати весь коментар18.06.2022 13:45
+26 Анатолий Воробей 43fa9356
показати весь коментар18.06.2022 13:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А в Україні це справедлива боротьба з кацапським окупантом та с колаборантом.
Бо в нас В І Й Н А !